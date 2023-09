Ra mắt ôtô điện Jiayuan Lingzu 2024 cỡ nhỏ siêu rẻ, tốc độ 40km/h

Các hãng xe Trung Quốc luôn biết chiều lòng các khách hàng nội địa của mình bằng rất nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau, như chiếc ôtô điện Jiayuan Lingzu 2024 cỡ nhỏ này có giá bán chỉ bằng xe máy tại Việt Nam, điều này đã khiến doanh số nhiều hãng ôtô Trung Quốc bùng nổ dù chỉ mới ra mắt được vài năm. Ở phân khúc xe điện cỡ nhỏ, chúng ta đã rất quen thuộc với Wuling Hongguang Mini EV, lý do vì đây từng là xe điện bán chạy nhất thế giới, ngoài ra, mẫu xe này cũng đã được phân phối chính hãng trong nước, dù giá bán không hề siêu rẻ như nhiều người nghĩ. Không may mắn thành công như Wuling, Jiayuan Lingzu lại khá chật vật trong việc tăng doanh số ở Trung Quốc và hãng xe này đã mạnh dạn xuất ngoại. Cụ thể vào ngày 3/9/2023 vừa qua trước ngày khai mạc Triển lãm ô tô Munich 2023, giới truyền thông Trung Quốc đã khá bất ngờ khi Jiayuan cũng có 1 gian hàng tại sự kiện này, dù quy mô chỉ vừa 2 chiếc xe của họ đậu, và 1 trong 2 chiếc chính là Lingzu. Xe điện tí hon Jiayuan Lingzu 2024 mới xuất hiện tại triển lãm ô tô Munich 2023 sở hữu tốc độ thấp được sản xuất tại Trung Quốc, xe chỉ có bản 2 chỗ ngồi. Tuy nhiên, so với những chiếc xe điện tốc độ thấp truyền thống chiếc Jiayuan Lingzu này trông khá tinh tế. Lý do là ckhi được ra mắt vào 8 năm trước, mẫu Jiayuan Lingzu là chiếc xe điện hiếm hoi có cửa sổ lớn, tầm nhìn tốt, đèn pha tròn dễ thương và lưới tản nhiệt trung tâm kiểu thác nước thẳng, có nét độc đáo nhất định. Về kích thước xe, chiều dài của nó chỉ là 2.245mm và chiều dài cơ sở là 1.500 mm. Nói về thiết kế, Jiayuan Lingzu của Trung Quốc có lưới tản nhiệt giống xe Jeep, cản trước lớn màu đen. Nội thất xe cũng đẹp mắt với đồng hồ kỹ thuật số trung tâm và màn hình LCD lớn ở bảng điều khiển trung tâm. Màn hình của xe có thể được sử dụng để kiểm tra trạng thái pin và xem video MP4. Các lỗ thông gió hình tròn có viền sáng bóng. Nút báo động màu đỏ nằm ở phía bên trái, ngay phía sau vô lăng. Một vị trí bất thường, vì hầu hết các nút khẩn cấp đều được bố trí xung quanh bảng điều khiển trung tâm. Nút báo động sẽ tắt toàn bộ điện và cả xe. Về sức mạnh, xe được chia làm phiên bản tốc độ thấp và phiên bản tốc độ cao, phiên bản tốc độ cao có tốc độ tối đa 80 km/h, phạm vi hoạt động 80 km đến 100 km với tốc độ không đổi 40km/h, công suất tối đa 7,5kW và pin axit chì không cần bảo trì. Tại Đức, nơi không có giới hạn tốc độ trên đường, liệu họ cũng thích xe điện tốc độ thấp như Jiayuan Lingzu - tuy nhiên, đây có thể là một giải pháp mới cho những người thích lái xe trong đô thị hoặc mua sắm gần... Mức giá xe Jiayuan Lingzu 2024 chưa công bố tại Đức, nhưng chắc chắn sẽ bán ra siêu rẻ. Video: Xe ôtô điện Jiayuan Lingzu 2024 cỡ nhỏ siêu rẻ, tốc độ 40km/h.

