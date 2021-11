Ra mắt Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport từ 229.000 USD

Về diện mạo tổng thể, mẫu xe đua này chia sẻ phần lớn các chi tiết khí động học ở ngoại thất với phiên bản đường phố, tuy nhiên dòng xe đua cũng được trang bị thêm loạt chi tiết nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành của xe trên đường đua. Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport mới được thiết kế dành riêng cho việc vận hành trên đường đua và tranh tài trong các giải vô địch GT4 bao gồm IMSA Michelin Pilot Challenge và loạt giải đua SRO trên khắp thế giới. Siêu xe Porsche GT4 RS Clubsport là phiên bản nâng cấp của mẫu xe GT4 Clubsport từng được ra mắt từ năm 2016 với bản cập nhật lớn vào năm 2019. Dòng xe này đã được bán ra tổng cộng 500 chiếc xe cho đến nay. Giống như các phiên bản tiền nhiệm, mẫu xe đua này vẫn không được sử dụng một cách hợp pháp trên đường phố. Mẫu xe đua 718 Cayman GT4 RS Clubsport mới có diện mạo mạnh mẽ hơn, thể thao hơn với bộ bodykit được thiết kế lại với nhiều chi tiết được chia sẻ với mẫu xe đường phố như hệ thống cánh gió dạng cổ thiên nga, cản trước có các hốc gió được mở rộng cùng cánh lướt gió hai bên cản. Ngoài ra, phần vè ốp hốc bánh trước cũng như cửa kính hông phía sau cũng được chế tạo tương tự phần nào với mẫu xe đường phố. Ngoài ra, chiếc xe có thể được trang bị thêm nhiều tính năng bổ trợ theo yêu cầu của bên đặt mua như đèn chiếu sáng bổ trợ hay lỗ nạp nhiên liệu nhanh ở phần nắp trước. Những chi tiết bổ trợ này có thể giúp tay đua dễ điều khiển xe hơn trong mọi điều kiện khác nhau. Porsche cũng cung cấp cho xe hai tùy chọn hệ thống xả để đáp ứng nhu cầu của các đội đua nhằm có thể đáp ứng yêu cầu về giới hạn tiếng ồn ở nhiều đường đua khác nhau. Hầu hết các chi tiết trên thân xe bao gồm cửa, cánh gió sau, nắp trước, chắn bùn, các bộ phận khí động học và vô lăng được làm bằng vật liệu tổng hợp sợi tự nhiên nhẹ. Vật liệu này là một giải pháp thay thế bền vững cho vật liệu sợi carbon có phần phổ biến hơn. Porsche hiện đang sử dụng độc quyền vật liệu này trong những chiếc xe đua của thương hiệu. Tuy nhiên, hãng xe cũng sẽ phát triển và ứng dụng vật liệu này vào những mẫu xe thương mại trong tương lai. Mẫu xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh 4.0 lít hút khí tự nhiên đặt giữa thừa hưởng từ 911 GT3 Cup. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất 500 mã lực, mô-men xoắn 465 Nm cùng số vòng quay lên đến 9.000 vòng/phút. Mức công suất này cao hơn 75 mã lực và 41 Nm so với phiên bản với trang bị động cơ 3,8 lít. Hộp số ly hợp kép PDK bảy cấp với tỷ số truyền ngắn hơn sẽ thay thế cho hộp số sáu cấp được trang bị trên phiên bản tiền nhiệm, truyền lực tới bánh sau với trang bị bộ vi sai chống trượt. Hệ thống treo cũng đã được đội ngũ kỹ thuật tinh chỉnh nhằm cải thiện khả năng xử lý, đem lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với phiên bản thương mại. 718 Cayman GT4 RS Clubsport có công nghệ van điều tiết mới, hệ thống giảm xóc điều chỉnh hai chiều với van được cải tiến. Ngoài ra, thương hiệu cũng tinh chỉnh nhiều chi tiết như hệ thống lò xo, thanh chống lật có thể điều chỉnh chiều cao cùng nhiều chi tiết nâng cấp khác. Xe được trang bị hệ thống phanh đục lỗ có đường kính 380 mm với tính năng phanh bằng phần mềm được lập trình lại cho ABS và được trang bị Hệ thống quản lý ổn định của Porsche đi kèm với tính năng kiểm soát lực kéo. Chiếc xe đua sở hữu loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm hệ thống khung chống lật, ghế đua Recaro với dây an toàn sáu điểm, hệ thống chữa cháy, hệ thống kích khí tích hợp và pin nhiên liệu FT3 115 lít. Những trang bị này đều tuân thủ các tiêu chuẩn của FIA. Giá xe Porsche 718 Cayman GT4 RS khởi điểm trước thuế là 229.000 Đô. Video: Giới thiệu Porsche 718 Cayman GT4 RS mới.

Về diện mạo tổng thể, mẫu xe đua này chia sẻ phần lớn các chi tiết khí động học ở ngoại thất với phiên bản đường phố, tuy nhiên dòng xe đua cũng được trang bị thêm loạt chi tiết nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành của xe trên đường đua. Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport mới được thiết kế dành riêng cho việc vận hành trên đường đua và tranh tài trong các giải vô địch GT4 bao gồm IMSA Michelin Pilot Challenge và loạt giải đua SRO trên khắp thế giới. Siêu xe Porsche GT4 RS Clubsport là phiên bản nâng cấp của mẫu xe GT4 Clubsport từng được ra mắt từ năm 2016 với bản cập nhật lớn vào năm 2019. Dòng xe này đã được bán ra tổng cộng 500 chiếc xe cho đến nay. Giống như các phiên bản tiền nhiệm, mẫu xe đua này vẫn không được sử dụng một cách hợp pháp trên đường phố. Mẫu xe đua 718 Cayman GT4 RS Clubsport mới có diện mạo mạnh mẽ hơn, thể thao hơn với bộ bodykit được thiết kế lại với nhiều chi tiết được chia sẻ với mẫu xe đường phố như hệ thống cánh gió dạng cổ thiên nga, cản trước có các hốc gió được mở rộng cùng cánh lướt gió hai bên cản. Ngoài ra, phần vè ốp hốc bánh trước cũng như cửa kính hông phía sau cũng được chế tạo tương tự phần nào với mẫu xe đường phố. Ngoài ra, chiếc xe có thể được trang bị thêm nhiều tính năng bổ trợ theo yêu cầu của bên đặt mua như đèn chiếu sáng bổ trợ hay lỗ nạp nhiên liệu nhanh ở phần nắp trước. Những chi tiết bổ trợ này có thể giúp tay đua dễ điều khiển xe hơn trong mọi điều kiện khác nhau. Porsche cũng cung cấp cho xe hai tùy chọn hệ thống xả để đáp ứng nhu cầu của các đội đua nhằm có thể đáp ứng yêu cầu về giới hạn tiếng ồn ở nhiều đường đua khác nhau. Hầu hết các chi tiết trên thân xe bao gồm cửa, cánh gió sau, nắp trước, chắn bùn, các bộ phận khí động học và vô lăng được làm bằng vật liệu tổng hợp sợi tự nhiên nhẹ. Vật liệu này là một giải pháp thay thế bền vững cho vật liệu sợi carbon có phần phổ biến hơn. Porsche hiện đang sử dụng độc quyền vật liệu này trong những chiếc xe đua của thương hiệu. Tuy nhiên, hãng xe cũng sẽ phát triển và ứng dụng vật liệu này vào những mẫu xe thương mại trong tương lai. Mẫu xe được trang bị động cơ 6 xi-lanh 4.0 lít hút khí tự nhiên đặt giữa thừa hưởng từ 911 GT3 Cup. Khối động cơ này có khả năng sản sinh công suất 500 mã lực, mô-men xoắn 465 Nm cùng số vòng quay lên đến 9.000 vòng/phút. Mức công suất này cao hơn 75 mã lực và 41 Nm so với phiên bản với trang bị động cơ 3,8 lít. Hộp số ly hợp kép PDK bảy cấp với tỷ số truyền ngắn hơn sẽ thay thế cho hộp số sáu cấp được trang bị trên phiên bản tiền nhiệm, truyền lực tới bánh sau với trang bị bộ vi sai chống trượt. Hệ thống treo cũng đã được đội ngũ kỹ thuật tinh chỉnh nhằm cải thiện khả năng xử lý, đem lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với phiên bản thương mại. 718 Cayman GT4 RS Clubsport có công nghệ van điều tiết mới, hệ thống giảm xóc điều chỉnh hai chiều với van được cải tiến. Ngoài ra, thương hiệu cũng tinh chỉnh nhiều chi tiết như hệ thống lò xo, thanh chống lật có thể điều chỉnh chiều cao cùng nhiều chi tiết nâng cấp khác. Xe được trang bị hệ thống phanh đục lỗ có đường kính 380 mm với tính năng phanh bằng phần mềm được lập trình lại cho ABS và được trang bị Hệ thống quản lý ổn định của Porsche đi kèm với tính năng kiểm soát lực kéo. Chiếc xe đua sở hữu loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm hệ thống khung chống lật, ghế đua Recaro với dây an toàn sáu điểm, hệ thống chữa cháy, hệ thống kích khí tích hợp và pin nhiên liệu FT3 115 lít. Những trang bị này đều tuân thủ các tiêu chuẩn của FIA. Giá xe Porsche 718 Cayman GT4 RS khởi điểm trước thuế là 229.000 Đô. Video: Giới thiệu Porsche 718 Cayman GT4 RS mới.