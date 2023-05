Porsche 718 Spyder RS 2024 - đỉnh cao xe mui trần với động cơ đặt giữa

30 năm kể từ khi giới thiệu mẫu xe ý tưởng Boxster, Porsche cho ra mắt phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng xe mui mở với động cơ đặt giữa nổi tiếng này: Porsche 718 Spyder RS mới. Về bản chất, có thể coi 718 Spyder RS chính là chiếc 718 Cayman GT4 RS, nhưng có mui mở. Xe cũng được trang bị động cơ giống như của Porsche 911 GT3, với hiệu năng mạnh mẽ và mức redline lên đến 9.000 vòng/phút tạo nên âm thanh cực kỳ hưng phấn. Kết hợp với hộp số PDK 7 cấp, chiếc roadster hai chỗ ngồi có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,2 giây. Lẫy chuyển số gắn trên vô-lăng mang lại sự kiểm soát tốt hơn vì người lái không cần rời tay khỏi vô-lăng, tuy nhiên cần số được thiết kế công thái học trên bảng điều khiển trung tâm luôn sẵn sàng mọi lúc. Phần đầu xe của Porsche 718 Spyder RS mới có thiết kế khá giống với 718 Cayman GT4 RS. Nắp ca-pô làm bằng sợi carbon gia cường polymer CFRP và có khe thoát gió rộng phía trên cản. Hai ống dẫn NACA tăng cường khả năng làm mát phanh mà không ảnh hưởng đến hệ số cản gió. Các thanh chắn gió ở các đầu bên ngoài của cản góp phần tạo lực ép xuống. So với 718 Cayman GT4 RS được trang bị cánh gió sau cỡ lớn, 718 Spyder RS không thể làm điều tương tự vì không phù hợp với trải nghiệm lái xe mui trần. Thay vào đó, mẫu xe này được thiết kế với cánh gió sau dạng đuôi vịt khá giống 718 Spyder nhưng lớn hơn và tạo hình được sửa đổi nhẹ. Tất cả các thành phần khí động học được phối hợp để duy trì sự cân bằng và góp phần tạo nên độ ổn định cao khi lái xe. Bộ mui mềm của xe có khối lượng nhẹ và chỉ tháo-lắp bằng tay. Nó thực chất gồm 2 phần có thể tách rời nhau được: miếng vải chắn nắng phía trên đầu và tấm kính chắn gió sau gáy. Cả 2 đều có thể được sử dụng riêng lẻ, tùy theo sở thích và dễ dàng cất gọn lại phía sau ghế ngồi khi không cần đến. Cơ cấu mui đặc biệt này có khối lượng 18,3 kg, tức là nhẹ hơn 7,6 kg so với loại dùng cho 718 Spyder và thậm chí tiết kiệm được tới 16,5 kg khối lượng so với mui mở điện của 718 Boxster tiêu chuẩn. Riêng phần mui vải đã nặng 8 kg nên nếu người lái muốn xe mình nhẹ bớt và chắc chắn rằng ngày hôm đó trời không mưa thì có thể bỏ nó lại tại nhà. Khung gầm của 718 Spyder RS sử dụng kết hợp các bộ phận từ 718 Cayman GT4 RS và 718 Spyder. Hệ thống treo chủ động PASM được trang bị tiêu chuẩn với khả năng hiệu chỉnh thể thao và đã được hạ thấp 30 mm. Xe còn có Hệ thống Kiểm soát Vector mô-men xoắn PTV với bộ vi sai chống trượt bằng cơ khí tại cầu sau, ổ trục hệ thống treo kiểu khớp cầu và bộ mâm hợp kim đúc 20 inch. Nội thất xe cũng cho thấy phong cách thể thao khi chỉ giữ lại những thành phần thiết yếu nhất. Vô-lăng thể thao GT được bọc vải Race-Tex và đánh dấu màu vàng ở mốc 12 giờ. Xe trang bị tiêu chuẩn ghế thể thao ôm sát thân làm từ chất liệu CFRP siêu nhẹ và bọc da màu đen, với phần lưng ghế làm từ vải Race-Tex màu xám Arctic Grey hoặc đỏ Carmine Red. Logo 'Spyder RS' có màu tương ứng được thêu trên tựa đầu. Bảng điều khiển và các chi tiết trang trí được bọc da. Các màu ngoại thất có sẵn bao gồm 4 màu sơn tiêu chuẩn và 3 màu ánh kim, bao gồm xám Vanadi Grey Metallic mới cũng như các màu đặc biệt xám Arctic Grey, xanh Shark Blue và hồng sẫm Ruby Star Neo. 718 Spyder RS 2024 mới giá 160.700 USD (3,77 tỷ đồng), dự kiến sẽ cập bến các đại lý Porsche trên toàn cầu vào đầu năm 2024. Porsche sẽ tổ chức lễ ra mắt công chúng cho mẫu xe này vào tháng 6 tới, nhân dịp lễ hội kỷ niệm 75 năm xe thể thao Porsche ở Stuttgart-Zuffenhausen. Ngay sau đó, 718 Spyder RS cũng sẽ tham dự Goodwood Festival of Speed ở Anh Quốc. >>> Mời độc giả xem thêm video Chi tiết Porsche 911 Targa 2021 | Xe mui trần với vẻ đẹp vượt thời gian (Nguồn: XE24h)

