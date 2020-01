Phan Hoàng cưỡi Ferrari 488 GTB 15 tỷ xuống phố chơi Tết

Mới đây, cánh săn ảnh TP HCM đã có dịp "tác nghiệp" trực tiếp với siêu xe Ferrari 488 GTB màu vàng cực hiếm của thiếu gia Phan Hoàng. Được đưa về nước từ năm 2016, tuy nhiên, trong suốt gần 4 năm qua, số lần xuất hiện trên đường phố của "chú siêu ngựa" với ngoại thất màu vàng Giallo Modena này lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại Việt Nam, Ferrari 488 GTB có số lượng tương đối nhiều, khoảng hơn 10 chiếc. Trong đó, đa số đều mang màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng của Ferrari và số lượng 488 GTB sở hữu màu sơn vàng Giallo Modena chỉ có đúng 3 chiếc. Ferrari 488 GTB màu độc này là "người kế nhiệm" đầy lỗi lạc của mẫu xe đi trước 458. Theo nhà sản xuất, có tới 85% bộ phận trên 488 được thay mới so với 458. Đáng chú ý nhất là động cơ tăng áp 3.9 lít thay động cơ hút khí tự nhiên dung tích 4.5 lít trên thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, một số điểm khác biệt có thể thấy ngay trên 488 GTB so với “đàn anh” 458 như hệ thống đèn pha LED tinh xảo hơn so với đèn pha bi-xenon kết hợp LED định vị trên 458 Italy. Thêm vào đó, 488 được tiếp thu công nghệ lái từ 458 Speciale, 488 GTB nhanh hơn so với 458 một chút. Hệ thống phanh và lốp xe giống “thửa” lại của siêu xe LaFerrari. Xe sử dụng bộ mâm năm chấu kép hình cánh hoa cùng cùm phanh tiệp màu với màu sơn ngoại thất. Phần đèn LED báo hiệu thời tiết xấu và báo lùi được đặt giữa cản sau, lấy cảm hứng từ các dòng xe đua F1. Đi kèm với đó là camera lùi “Trái tim của siêu ngựa” 488 GTB này là khối động cơ V8, tăng áp kép, 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp sức mạnh này khiến 488 GTB chỉ mất khoảng 3 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ngoài Ferrari 488 GTB, hai anh em nhà Phan Thành và Phan Hoàng còn nổi tiếng trong làng chơi xe Việt Nam với bộ sưu tập gồm nhiều cái tên đình đám như Rolls-Royce Wraith, Ferrari 488 GTB, McLaren 650S Spider... Giá xe Ferrari 488 GTB khi mới đưa về vào năm 2016 khoảng 15 tỷ đồng (sau khi chịu các khoản thuế và phí). Video: Trải nghiệm siêu xe Ferrari 488 GTB tại Việt Nam.

