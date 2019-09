Ra mắt SUV Land Rover Defender 2020 từ 49.900 USD

Không giống như Mercedes G-Class thế hệ mới là một sự tiến hoá của đời cũ, Land Rover Defender 2020 mới đã được "lột xác" hoàn toàn. Và nó nhiều khả năng sẽ là một thất bại về mặt kinh doanh nếu như đi theo con đường giữ nguyên thiết kế đặc trưng như G-Class. Khác với G-Class, mẫu xe SUV Land Rover Defender đời cũ đã luôn giữ lại sự tối giản của mình cho tới khi bị "khai tử". Sự tối giản của Defender không thể thu hút được các khách hàng bình thường và trái với định kiến của nhiều người: nông dân, bộ đội, công ty xây dựng hay những tổ chức nhân đạo khác nhau cũng không cần tới nó. Trước mắt tại triển lãm Frankfurt 2019, sẽ chỉ có 2 phiên bản Defender dân dụng được ra mắt, tuân thủ theo cách đặt tên của thế hệ cũ: Defender 90 với trục cơ sở ngắn cùng thân xe 3 cửa, và Defender 110 trục cơ sở dài có thân xe 5 cửa. Dựa trên nền tảng chassis hoàn toàn mới, Defender 2020 được Land Rover tự tin khẳng định là chiếc xe bền bỉ nhất, có khả năng vượt địa hình ấn tượng nhất. Trong khi Mercedes thiết kế G-Class thế hệ thứ 2 gần như không khác gì nhiều so với đời đầu tiên, Land Rover lại hoàn toàn rũ bỏ kiểu dáng đã trở thành biểu tượng của người tiền nhiệm. Mối liên hệ của Defender 2020 với người tiền nhiệm ra đời từ năm 1983 chỉ nằm ở phần đầu và đuôi ngắn, thân xe vuông vức; cửa sau bản lề mở ngang được treo lốp dự phòng và các ô cửa kính hẹp chạy dọc hai cạnh ở trên mui xe với tên gọi Alpine. Ngoài những điểm chung này, phần còn lại của Defender thế hệ mới đã được Land Rover thiết kế một cách cực kỳ hiện đại, cá tính và mềm mại hơn, khiến nó thậm chí trông như một mẫu xe ý tưởng thay vì là sản phẩm bán số lượng lớn tới tay khách hàng. Điều này được thể hiện ở hệ thống đèn chiếu sáng/tín hiệu LED ấn tượng, hay một tấm ốp chờ lớn nằm ở cửa kính hai bên để sẵn sàng lắp đặt các phụ kiện khác nhau. Bắt đầu từ Explorer Pack, gói phụ kiện này bao gồm ống thở đặt cao, baga mui và các hộp chứa đồ dã chiến gắn ở vị trí các tấm chờ hai bên kính nêu trên. Các tuỳ chọn thêm cho gói này còn bao gồm cả bộ ba-đờ-sốc bảo vệ xung quanh xe và thang leo. Gói Adventure tích hợp thêm một bình nước tích hợp vòi sen cùng vòi tắm, máy nén khí và các hộp đồ gắn hai bên. Gói Country bổ sung các vách ngăn khoang hành lý cùng hệ thống rút nước và cuối cùng, gói Urban chủ yếu nâng cấp ngoại thất bằng các chi tiết như chụp bánh dự phòng. Thậm chí Land Rover còn thiết kế sẵn cả các phụ kiện như lều gấp gọn trên mui hay tời móc gắn phía trước xe. Ngay cả không có nhu cầu trang bị "tận răng" để đi thám hiểm, khách hàng vẫn có thể chọn tới 12 thiết kế mâm xe khác nhau cho Defender 2020, cùng với các lựa chọn màu sắc độc đáo. Bên trong nội thất, Defender 2020 cũng hoàn toàn rũ bỏ sự tối giản tới mức sơ sài của cabin thế hệ trước. Giống như bất kỳ mẫu xe cao cấp nào hiện tại, nó cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số bao quanh bởi màn hình trung tâm cảm ứng và màn hình hiển thị trên kính - tất cả đều được kiểm soát qua hệ thống thông tin giải trí Land Rover Electronic Vehicle Architecture (EVA 2.0) cực hiện đại. Điểm nổi bật của EVA 2.0 đó là khả năng cập nhật phần mềm không dây qua internet - điều này sẽ giúp Land Rover có thể tung ra các bản vá lỗi, sử dụng những ứng dụng cập nhật trong thời gian thực và bổ sung các tính năng mới. Do EVA 2.0 đã rất thông minh và hiện đại, số nút bấm bên trong cabin của Defender đã được tối giản một cách khá triệt để - người lái sẽ điều khiển chiếc xe qua màn hình cảm ứng nằm trên bảng điều khiển trung tâm. Khi được bán ra vào năm sau, Defende sẽ có tổng cộng 5 model cấu hình là bản thường, S, SE, HSE, X và First Edition. Hiện giá xe Land Rover Defender 110 P300 công bố tại thị trường Mỹ là 49.900 USD và tại Anh với chiếc Defender 110 P300 giá bán ra từ 45.240 Bảng. Video: Chi tiết Land Rover Defender 2020 hoàn toàn mới.

