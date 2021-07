Đại gia Tây Ninh chi gần 800 triệu đồng độ Porsche 718 Cayman

Sở hữu kiểu dáng thiết kế thể thao và cảm giác lái phấn khích, Porsche đang phả không ít hơi nóng vào phân khúc xe sang cũng như xe thể thao tại thị trường trong nước. Từ những chiếc Panamera hay Cayenne sang trọng cho đến Porsche 718 Cayman/Boxster và 911 Carrera đang ngày càng xuất hiện dày đặc trên đường phố Việt Nam. Là một trong những mẫu xe góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho Porsche xuyên suốt thời gian qua, dòng xe 718 Cayman chiếm được tình cảm của khách hàng Việt nhờ thiết kế mang tính đột phá cùng cảm giác lái đậm chất thể thao. So với thế hệ Cayman tiền nhiệm, số lượng những chiếc 718 Cayman tại nước ta có phần áp đảo. Có lẽ chính vì lí do đó mà không ít chủ nhân của mẫu xe này đã tìm đến nhiều phương pháp để độ lại “xế cưng” và chiếc Porsche 718 Cayman hàng hiếm xuất hiện trong bài viết cũng không phải ngoại lệ Mẫu xe thể thao nước Đức này đã được vị chủ nhân đầy đam mê chi ra hàng trăm triệu đồng để nâng cấp với bộ bodykit của phiên bản hiệu năng cao 718 Cayman GT4 cùng một số món "đồ chơi" đắt giá. Chiếc Porsche 718 Cayman này được doanh nhân ngành xây dựng và bất động sản đặt mua chính hãng, xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn và được chủ xe lựa chọn lớp sơn vàng khá nổi bật ở phần ngoại thất. Về mặt tổng thể, Porsche 718 Cayman sở hữu những đường nét thể thao và cứng cáp ở phần ngoại thất. Thiết kế gọn gàng, thời thượng và linh hoạt giúp cho Cayman trở thành mẫu xe có thể sử dụng hàng ngày. So với 718 Cayman tiêu chuẩn, Porsche 718 Cayman GT4 là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của dòng xe thể thao cỡ nhỏ này nhưng lại chưa được đưa về Việt Nam. Chiếc 718 Cayman của vị doanh nhân quê Tây Ninh là chiếc đầu tiên đời 2020 nâng cấp bộ bodykit độc đáo này. Ở phần đầu xe, cản trước được thay mới bằng chi tiết làm từ vật liệu sợi carbon "siêu nhẹ", líp trước và viền khe hút gió cũng được ốp sợi carbon. Phần cản mới gây ấn tượng với ba hốc hút gió nằm tách biệt và được mở rộng tối đa nhằm giảm lực cản. Xe vẫn sử dụng hệ thống đèn pha Bi-xenon, kết hợp cùng đèn LED định vị ban ngày có thiết kế đẹp mắt. Nguyên bản xe được trang bị bộ mâm 5 chấu đơn có màu bạc, tuy nhiên đã được chủ xe thay bằng bộ mâm mới có cấu tạo từ hai mảnh riêng biệt của thương hiệu WatercooledIND. Sau một thời gian sử dụng, anh lại tiếp tục thay đổi với bộ mâm 5 chấu kép chính hãng có đường kính 20 inch màu đen bóng và viền mâm màu vàng. Hệ thống phanh đĩa trên xe cũng được doanh nhân trẻ tuổi nâng cấp với cùm phanh của Tei Racing và đĩa phanh hoàn toàn mới. Khe hút gió ở hai bên hông xe được ốp sợi carbon. Cản sau nhận được hàng loạt sự thay đổi lớn. Đầu tiên chính là cánh gió chỉnh điện nguyên bản được thay bằng cánh gió làm từ sợi carbon. Thêm vào đó là sự xuất hiện của một chiếc cánh gió cỡ "khủng" được bắt cố định vào phần đuôi xe, giống với chi tiết trên phiên bản 718 Cayman GT4 Clubsport dành cho đường đua. Logo "718 Cayman" được gỡ bỏ và thay bằng logo "GT4" màu đen đặt ở vị trí trung tâm, phần ốp nhựa có dòng chữ Porsche cách điệu cũng được thay thế bằng dải đèn LED tạo cái nhìn liền mạch ở khu vực đèn hậu. Khác biệt với 718 Cayman có chụp xả đặt giữa, hệ thống ống xả trên phiên bản Porsche 718 Cayman GT4 có đến hai chụp xả nằm tách biệt. Để khắc phục điều này, doanh nhân ngành xây dựng và bất động sản đã nâng cấp hệ thống ống xả của thương hiệu RES Exhaust. Theo chia sẻ của vị chủ nhân, mới đây anh đã tiếp tục thay mới hệ thống ống xả với chi tiết của Armytrix nhằm mang đến âm thanh dữ dằn và uy lực hơn. Bên cạnh đó là bộ khuếch tán bằng sợi carbon có tạo hình giống hệt chi tiết trên bản GT4. Tiến vào bên trong, khoang nội thất của xe được lựa chọn tông màu tối, vô-lăng 3 chấu tinh tế, tích hợp lẫy chuyển số cho người lái. Phía sau là cụm đồng hồ tốc độ mang hơi hướng cổ điển, đồng hồ vòng tua đặt ở vị trí trung tâm và một màn hình 4,6 inch đặt bên cạnh. Tuy vậy, vô-lăng nguyên bản đã được thay mới bằng vô-lăng của dòng xe 911 Carrera thế hệ mới, chi tiết này được khâu chỉ đỏ, bọc da Alcantara và sợi carbon. Ghế ngồi chỉnh điện có thiết kế thể thao và bảng táp-lô được bọc da tối màu. Bảng điều khiển trung tâm trên xe có hàng loạt nút bấm chức năng, cần số kim loại khắc chữ “PDK”. Xe sử dụng màn hình giải trí cảm ứng 7 inch và hệ thống âm thanh vòm cao cấp của thương hiệu Bose, bao gồm 10 kênh khuếch đại và 10 loa được thiết lập hệ thống siêu trầm chủ động 100 W độc quyền với tổng công suất 505 W. Porsche 718 Cayman tại Việt Nam được trang bị khối động cơ 4 xy-lanh tăng áp đặt giữa, có dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 296 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 380 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép PDK trứ danh của Porsche và hệ dẫn động cầu sau, 718 Cayman chỉ mất 4,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h (4,7 giây với gói Sport Chrono) trước khi đạt tốc độ tối đa 275 km/h. Chưa dừng lại ở đó, bản độ này còn được chủ nhân "mạnh tay" remap ECU và lắp đặt thêm bộ Racechip nhằm giải phóng sức mạnh từ động cơ. Điều này khiến cho công suất máy chạm mức 405 mã lực (tăng 109 mã lực so với nguyên bản), mang lại trải nghiệm lái phấn khích và thú vị hơn cho người lái. Được biết, tổng giá trị của gói độ rơi vào khoảng gần 800 triệu đồng. Trước đó, doanh nhân Tây Ninh đã phải bỏ ra đến 5,2 tỷ đồng để "tậu" về chiếc Porsche 718 Cayman này. Trong khi đó, mẫu xe thể thao Porsche Cayman được phân phối chính hãng với mức giá 3,6 tỷ đồng (chưa bao gồm tùy chọn). Để tạo cho xe một vẻ ngoài thể thao hơn, chủ nhân của bản độ này đã tìm đến garage GTA Wrapping&Tuning để dán decal trang trí với những đường sọc đen xung quanh thân xe làm điểm nhấn. Video: Chi tiết Porsche 718 Cayman 2021 tại Hà Nội.

