Porsche ghi nhận số lượng xe giao tăng kỷ lục nửa đầu 2023

“Sau 6 tháng đầu năm, chúng tôi hài lòng với kết quả kinh doanh đến thời điểm hiện tại”, ông Detlev von Platen, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, phụ trách Kinh doanh và Tiếp thị tại Porsche AG chia sẻ. “Chúng tôi ghi nhận sự tăng trưởng tại tất cả các thị trường của Porsche.”

Châu Âu và Đức tăng trưởng cao với 2 con số

Với 36.574 xe được giao tại châu Âu trong nửa đầu năm 2023, Porsche đạt mức tăng trưởng doanh số 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tại thị trường quê nhà - Đức, số lượng khách hàng nhận xe nhiều hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái: 17.118 xe được giao, tương đương mức tăng 24%. Tại Bắc Mỹ, Porsche cũng tăng trưởng 2 con số với 41.937 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Porsche kết thúc 6 tháng đầu năm 2023 với doanh số tăng 15%.

Dù tình hình kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức tại Trung Quốc, Porsche ghi nhận số lượng xe bán ra tại thị trường này đạt 43.832 xe trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 – tăng 8%. Tại các thị trường khác và thị trường đang phát triển, doanh số Porsche là 27.893 xe, tương đương mức tăng 16%.

SUV vẫn duy trì vị thế là dòng xe bán chạy nhất trong gia đình Porsche

Porsche Macan dẫn đầu doanh số với tổng cộng 47.755 xe đã được giao tới khách hàng (tăng 26%). Tiếp theo là Cayenne ghi nhận 46.884 xe (tăng 12%).