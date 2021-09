Hyundai biến xe điện Ioniq 5 thành robotaxi không người lái

Mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5 hoàn toàn mới sẽ sớm được bán đến tay người tiêu dùng ở một số thị trường, nhưng nhà sản xuất xe Hàn Quốc không chờ tới lúc đó để vạch thêm kế hoạch dành cho nó. Mùa xuân vừa qua, Hyundai và Aptiv đã kết hợp thành lập một liên doanh trị giá nhiều tỷ USD có tên Motional với mục tiêu ra mắt một mẫu robotaxi không người lái trong năm 2023. Giờ đây, chúng ta đang có cái nhìn đầu tiên về phương tiện tương lai đó. Chiếc robotaxi Hyundai Ioniq 5 mới này có trang bị công nghệ tự lái Cấp 4, đồng nghĩa vẫn cần một người lái an toàn để làm biện pháp phòng ngừa. Nhưng quan trọng là bản thân chiếc xe Hyundai Ioniq 5 tự lái này có thể vận hành an toàn mà không cần người lái can thiệp. Như tưởng tượng, robotaxikhông khí thải này được trang bị các công nghệ tiên tiến, ví như hơn 30 cảm biến bao gồm sự kết hợp của camera, radar và lidar. Các trang bị kể trên tạo ra tầm nhìn 360 độ của những hình ảnh HD, và khả năng phát hiện chướng ngại vật ở phạm vi xa. Ta có thể thấy sự hiện diện của những phần cứng mới này qua ảnh được công bố bởi Hyundai, nhưng phần còn lại của chiếc hatchback chạy điện vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh đó, Motional nói rằng hành khách sẽ có cơ hội tận hưởng “một không gian rộng rãi, thoải mái để làm việc, thư giãn, hoặc giao lưu trong chuyến đi không người lái của họ”. Một bộ giao diện sẽ cung cấp cho hành khách khả năng điều hướng robotaxi một cách phù hợp, chẳng hạn như dừng lại bất ngờ nhưng cần thiết ở một nơi nào đó. Về mặt an toàn, chiếc xe sẽ được trang bị với nhiều tính năng an toàn tân tiến và công nghệ không người lái của Motional cũng đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Hệ thống máy tự học hỏi của nó, đã được đào tạo dựa trên dữ liệu thế giới thực có giá trị hàng thập kỷ, giúp chiếc xe có thể điều hướng một cách an toàn trong vô số tình huống lái xe phức tạp. "Đối với robotaxi dựa trên Ioniq 5, chúng tôi đã áp dụng nhiều hệ thống dự phòng khác nhau, kết hợp cùng một loạt các công nghệ cần thiết để đảm bảo sự an toàn và tiện lợi của hành khách," Woongjun Jang, giám đốc công nghệ lái xe tự động của Hyundai, cho biết. "Bằng cách tích hợp thành công robotaxi Ioniq 5 của Tập đoàn với công nghệ lái xe tự động của Motional, chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng khác trên con đường thương mại hóa robotaxi của mình." Robotaxi Ioniq 5 sẽ ra mắt toàn cầu trong tuần tới tại Triển lãm Ô tô Munich 2021 ở Đức. Hy vọng Hyundai sẽ công bố thêm nhiều thông tin chi tiết, và tốt hơn cả là thực hiện một màn chạy thử để thể hiện tính năng của mẫu xe thú vị này. Video: Hyundai biến xe điện Ioniq 5 thành robotaxi không người lái.

Mẫu xe điện Hyundai Ioniq 5 hoàn toàn mới sẽ sớm được bán đến tay người tiêu dùng ở một số thị trường, nhưng nhà sản xuất xe Hàn Quốc không chờ tới lúc đó để vạch thêm kế hoạch dành cho nó. Mùa xuân vừa qua, Hyundai và Aptiv đã kết hợp thành lập một liên doanh trị giá nhiều tỷ USD có tên Motional với mục tiêu ra mắt một mẫu robotaxi không người lái trong năm 2023. Giờ đây, chúng ta đang có cái nhìn đầu tiên về phương tiện tương lai đó. Chiếc robotaxi Hyundai Ioniq 5 mới này có trang bị công nghệ tự lái Cấp 4, đồng nghĩa vẫn cần một người lái an toàn để làm biện pháp phòng ngừa. Nhưng quan trọng là bản thân chiếc xe Hyundai Ioniq 5 tự lái này có thể vận hành an toàn mà không cần người lái can thiệp. Như tưởng tượng, robotaxikhông khí thải này được trang bị các công nghệ tiên tiến, ví như hơn 30 cảm biến bao gồm sự kết hợp của camera, radar và lidar. Các trang bị kể trên tạo ra tầm nhìn 360 độ của những hình ảnh HD, và khả năng phát hiện chướng ngại vật ở phạm vi xa. Ta có thể thấy sự hiện diện của những phần cứng mới này qua ảnh được công bố bởi Hyundai, nhưng phần còn lại của chiếc hatchback chạy điện vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh đó, Motional nói rằng hành khách sẽ có cơ hội tận hưởng “một không gian rộng rãi, thoải mái để làm việc, thư giãn, hoặc giao lưu trong chuyến đi không người lái của họ”. Một bộ giao diện sẽ cung cấp cho hành khách khả năng điều hướng robotaxi một cách phù hợp, chẳng hạn như dừng lại bất ngờ nhưng cần thiết ở một nơi nào đó. Về mặt an toàn, chiếc xe sẽ được trang bị với nhiều tính năng an toàn tân tiến và công nghệ không người lái của Motional cũng đã được thử nghiệm và kiểm chứng. Hệ thống máy tự học hỏi của nó, đã được đào tạo dựa trên dữ liệu thế giới thực có giá trị hàng thập kỷ, giúp chiếc xe có thể điều hướng một cách an toàn trong vô số tình huống lái xe phức tạp. "Đối với robotaxi dựa trên Ioniq 5, chúng tôi đã áp dụng nhiều hệ thống dự phòng khác nhau, kết hợp cùng một loạt các công nghệ cần thiết để đảm bảo sự an toàn và tiện lợi của hành khách," Woongjun Jang, giám đốc công nghệ lái xe tự động của Hyundai, cho biết. "Bằng cách tích hợp thành công robotaxi Ioniq 5 của Tập đoàn với công nghệ lái xe tự động của Motional, chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng khác trên con đường thương mại hóa robotaxi của mình." Robotaxi Ioniq 5 sẽ ra mắt toàn cầu trong tuần tới tại Triển lãm Ô tô Munich 2021 ở Đức. Hy vọng Hyundai sẽ công bố thêm nhiều thông tin chi tiết, và tốt hơn cả là thực hiện một màn chạy thử để thể hiện tính năng của mẫu xe thú vị này. Video: Hyundai biến xe điện Ioniq 5 thành robotaxi không người lái.