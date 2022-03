Brabus 800 Widestar hơn 13 tỷ "biển thần tài" của đại gia Hải Phòng

Nói về những nhà sưu tập xe kín tiếng nhất tại dải đất hình chữ S này phải kể đến một doanh nhân sinh sống tại Hải Phòng khi từng sưu tập trên 6 siêu xe Ferrari đủ phiên bản, ngoài ra còn sắm rất nhiều mẫu siêu xe, SUV và cả hypercar bí mật. Dù đã bán đi 2/3 số xe ngựa chồm mình sở hữu nhưng đại gia Hải Phòng vẫn có dàn xe rất đáng ngưỡng mộ. Trong số hàng chục siêu xe, xe siêu sang, SUV và cả xe cổ mà đại gia Hải Phòng này đang sở hữu, chỉ còn khoảng vài chiếc chưa được ra biển số và có thâm niên lâu nhất phải kể đến Brabus 800 Widestar, mẫu xe độ đầu tiên có mặt tại Việt Nam dựa trên chiếc Mercedes-AMG G63. Nhưng hình ảnh mới nhất do 1 trang siêu xe đăng tải cho thấy, chiếc Brabus 800 Widestar tại Hải Phòng đã có chứng minh nhân dân. Mẫu xe SUV hạng sang Brabus 800 Widestar xuất hiện trước nhà riêng của đại gia này với tấm biển 15A-X39.79. Có thể thấy, 2 con số 39 và 79 là tượng trưng cho thần tài nhỏ cũng như thần tài lớn, cặp số rất được giới doanh nhân và đại gia Việt yêu thích mỗi lần đi bấm biển số. Chiếc biển số thần tài nhỏ và thần tài lớn lại 1 lần nữa khiến giới bốc biển số đẹp tại Việt Nam phải nể độ "mát tay" của doanh nhân ở Hải Phòng. Như vậy, chiếc xe Brabus 800 Widestar đã có biển số sau hơn 2 năm về Hải Phòng làm dâu. Được biết, số lượng xe Brabus 800 Widestar tại dải đất hình chữ S này gần 10 xe nhưng chỉ có duy nhất một siêu phẩm độ từ Mercedes-AMG G63 sở hữu màu sơn xanh Brilliant Blue ở Hải Phòng. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn sở hữu rất nhiều tùy chọn carbon do thuộc bản độ Brabus 800 Widestar, bộ la-zăng đúc Brabus Platinum Edition Monoblock kích thước 23 inch, hệ thống ống xả bằng thép không gỉ. Tiến vào bên trong khoang lái, chiếc SUV hạng sang Brabus 800 Widestar mới được chủ xe Koenigsegg CCX cho ra biển số có nội thất màu cam rực rỡ kết hợp da bọc màu xanh dương Brilliant Blue, tông xuyệt tông với màu sơn ngoại thất. Ngoài ngoại hình và nội thất được lột xác, phiên bản độ Brabus 800 Widestar còn có khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép cũng được "thông nòng" nhằm giúp xe có công suất tối đa tăng thêm 212 mã lực, lên mức 789 "con ngựa" tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 1.000 Nm, tăng 150 Nm tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút Những thay đổi ở động cơ cũng giúp Brabus 800 Widestar rút ngắn thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,1 giây. Vận tốc tối đa vẫn là 240 km/h do bị khóa tua điện tử. Hộp số đi kèm là loại 9 cấp, được nâng cấp lẫy chuyển số trên vô lăng bằng nhôm mang tên Brabus Race. Mức giá xe Brabus 800 Widestar của đại gia Hải Phòng chắc chắn sẽ không dưới 13 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 độ Brabus 800.

