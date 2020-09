Siêu xe điện Porsche Taycan từ 5,7 tỷ đồng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, hãng ôtô Đức đã chính thức công bố giá xe Porsche Taycan như sau: Taycan 4S: 5,72 tỷ đồng, Tayan Turbo: 7,96 tỷ đồng, Taycan Turbo S: 9,55 tỷ đồng. Đây đều là những mức giá tiêu chuẩn bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và gói dịch vụ địa phương. Siêu xe điện Porsche Taycan 4 cửa đầu tiên của Porsche với kiểu dáng tổng thể mềm mại, nhiều đường cong uốn lượn, thấp về chiều cao, rộng về bề ngang, tối ưu hiệu quả khí động học. Hệ số cản gió Cd chỉ ở mức 0,22 của Taycan sẽ giúp ích rất nhiều khi vận hành. Porsche Taycan sở hữu cụm đèn hậu với duy nhất một dải LED kéo dài xuyên suốt phần đuôi xe và tạo hình liền mạch với bộ mui kín phía trên. Ngoài ra, cụm đèn chiếu sáng trung tâm ở phía trước cũng nổi bật hơn cả với đèn định vị LED 4 điểm đặc trưng của Porsche được làm nổi khối kiểu 3D, kết hợp với một tinh cầu projector đặt chính giữa làm đèn chiếu sáng chính. Ở phía sau, dải đèn hậu LED nối liền xuyên suốt, vừa ấn tượng vừa trang nhã. Bên trong khoang cabin, có thể thấy nội thất của Taycan tràn đầy công nghệ khi có đến 4 màn hình, nổi bật với màn hình giải trí cho ghế phụ. Ghế lái với màn hình cong 16,8 inch kiểu dáng tròn trịa, thiết kế đặc trưng Porsche. Màn hình này dùng kính thật, bộ lọc phân cực, chống lóa. Đồng hồ thiết lập 4 chế độ gồm Classic, Map, Full Map và Pure. Chế độ Classic hiển thị như đồng hồ truyền thống của Porsche. Hai chế độ Map hiển thị thông tin dẫn đường. Còn chế độ Pure hiển thị thông tin tối giản và cần thiết như tốc độ, biển báo giao thông và sử dụng một mũi tên để điều hướng. Bên trái bảng đồng hồ cho phép điều khiển cảm ứng các chế độ chiếu sáng, trong khi bên phải dành riêng cho các chế độ cài đặt hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống treo. Ngoài ra, Porsche bổ sung hai tùy chọn vô-lăng cho khách hàng với kiểu tiêu chuẩn và thể thao GT. Ở trung tâm, hãng xe Đức bố trí màn hình cảm ứng 10,9 inch và một màn hình tùy chọn cho ghế phụ, tạo thành một dải kính với giao diện bảng đen. Hãng xe Đức tối giản các phím cơ, thay vào đó là điều khiển thông minh, trực quan hơn, thông qua các thao tác chạm và giọng nói đáp ứng với câu lệnh kích hoạt “Hey Porsche”. Lần đầu tiên, khách hàng ở ghế phụ có tùy chọn màn hình cảm ứng, cho phép dễ dàng thay đổi các cài đặt mà không làm người lái mất tập trung. Phía dưới là màn hình cảm ứng 8,4 inch, điều khiển nhiệt độ, sưởi ghế và làm mát, nhận dạng chữ viết tay cho phép nhập địa chỉ đường phố cho hệ thống định vị. Giống như Porsche 918, Taycan có công tắc chọn vị trí chuyển số nhỏ gọn trong bảng điều khiển thay vì cần chuyển số cổ điển. Hãng xe Đức thiết kế các cửa gió theo phong cách tối giản, các luồng khí kiểm soát cả về mặt kỹ thuật số và hoàn toàn tự động. Ngoài ra, hàng ghế sau cũng có cửa gió điều hòa, điều khiển bằng màn hình cảm ứng 5,9 inch. Porsche xây dựng một loạt các tùy chọn cá nhân hóa cho Taycan từ truyền thống cho đến hiện đại. Tùy chọn da cổ điển và nội thất không dùng da sử dụng chất liệu cao cấp. Ốp cửa và bảng điều khiển trung tâm tùy chọn trang trí gỗ quý, carbon mờ, nhôm hoặc vải dập nổi. Có tất cả 4 tông màu nội thất để khách hàng lựa chọn. Ở phiên bản tiêu chuẩn Taycan 4S, xe vận hành bằng động cơ điện và viên pin dung lượng 79,2 kWh, có khả năng sản sinh công suất 435 mã lực (hoặc 530 mã lực với Overboost) và mô men xoắn cực đại 640 Nm. Nhờ gói nâng cấp pin Performance Battery Plus, sức mạnh có thể tăng lên 489 mã lực (hoặc 571 mã lực với Overboost). Trong khi đó, động cơ điện trang bị trên các bản Taycan Turbo được thiết kế với mức công suất tiêu chuẩn 625 mã lực, nhưng thông qua tính năng Overboost có thể đạt công suất tối đa 680 mã lực & mô men xoắn cực đại 850 Nm, còn bản Turbo S lên tới 761 mã lực và 1.050 Nm mô men xoắn. Trong trường hợp dùng đến tính năng Launch Control, bản Turbo có thể tăng tốc 0 – 100 km/h trong vòng 3 giây chẵn, còn Turbo S chỉ cần 2,6 giây. Khi sạc bằng hệ thống hiệu năng cao 270 kW, bộ pin của Taycan chỉ cần khoảng 22 phút để nạp lại 80% dung lượng, trong đó 5 phút sạc là đủ để xe đi được quãng đường khoảng 96 km. Với hệ thống sạc nhanh DC 150kW, thời gian cần để sạc từ lúc cạn pin đến 80% cũng chỉ là 36 phút, trong khi các cổng sạc 9,6 kW 240 volt phổ thông hơn cần đến 11 giờ! Theo Porsche, với pin được sạc đầy thì Taycan Turbo có thể đi được 450 km liên tục, còn Turbo S cũng đi được 412 km mới hết pin.Porsche Taycan 2021 mới sở hữu hệ thống điều khiển vô cùng tinh xảo, có khả năng thu thập toàn bộ dữ liệu xung quanh xe qua các hệ thống như PASM, PDCC Sport hay Porsche Torque Vectoring Plus, tất cả đều trong thời gian thực rồi xử lý và tự đưa ra thiết lập vận hành phù hợp nhất cho người lái. Xe cũng cung cấp các chế độ lái như Normal, Sport, Sport Plus (thiên về năng động) và Range (thiên về tiết kiệm năng lượng pin) để tùy nghi lựa chọn, bên cạnh mục tinh chỉnh cá nhân Individual. Video: Xem trước đủ màu sắc của xe điện Porsche 2021 Taycan.

