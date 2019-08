Porsche Cayenne Turbo mới hơn 9 tỷ đồng tại Việt Nam

Mới đây, Porsche Việt Nam đã đưa về nước phiên bản hiệu suất cao của mẫu SUV thể thao Cayenne Turbo 2019 đời mới với các trang bị gần như full-option. Porsche Cayenne Turbo 2019 mới được xem là phiên bản hiệu suất cao và thể thao của dòng xe Cayenne. So với phiên bản Porsche Cayenne tiêu chuẩn, phiên bản Turbo sẽ không có sự khác biệt đáng kể trong thiết kế tổng thể. Tuy nhiên, các trang bị đi kèm chính là "vũ khí" khiến phiên bản Turbo trở nên hấp dẫn và có sức hút mãnh liệt hơn các phiên bản còn lại. Cụ thể với phiên bản Cayenne Turbo, tất cả mọi chi tiết trang bị đều nhấn mạnh tới đặc tính khí động học. Thật sự mà nói, mẫu xe SUV Porsche Cayenne Turbo này chắc chắn sẽ khiến các fan của hãng xe đình đám Đức này cảm thấy "mê mệt" chỉ với cái nhìn đầu tiên. Vì là một phiên bản hiệu suất cao, Porsche Cayenne Turbo được trang bị cánh gió ở phần mui sau của xe, cánh gió này sẽ tự động mở lên khi xe chạy ở vận tốc cao hoặc người dùng cũng có thể tự kích hoạt cánh gió bằng nút bấm trong khoang nội thất. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 21 inch to bản cùng má phanh màu xám là một tuỳ chọn ngoài... Bước vào không gian nội thất, một phong cách rất riêng của Porsche tiếp tục được duy trì trên Cayenne Turbo, đó là sự sang trọng pha trộn với vẻ thể thao tràn đầy năng lượng. Vẫn như truyền thống, vị trí khởi động xe trên phiên bản hiệu suất cao này nằm ở phía bên tay trái của vô-lăng, ngược lại hoàn toàn so với hầu hết các hãng xe khác thường đặt ở bên phải. Thêm vào đó, muốn khởi động xe, người dùng buộc phải xoay núm khởi động thay vì nút bấm thông thường, đây là chi tiết "đặc sản" của hãng xe xứ Stuttgart. Khoang cabin của chiếc Cayenne Turbo 2019 đầu tiên tại Việt Nam mang 2 màu sắc đen-đỏ tương phản cực kỳ quyến rũ. Toàn bộ ghế ngồi trong khoang xe đều được bọc da cao cấp. Cụm vô-lăng 3 chấu thể thao với các phím chức năng được bọc da và carbon. Trên vô-lăng còn có núm xoay điều chỉnh các chế độ lái từ êm ái tới thể thao... Các hàng phím với thiết kế dạng Vertu trước đây đã được lược bỏ sang loại 1 chạm. Ngoài ra, để giúp chủ nhân chiếc xe có thể giải trí trên mọi cung đường một cách hoàn hảo, Porsche Việt Nam cũng mang tới hệ thống âm thanh vòm hàng hiệu Burmester và màn hình trung tâm dạng cảm ứng 12,3 inch sắc nét cho phiên bản Turbo đặc biệt này. Là một mẫu xe hiệu suất cao thực thụ, Porsche Cayenne Turbo 2019 sở hữu khối động cơ V8 4.0L với 2 bộ tăng áp cho ra công suất tối đa tới 550 mã lực và mô cực đại đạt 770 Nm. Từ đó, việc tăng tốc từ 0 - 100 km/h đối với mẫu xe này chỉ mất chưa tới 3,9 giây. Hiện tại, giá xe Porsche Cayenne Turbo tiêu chuẩn đang được Porsche Việt Nam phân phối với mức hơn 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc xe trong bài viết đã được trang bị rất nhiều tuỳ chọn đắt tiền. Do đó, mức giá để sở hữu chiếc xe này cũng không hề dễ chịu chút nào. Video: Chi tiết Porsche Cayenne tại Việt Nam.

