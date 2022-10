“Quái thú” Brabus 800 Widestar độc nhất Hà Nội, hơn 13 tỷ đồng

Từ khi ra mắt thế hệ mới, mẫu xe này liên tục được đưa về nước với số lượng chóng mặt thông qua kênh bán hàng chính hãng cũng như tư nhân. Nhiều phiên bản đã được mang về, trong đó có G63 Edition 1, G63 tiêu chuẩn, Stronger Than Time hay Trail Package… và Brabus 800 Widestar đặc biệt. Để tạo sự khác biệt cho xế cưng của mình, nhiều chủ xe tìm đến những phiên bản độ của dòng xe này, ví dụ như chiếc Brabus 800 Widestar trong bài. Mới đây, một chiếc Mercedes-AMG G 63 độ chính hãng Brabus đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội, xe sở hữu màu sơn xám “xi măng” đang là xu hướng tại Việt Nam. Được dựa trên chiếc SUV thể thao Mercedes-AMG G 63, hãng độ Brabus đã trang bị cho chiếc 800 Widestar này một gói độ thân rộng với những ốp vòm bánh, cản trước/sau, cánh gió, nắp ca-pô, mâm xe mới,… Chiếc Brabus 800 Widestar này sở hữu màu sơn ngoại thất xám có tên Nardo Grey độc nhất, hầu hết những chiếc Brabus 800 Widestar tại Việt Nam sở hữu màu sơn đen và xanh. Phần đầu xe thay đổi hoàn toàn so với mẫu G 63 nguyên bản với cản trước của xe được thay bằng loại thiết kế mới, logo ngôi sao ba cánh ở vị trí trung tâm được thay thế bằng chi tiết của thương hiệu Brabus với hai chữ ‘B’ xếp chồng lên nhau. Phần bao quanh mặt ca-lăng được làm bằng chất liệu carbon với logo “Brabus” đặt phía trên. Ngoài ra, chiếc Brabus 800 này còn được lắp đặt thêm dải LED trên nóc cùng ốp nắp capo đều được làm từ chất liệu carbon. Cụm đèn trước/sau dạng LED, đèn xi-nhan trước được bố trí nhô hẳn trên nắp ca-pô vẫn được giữ lại như nguyên bản. Với bản độ này, trên xe xuất hiện khá nhiều hốc hút gió giả sơn đen làm tăng vẻ thẩm mỹ của chiếc SUV. Logo AMG và V8 Biturbo nguyên bản đã được thay bằng logo của hãng độ Brabus. Hệ thống ống xả nguyên bản của xe cũng được thay bằng loại của Brabus giúp tạo ra âm thanh uy lực hơn. Chiếc Brabus 800 Widestar độc nhất tại Hà Nội sở hữu bộ mâm đa chấu Monoblock Z Platinum Edition có kích thước lên đến 24 inch, ẩn sâu bên trong là cùm phanh “Brabus” màu đỏ. Đuôi xe trở nên bề thế hơn so với nguyên bản khi được bổ sung thêm một cánh gió lớn, có tác dụng gia tăng lực ép cho thân xe khi vận hành ở tốc độ cao. Tấm ốp cho bánh xe dự phòng cũng được thay mới và dập logo Brabus. Đáng chú ý, cản phía sau xe cũng được nâng cấp để hoàn thiện vẻ ngoài đầy dữ tợn của phiên bản Brabus 800 Widestar. Brabus 800 Widestar sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.0L, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp đã tinh chỉnh lại sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Với động cơ đã được độ lại, Brabus 800 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Tốc độ tối đa giới hạn ở 240 km/h. Mức giá xe Brabus 800 Widestar tại Hà Nội chắc chắn sẽ không dưới 13 tỷ đồng. Video: Chi tiết Brabus 800 Adventure XLP - bán tải từ G63.

Từ khi ra mắt thế hệ mới, mẫu xe này liên tục được đưa về nước với số lượng chóng mặt thông qua kênh bán hàng chính hãng cũng như tư nhân. Nhiều phiên bản đã được mang về, trong đó có G63 Edition 1, G63 tiêu chuẩn, Stronger Than Time hay Trail Package… và Brabus 800 Widestar đặc biệt. Để tạo sự khác biệt cho xế cưng của mình, nhiều chủ xe tìm đến những phiên bản độ của dòng xe này, ví dụ như chiếc Brabus 800 Widestar trong bài. Mới đây, một chiếc Mercedes-AMG G 63 độ chính hãng Brabus đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội, xe sở hữu màu sơn xám “xi măng” đang là xu hướng tại Việt Nam. Được dựa trên chiếc SUV thể thao Mercedes-AMG G 63, hãng độ Brabus đã trang bị cho chiếc 800 Widestar này một gói độ thân rộng với những ốp vòm bánh, cản trước/sau, cánh gió, nắp ca-pô, mâm xe mới,… Chiếc Brabus 800 Widestar này sở hữu màu sơn ngoại thất xám có tên Nardo Grey độc nhất, hầu hết những chiếc Brabus 800 Widestar tại Việt Nam sở hữu màu sơn đen và xanh. Phần đầu xe thay đổi hoàn toàn so với mẫu G 63 nguyên bản với cản trước của xe được thay bằng loại thiết kế mới, logo ngôi sao ba cánh ở vị trí trung tâm được thay thế bằng chi tiết của thương hiệu Brabus với hai chữ ‘B’ xếp chồng lên nhau. Phần bao quanh mặt ca-lăng được làm bằng chất liệu carbon với logo “Brabus” đặt phía trên. Ngoài ra, chiếc Brabus 800 này còn được lắp đặt thêm dải LED trên nóc cùng ốp nắp capo đều được làm từ chất liệu carbon. Cụm đèn trước/sau dạng LED, đèn xi-nhan trước được bố trí nhô hẳn trên nắp ca-pô vẫn được giữ lại như nguyên bản. Với bản độ này, trên xe xuất hiện khá nhiều hốc hút gió giả sơn đen làm tăng vẻ thẩm mỹ của chiếc SUV. Logo AMG và V8 Biturbo nguyên bản đã được thay bằng logo của hãng độ Brabus. Hệ thống ống xả nguyên bản của xe cũng được thay bằng loại của Brabus giúp tạo ra âm thanh uy lực hơn. Chiếc Brabus 800 Widestar độc nhất tại Hà Nội sở hữu bộ mâm đa chấu Monoblock Z Platinum Edition có kích thước lên đến 24 inch, ẩn sâu bên trong là cùm phanh “Brabus” màu đỏ. Đuôi xe trở nên bề thế hơn so với nguyên bản khi được bổ sung thêm một cánh gió lớn, có tác dụng gia tăng lực ép cho thân xe khi vận hành ở tốc độ cao. Tấm ốp cho bánh xe dự phòng cũng được thay mới và dập logo Brabus. Đáng chú ý, cản phía sau xe cũng được nâng cấp để hoàn thiện vẻ ngoài đầy dữ tợn của phiên bản Brabus 800 Widestar. Brabus 800 Widestar sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.0L, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp đã tinh chỉnh lại sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Với động cơ đã được độ lại, Brabus 800 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Tốc độ tối đa giới hạn ở 240 km/h. Mức giá xe Brabus 800 Widestar tại Hà Nội chắc chắn sẽ không dưới 13 tỷ đồng. Video: Chi tiết Brabus 800 Adventure XLP - bán tải từ G63.