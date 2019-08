Porsche Cayenne "sang chảnh" rẻ ngang Hyundai Tucson tại Việt Nam

Một chiếc SUV hạng sang Porsche Cayenne cao cấp "GTS’’ đang được rao bán với giá 820 triệu đồng – ngang tầm giá của các mẫu crossover bình dân như: Hyundai Tucson hay Mazda CX-5. Bên dưới nắp ca-pô Cayenne phiên bản GTS đời 2008 được trang bị động cơ V8 dung tích 4.8L cho công suất tối đa 405 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 500Nm. Mặc dù công suất này khiêm tốn hơn so với phiên bản Cayenne Turbo mạnh 500 mã lực, nhưng GTS có được sự cân bằng về sức mạnh và âm thanh tuyệt vời từ động cơ V8 DOHC hút khí tự nhiên (N/A). Cayenne GTS 2008 sử dụng hộp số tự động 6 cấp (6AT; có phiên bản sử dụng số sàn 6 cấp) đi cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chiếc SUV hạng sang nước Đức này có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 6 giây. Là dòng SUV cao cấp, Porsche Cayenne GTS 2008 trong bài viết này sử dụng hệ thống treo khí nén cho phép nâng, hạ 20 mm chiều cao xe, hiệu chỉnh thể thao hơn với hệ thống quản lý treo chủ động Porsche Active Suspension Management (PASM). Cayenne GTS là một dòng SUV thiên hướng thể thao, hệ thống lái chính xác và sự ổn định hàng đầu nhờ vào hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động Porsche (PDCC) ghi nhận độ trượt theo phương ngang của thân xe ngay từ thời điểm bắt đầu và xử lý ngăn ngừa trượt, bên cạnh giảm thiểu độ bất ổn theo phương ngang của xe trên địa hình gồ ghề. Các trang bị tiêu chuẩn trên Cayenne GTS 2008 bao gồm: hệ thống điều hòa tự động 02 vùng độc lập với bộ lọc không khí micron, kết nối AM / FM / CD / MP3 với 11 loa Bose, điều khiển âm thanh gắn trên vô lăng, điều khiển hành trình, hệ thống định vị, ghế bọc da cao cấp, ghế trước chỉnh điện 12 hướng, có sưởi, đèn pha tự động, túi khí kép phía trước, túi khí bên, túi khí rèm bên,… SUV hạng sang luôn là đích đến của nhiều người, tuy nhiên không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế để sở hữu chúng. Trên thị trường xe Porsche cũ tại Việt Nam hiện nay, những mẫu xe mang ‘’mác’’ xe sang như: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus hay Porsche,… đời sâu được nhập khẩu nguyên chiếc được rao bán rộng rãi. Đây là lựa chọn dành cho các khách hàng Việt lựa chọn mua xe chất lượng với số tiền vừa phải. Tuy nhiên, chi phí dự phòng để sửa chữa, bảo dưỡng cho xe không hề nhỏ. Hiện tại, một chiếc Porsch Cayenne thế hệ mới tại Việt Nam có giá từ 4,6 – 9 tỷ đồng. Nếu đang có nhu cầu mua SUV dưới 1 tỷ, bạn sẵn sàng (một chút can đảm) để lựa chọn một chiếc SUV hạng sang như Cayenne GTS đời 2008 này. Tuy nhiên theo nhiều người dùng thì với mức giá ngang tầm, vẫn nên chọn một chiếc Hyundai Tucson mới "đập thùng" sẽ an toàn hơn. Video: Đánh giá xe SUV hạng sang Porsche Cayenne S đời 2008.

