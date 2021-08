 Porsche Taycan 2022 bổ xung bị tính năng đỗ xe bằng smartphone.

Porsche vừa giới thiệu đến người dùng phiên bản mới của mẫu xe điện Taycan. Ở lần nâng cấp này, Porsche Taycan 2022 mới nhận được nhiều bổ sung về trang bị lẫn công nghệ.

Khách hàng đặt mua Porsche Taycan 2022 chạy điện sẽ có thêm nhiều tùy chọn màu sơn hơn 17 màu tiêu chuẩn. Đối với gói Paint to Sample, khách hàng có thêm 63 tùy chọn màu sơn. Trong khi gói Paint to Sample Plus mang đến cho chủ xe bất kỳ màu sơn nào mong muốn.