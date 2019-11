Bộ đôi siêu xe Ferrari 488 Pista đầu tiên cập bến Việt Nam

Siêu xe Ferrari 488 Pista ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show vào năm ngoái, đây là phiên bản hiệu năng cao của dòng 488 GTB trước khi nó được kế nhiệm bởi "đàn em" F8 Tributo thuộc thế hệ hoàn toàn mới mà Ferrari Việt Nam đã từng trưng bày tại buổi lễ khai trương trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng xe Ferrari đầu tiên tại Việt Nam. Ferrari 488 Pista đồng thời cũng là siêu xe kế nhiệm hoàn hảo cho chiếc 458 Speciale mà Ferrari đã từng giới thiệu vào năm 2013, 458 Speciale cũng là phiên bản đặc biệt mà Ferrari đã từng tạo ra để ‘’chia tay’’ dòng 458 Italia (2010 – 2015) lắp máy V8 4.5L hút khí tự nhiên, để chuyển sang dòng 488 dùng máy tăng áp V8 3.9L biturbo. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có duy nhất 1 chiếc Ferrari 458 Speciale. Trở lại với Ferrari 488 Pista mới, trên thị trường đây là siêu xe đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche 911 GT2 RS 2018 hay Lamborghini Huracan Performante. Ferrari 488 Pista mang nhiều yếu tố giúp nó khác biệt so với Ferrari 488 GTB. Trong đó, 488 Pista mới nhẹ hơn 488 GTB khoảng 90kg với trọng lượng chỉ 1,280 tấn. Góp phần giúp xe có trọng lượng xe nằm ở ‘’dàn chân’’ của Ferrari 488 Pista sử dụng lốp Michelin Sport Cup 2 đi cùng với mâm 20 inch trọng lượng nhẹ hơn 40% so với 488 GTB, đồng thời cản trước và sau được làm hoàn toàn bằng sợi carbon và nó còn chia sẻ bộ khuếch tán sau lấy từ xe đua Le Mans 488 GTE. Ngoại hình mang thiết kế khí động học hơn, tăng 20% lực downforce xuống mặt đường so với 488 GTB. Ngoài ra, động cơ V8 dung tích 3.9L tăng áp kép được nâng cấp và tinh chỉnh để công suất đầu ra tăng thêm 49 mã lực – đạt 711 mã lực và mô-ment xoắn đạt 770Nm tăng 10Nm so với 488 GTB. Nhờ những cải tiến về động cơ cũng như cắt giảm trọng lượng, kiểu dáng khí động hơn và ứng dụng nhiều công nghệ từ xe đua F1. 488 Pista có khả năng tăng tốc tuyệt vời khi chỉ mất 2,85 giây để tăng tốc từ 0 - 100km/h và 7,6 giây để đạt tốc độ 200km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Hiện giá xe Ferrari 488 Pista tại Việt Nam vẫn là một ẩn số. Video: Chi tiếts siêu xe Ferrari 488 Pista mới.

