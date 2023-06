Citroen My Ami Buggy nhỏ như Vinfast VF3, từ 202 triệu đồng “cháy hàng”

Mẫu xe Citroen My Ami Buggy chạy điện này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng, điều đó thể hiện qua lượng đặt hàng kỷ lục. Hơn 800 chiếc Citroen My Ami Buggy được mở bán lúc 11h ngày 20/6 và đã "cháy hàng” chỉ sau chưa đầy 10h. Trước đó, năm 2022, thị trường Pháp từng được phân phối 50 chiếc xe điện Citroen My Ami Buggy nhưng đã “sạch bách” sau 17 phút mở bán. Năm nay, khách hàng ở Bỉ cũng “nhanh tay” mua hết 65 xe chỉ sau 9 phút. 430 chiếc mở bán tại Pháp cùng thời điểm thì hết hàng sau 2h. Citroen My Ami Buggy là mẫu xe điện có thiết kế nhỏ nhắn, cửa xe được loại bỏ và thay thế bằng các thanh thép chắc chắn. Ban đầu Ami Buggy được thiết kế dưới dạng xe ý tưởng. Nhưng vì mẫu xe này đã nhận được phản hồi rất tốt từ người dùng nên Citroen đã xem xét đưa mẫu xe này vào sản xuất thương mại. Mẫu ôtô điện Ami đã trở thành một hiện tượng của thương hiệu Citroen khi bán ra 30.000 chiếc kể từ năm 2020. Tuy nhiên, Citroen Ami Buggy với thiết kế không cửa mới thực sự khiến người tiêu dùng thích thú. Được thiết kế theo phong cách đi biển, Citroen Ami Buggy ngoài việc không có cửa ở hai bên sườn còn sở hữu đèn pha tròn trịa, lốp off-road và mui nỉ có thể mở ra bằng cách cuộn lên. Thay cho cửa hai bên sườn là khung bằng sắt, mang đến sự thoáng đãng cho nội thất. Bên trong Citroen Ami Buggy chỉ có đúng 2 chỗ ngồi và không đi kèm điều hòa. Do đó, thiết kế không cửa chẳng những độc đáo mà còn đem đến sự mát mẻ cho người ngồi bên trong xe. Nội thất của mẫu ôtô điện này có những điểm nhấn màu vàng chanh và tấm biển đánh số thứ tự xuất xưởng. Citroen My Ami Buggy được trang bị gói pin 5,5 kWh có thể sạc đầy trong 4 giờ và giúp xe chạy được 74 km và đạt tốc độ tối đa 45 km/giờ. Giá bán của xe dao động từ 8.600-11.500 USD (202 - 270 triệu đồng). Các khách hàng đặt mua mẫu xe mini này có lẽ phải chờ đến tháng 9 mới được nhận xe. Trước đây, xe chỉ được bán tại Pháp. 2023 là năm đầu tiên mà Citroen My Ami Buggy điện không cửa được bán rộng rãi ở các thị trường như: Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Luxembourg và Hy Lạp. Ngoài 800 chiếc vừa bán ra, hiện có 200 chiếc khác đang được chế tạo, nhưng sắp tới chúng sẽ được bán ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Ma-rốc, và ở các khu vực lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Video: Giới thiệu xe điện không cửa cỡ nhỏ Citroen Ami Buggy 2023.

