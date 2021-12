Citroën giới thiệu My Ami Buggy - xe điện tí hon "nhỏ nhưng có võ"

Citroën My Ami Buggy Concept 2022 là phiên bản mới nhất của dòng xe điện kỳ cục, dễ thương của thương hiệu Pháp. Nó nhấn mạnh vào tính thực dụng, cứng cáp, có thể chứa nhiều hành lý dù chỉ có thân hình tí hon. So sánh với những phiên bản Citroën My Ami chạy điện trước đây, mẫu concept này trông có phần táo bạo hơn, nhưng dù vậy thì vẫn không thể giấu hết bản chất dễ thương vốn có. Ở phía đầu xe giờ đây có thêm thanh cản va và khung chắn trước đèn pha. Phần nóc xe cũng nhận được hệ thống giá đỡ tích hợp thanh đèn bổ sung và một bánh xe dự phòng. Bên cạnh đó, các tấm chắn bùn cũng có thêm lớp viền đệm màu đen, và bộ la-zăng màu vàng mờ cũng là một điểm thu hút thú vị. Nhìn thoáng qua, My Ami Buggy Concept dường như không có cửa, nhưng thực tế không phải vậy. Các phần màu vàng dọc theo mép dưới của thân xe có thể mở ra để tạo lối bước vào cabin dễ dàng hơn. Mặc dù không nhìn thấy trong những bức ảnh và video giới thiệu chính thức, nhưng Citroën cho biết rằng cabin xe còn có những tấm rèm trong suốt, có thể tháo rời mà người ngồi có thể lắp lên nếu thời tiết chuyển xấu. Bên trong, Citroën tạo ra bộ hành lý thiết kế riêng để phù hợp với các góc, khoang chứa của chiếc xe bé nhỏ. Chúng bao gồm một túi gắn vào phần lõm của vô lăng, một túi khác nằm gọn dưới mặt táp lô, thêm nhiều túi được đóng vào các cửa ra vào, và một va li nằm ở không gian chứa đồ phía sau. Nhà sản xuất xe Pháp nói rằng xe điện My Ami Buggy Concept sẽ là một chiếc RV lý tưởng vào những ngày cuối tuần, kỳ nghỉ trên biển, hoặc đi du lịch vùng nông thôn. Nó là một phương tiện nhỏ bé, tiện dụng để đi khắp nơi bạn muốn. HIện tại, mẫu xe này mới chỉ dừng lại ở mức concept, và Citroën chưa có kế hoạch sản xuất thật. Video: Citroën My Ami Buggy Concept chạy điện hoàn toàn mới.

Citroën My Ami Buggy Concept 2022 là phiên bản mới nhất của dòng xe điện kỳ cục, dễ thương của thương hiệu Pháp. Nó nhấn mạnh vào tính thực dụng, cứng cáp, có thể chứa nhiều hành lý dù chỉ có thân hình tí hon. So sánh với những phiên bản Citroën My Ami chạy điện trước đây, mẫu concept này trông có phần táo bạo hơn, nhưng dù vậy thì vẫn không thể giấu hết bản chất dễ thương vốn có. Ở phía đầu xe giờ đây có thêm thanh cản va và khung chắn trước đèn pha. Phần nóc xe cũng nhận được hệ thống giá đỡ tích hợp thanh đèn bổ sung và một bánh xe dự phòng. Bên cạnh đó, các tấm chắn bùn cũng có thêm lớp viền đệm màu đen, và bộ la-zăng màu vàng mờ cũng là một điểm thu hút thú vị. Nhìn thoáng qua, My Ami Buggy Concept dường như không có cửa, nhưng thực tế không phải vậy. Các phần màu vàng dọc theo mép dưới của thân xe có thể mở ra để tạo lối bước vào cabin dễ dàng hơn. Mặc dù không nhìn thấy trong những bức ảnh và video giới thiệu chính thức, nhưng Citroën cho biết rằng cabin xe còn có những tấm rèm trong suốt, có thể tháo rời mà người ngồi có thể lắp lên nếu thời tiết chuyển xấu. Bên trong, Citroën tạo ra bộ hành lý thiết kế riêng để phù hợp với các góc, khoang chứa của chiếc xe bé nhỏ. Chúng bao gồm một túi gắn vào phần lõm của vô lăng, một túi khác nằm gọn dưới mặt táp lô, thêm nhiều túi được đóng vào các cửa ra vào, và một va li nằm ở không gian chứa đồ phía sau. Nhà sản xuất xe Pháp nói rằng xe điện My Ami Buggy Concept sẽ là một chiếc RV lý tưởng vào những ngày cuối tuần, kỳ nghỉ trên biển, hoặc đi du lịch vùng nông thôn. Nó là một phương tiện nhỏ bé, tiện dụng để đi khắp nơi bạn muốn. HIện tại, mẫu xe này mới chỉ dừng lại ở mức concept, và Citroën chưa có kế hoạch sản xuất thật. Video: Citroën My Ami Buggy Concept chạy điện hoàn toàn mới.