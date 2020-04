Siêu xe điện Porsche Taycan 4S giá rẻ chỉ từ 2,43 tỷ đồng

Siêu xe Porsche Taycan 4S là biến thể có giá mềm nhất thuộc dòng xe Taycan so với 2 phiên bản Turbo và Turbo S đang mở bán tại Mỹ. Với mức giá 103,800 USD (2 tỷ 435 triệu) cho bản tiêu chuẩn và 110,380 USD (2 tỷ 590 triệu) cho phiên bản trang bị gói pin Performance Battery Plus. Đại dịch Covid-19 lan rộng dẫn đến các lệnh cách ly xã hội khiến việc ra tận đại lý để xem xe và nhận xe trở nên khó khăn với một số người. Ở một số tiểu bang của Mỹ, khách hàng có thể đến đại lý Porsche gần nhất để nhận xe hoặc thay vào đó họ có thể chọn nhận nó thông qua giao hàng tận nhà không tiếp xúc, một phần của chương trình 'Porsche at Your Service' của nhà sản xuất ôtô này. Với những khách hàng đã đặt trước mẫu xe này, họ sẽ nhận được xe trong một vài ngày tới. Mới đây, giám đốc nghiên cứu và phát triển của Porsche cho biết phiên bản Porsche Taycan 4S chạy điện sẽ có thêm cấu hình dẫn động cầu sau so với phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động 4 bánh hiện tại. Phiên bản mới này sẽ được phân phối tại các đại lý ở các quốc gia có “điều kiện thời tiết không bắt buộc phải dùng hệ dẫn động AWD”. Phiên bản 4S RWD sẽ được trang bị bộ pin nhỏ gọn hơn và đi kèm mức giá rẻ hơn bản Taycan 4S sắp tới. Trung Quốc có thể là thị trường đầu tiên nhận được cấu hình mới này. Taycan là mẫu xe thể thao chạy điện 4 cửa với kiểu dáng coupe, thừa hưởng từ Panamera. Xe phát triển dựa trên nền tảng mới mà Porsche gọi là J1.Porsche Taycan 4S giá rẻ bản tiêu chuẩn trang bị bộ pin 79,2 kWh và hai động cơ điện tạo ra công suất kết hợp lên tới 523 mã lực (390 kW). Điều này cho phép nó di chuyển trong phạm vi lên đến 252 dặm (405 km) trên một lần sạc duy nhất. Với gói nâng cấp cao hơn Performance Battery Plus, phiên bản Taycan 4S sẽ được trang bị thêm gói pin 93,4 kWh h cung cấp phạm vi lái xe đến 287 dặm (462 km). Biến thể này cũng nhận được sự gia tăng hiệu suất khi nó được kiểm định ở mức 563 mã lực qua thử nghiệm của nhà sản xuất. Video: Chi tiết siêu xe điện Porsche Taycan 4S giá mềm.

Siêu xe Porsche Taycan 4S là biến thể có giá mềm nhất thuộc dòng xe Taycan so với 2 phiên bản Turbo và Turbo S đang mở bán tại Mỹ. Với mức giá 103,800 USD (2 tỷ 435 triệu) cho bản tiêu chuẩn và 110,380 USD (2 tỷ 590 triệu) cho phiên bản trang bị gói pin Performance Battery Plus. Đại dịch Covid-19 lan rộng dẫn đến các lệnh cách ly xã hội khiến việc ra tận đại lý để xem xe và nhận xe trở nên khó khăn với một số người. Ở một số tiểu bang của Mỹ, khách hàng có thể đến đại lý Porsche gần nhất để nhận xe hoặc thay vào đó họ có thể chọn nhận nó thông qua giao hàng tận nhà không tiếp xúc, một phần của chương trình 'Porsche at Your Service' của nhà sản xuất ôtô này. Với những khách hàng đã đặt trước mẫu xe này, họ sẽ nhận được xe trong một vài ngày tới. Mới đây, giám đốc nghiên cứu và phát triển của Porsche cho biết phiên bản Porsche Taycan 4S chạy điện sẽ có thêm cấu hình dẫn động cầu sau so với phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động 4 bánh hiện tại. Phiên bản mới này sẽ được phân phối tại các đại lý ở các quốc gia có “điều kiện thời tiết không bắt buộc phải dùng hệ dẫn động AWD”. Phiên bản 4S RWD sẽ được trang bị bộ pin nhỏ gọn hơn và đi kèm mức giá rẻ hơn bản Taycan 4S sắp tới. Trung Quốc có thể là thị trường đầu tiên nhận được cấu hình mới này. Taycan là mẫu xe thể thao chạy điện 4 cửa với kiểu dáng coupe, thừa hưởng từ Panamera. Xe phát triển dựa trên nền tảng mới mà Porsche gọi là J1. Porsche Taycan 4S giá rẻ bản tiêu chuẩn trang bị bộ pin 79,2 kWh và hai động cơ điện tạo ra công suất kết hợp lên tới 523 mã lực (390 kW). Điều này cho phép nó di chuyển trong phạm vi lên đến 252 dặm (405 km) trên một lần sạc duy nhất. Với gói nâng cấp cao hơn Performance Battery Plus, phiên bản Taycan 4S sẽ được trang bị thêm gói pin 93,4 kWh h cung cấp phạm vi lái xe đến 287 dặm (462 km). Biến thể này cũng nhận được sự gia tăng hiệu suất khi nó được kiểm định ở mức 563 mã lực qua thử nghiệm của nhà sản xuất. Video: Chi tiết siêu xe điện Porsche Taycan 4S giá mềm.