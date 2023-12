Porsche 911 Turbo Sonderwunsch độc nhất vô nhị mới "ra lò"

Vừa qua tại Dubai, hãng xe Porsche đã cho tổ chức một lễ hội vô cùng hoành tráng mang tên Icons of Porsche Festival với nhiều mẫu xe ấn tượng được trưng bày - gậy sự chú ý nhất chính là chiếc Porsche 911 Turbo Sonderwunsch độc bản. Cụ thể chiếc Porsche 911 Turbo thuộc thế hệ 992 mới nhất hiện nay, nhưng sở hữu những đặc điểm nhận dạng từng thuộc về “911 Turbo Nr. 1” – chiếc 911 Turbo đầu tiên từng được chế tạo trong lịch sử hãng xe Đức. Đây là một dự án tiêu biểu của chương trình cá nhân hóa Porsche Sonderwunsch chuyên làm ra những mẫu xe Porsche độc nhất vô nhị, được thực hiện bởi các bộ phận Style Porsche, Porsche Exclusive Manufaktur và văn phòng khu vực Trung Đông – Châu Phi của Porsche. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ thêm đến từ đội ngũ Heritage & Museum vốn nhiều kinh nghiệm với các mẫu xe cổ. “911 Turbo Nr. 1” là một mẫu xe thể thao vừa lộng lẫy vừa độc đáo. Chiếc xe này được đặt làm vào năm 1974 để trao cho Louise Piëch, con gái của Ferdinand Porsche, nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của bà. Khác với những chiếc 911 Turbo sản xuất hàng loạt, chiếc đầu tiên này có phần thân hẹp tương đương với 911 Carrera tiêu chuẩn nhưng vẫn sở hữu cánh lướt gió lớn ở phía sau đuôi. Bên trong nội thất của chiếc 911 Turbo đầu tiên đó là tông màu đỏ rực rỡ với ghế bọc vải Tartan, được chính Louise Piëch lựa chọn để tạo sự tương phản với màu sơn bạc ở ngoại thất. Chiếc xe này cũng thú vị vì trang bị động cơ tăng áp 2.7L, thay vì động cơ tăng áp 3.0L trên những mẫu xe Turbo khác về sau này. Nhằm tái hiện nguyên vẹn tinh thần của “911 Turbo Nr. 1”, chiếc Porsche 911 Turbo Sonderwunsch độc bản hiện đại lần này cũng có lớp sơn ngoại thất màu bạc, đi kèm dòng chữ Porsche màu đen và đỏ theo phong cách cổ điển ở phần dưới của cửa và các tấm ốp bên. Bộ mâm 5 chấu màu đen cũng lấy cảm hứng từ chiếc 911 Turbo cổ điển với viền ngoài được mạ chrome sáng bóng giống như màu sắc chính của thân xe. Patrick Gallas, giám đốc Porsche Exclusive Manufaktur khu vực cho biết: “Ý tưởng ban đầu cho dự án này đã bắt đầu từ một năm trước. Chúng tôi muốn tạo ra một phiên bản hiện đại của một chiếc xe thực sự độc đáo, mà thật may mắn là Porsche không hề thiếu những biểu tượng vượt thời gian được nhiều người ngưỡng mộ. Chiếc 911 Turbo nguyên bản thuộc về Louise Piëch chính là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất và chúng tôi quyết định ‘làm lại’ mẫu xe này.” Ông Manfred Bräunl, Giám đốc điều hành của Porsche Trung Đông và Châu Phi chia sẻ: “Chiếc xe rất đặc biệt này đã làm nổi bật tinh thần dũng cảm và tiên phong của Porsche khi chúng tôi nhìn lại nguồn cảm hứng cho dự án, chiếc ‘911 Turbo Nr. 1’. Đây cũng là sự thể hiện hoàn hảo về những gì các chương trình cá nhân hóa của Porsche có thể thực hiện được.” Sáng tạo độc nhất vô nhị này cũng được coi là cách hoàn hảo để kỷ niệm 60 năm ra đời dòng 911 – xe thể thao mang tính biểu tượng cũng như 75 năm thành lập nhà sản xuất Porsche. Ngoài 911 Sonderwunch, Porsche còn mang đến lễ hội ở Dubai một chiếc 911 thế hệ đầu tiên ở dạng bơm hơi khổng lồ và đặt nó ngay tại vị trí trung tâm của khu trưng bày. Với kích thước chiều cao 6 mét, rộng 8 mét và dài 20 mét, nó đã giành được Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức là “phương tiện bơm hơi lớn nhất” trên trái đất. Lễ hội Icons of Porsche Festival tại Dubai cũng đánh dấu màn ra mắt tại địa phương của Panamera thế hệ thứ 3, 718 Spyder RS và Vision 357 Speedster concept. Siêu xe Mission X, 911 S/T và tuyển tập những chiếc Porsche cổ điển cũng hiện diện tại sự kiện, chào đón hơn 27.000 người đến chiêm ngưỡng. Video: Xem chi tiết Porsche 911 Turbo Sonderwunsch độc bản.

Vừa qua tại Dubai, hãng xe Porsche đã cho tổ chức một lễ hội vô cùng hoành tráng mang tên Icons of Porsche Festival với nhiều mẫu xe ấn tượng được trưng bày - gậy sự chú ý nhất chính là chiếc Porsche 911 Turbo Sonderwunsch độc bản. Cụ thể chiếc Porsche 911 Turbo thuộc thế hệ 992 mới nhất hiện nay, nhưng sở hữu những đặc điểm nhận dạng từng thuộc về “911 Turbo Nr. 1” – chiếc 911 Turbo đầu tiên từng được chế tạo trong lịch sử hãng xe Đức. Đây là một dự án tiêu biểu của chương trình cá nhân hóa Porsche Sonderwunsch chuyên làm ra những mẫu xe Porsche độc nhất vô nhị, được thực hiện bởi các bộ phận Style Porsche, Porsche Exclusive Manufaktur và văn phòng khu vực Trung Đông – Châu Phi của Porsche. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ thêm đến từ đội ngũ Heritage & Museum vốn nhiều kinh nghiệm với các mẫu xe cổ. “911 Turbo Nr. 1” là một mẫu xe thể thao vừa lộng lẫy vừa độc đáo. Chiếc xe này được đặt làm vào năm 1974 để trao cho Louise Piëch, con gái của Ferdinand Porsche, nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của bà. Khác với những chiếc 911 Turbo sản xuất hàng loạt, chiếc đầu tiên này có phần thân hẹp tương đương với 911 Carrera tiêu chuẩn nhưng vẫn sở hữu cánh lướt gió lớn ở phía sau đuôi. Bên trong nội thất của chiếc 911 Turbo đầu tiên đó là tông màu đỏ rực rỡ với ghế bọc vải Tartan, được chính Louise Piëch lựa chọn để tạo sự tương phản với màu sơn bạc ở ngoại thất. Chiếc xe này cũng thú vị vì trang bị động cơ tăng áp 2.7L, thay vì động cơ tăng áp 3.0L trên những mẫu xe Turbo khác về sau này. Nhằm tái hiện nguyên vẹn tinh thần của “911 Turbo Nr. 1”, chiếc Porsche 911 Turbo Sonderwunsch độc bản hiện đại lần này cũng có lớp sơn ngoại thất màu bạc, đi kèm dòng chữ Porsche màu đen và đỏ theo phong cách cổ điển ở phần dưới của cửa và các tấm ốp bên. Bộ mâm 5 chấu màu đen cũng lấy cảm hứng từ chiếc 911 Turbo cổ điển với viền ngoài được mạ chrome sáng bóng giống như màu sắc chính của thân xe. Patrick Gallas, giám đốc Porsche Exclusive Manufaktur khu vực cho biết: “Ý tưởng ban đầu cho dự án này đã bắt đầu từ một năm trước. Chúng tôi muốn tạo ra một phiên bản hiện đại của một chiếc xe thực sự độc đáo, mà thật may mắn là Porsche không hề thiếu những biểu tượng vượt thời gian được nhiều người ngưỡng mộ. Chiếc 911 Turbo nguyên bản thuộc về Louise Piëch chính là một trong những biểu tượng vĩ đại nhất và chúng tôi quyết định ‘làm lại’ mẫu xe này.” Ông Manfred Bräunl, Giám đốc điều hành của Porsche Trung Đông và Châu Phi chia sẻ: “Chiếc xe rất đặc biệt này đã làm nổi bật tinh thần dũng cảm và tiên phong của Porsche khi chúng tôi nhìn lại nguồn cảm hứng cho dự án, chiếc ‘911 Turbo Nr. 1’. Đây cũng là sự thể hiện hoàn hảo về những gì các chương trình cá nhân hóa của Porsche có thể thực hiện được.” Sáng tạo độc nhất vô nhị này cũng được coi là cách hoàn hảo để kỷ niệm 60 năm ra đời dòng 911 – xe thể thao mang tính biểu tượng cũng như 75 năm thành lập nhà sản xuất Porsche. Ngoài 911 Sonderwunch, Porsche còn mang đến lễ hội ở Dubai một chiếc 911 thế hệ đầu tiên ở dạng bơm hơi khổng lồ và đặt nó ngay tại vị trí trung tâm của khu trưng bày. Với kích thước chiều cao 6 mét, rộng 8 mét và dài 20 mét, nó đã giành được Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức là “phương tiện bơm hơi lớn nhất” trên trái đất. Lễ hội Icons of Porsche Festival tại Dubai cũng đánh dấu màn ra mắt tại địa phương của Panamera thế hệ thứ 3, 718 Spyder RS và Vision 357 Speedster concept. Siêu xe Mission X, 911 S/T và tuyển tập những chiếc Porsche cổ điển cũng hiện diện tại sự kiện, chào đón hơn 27.000 người đến chiêm ngưỡng. Video: Xem chi tiết Porsche 911 Turbo Sonderwunsch độc bản.