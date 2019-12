Peugeot 5008 biển "ngũ quý 2" rao bán 4 tỷ ở Sài Gòn

Chủ nhân chiếc xe CUV Peugeot 5008 sau khi bốc được biển số 51H - 222.22 hiếm có và dễ nhớ khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. Ngay sau đó, chiếc Peugeot 5008 biển “khủng” này nhanh chóng được rao bán với giá 4 tỷ đồng. Làm so sánh, mức giá bán lại của chiếc Peugeot 5008 này ngang ngửa với giá của một chiếc sedan hạng sang cỡ lớn như BMW 730Li đang niêm yết với giá bán 3,999 tỷ đồng. Trên thực tế, những biển ngũ quý này từ trước đến nay vốn được định giá rất cao trên thị trường Việt, đặc biệt các biển số “khủng” ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM sẽ giúp chủ nhân nhanh chóng “hái ra tiền” nếu may mắn người rao bán gặp đúng người chơi biển số đẹp. Những chiếc xe mang biển đẹp luôn được rao bán với mức giá “trên trời” là chuyện thường thấy tại Việt Nam, trước đó đã từng có nhiều xe thương hiệu phổ thông như Kia Cerato biển ngũ quý 8 tại TP HCM được chủ xe chào bán với giá hơn 3 tỷ đồng hay chiếc Mitsubishi Xpander biển số 51H – 123.45 từng được rao bán giá từ 1,5 – 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên theo nhiều người dùng, mức phát giá của chủ nhân chiếc xe Peugeot 5008 biển ngũ quý 2 này khá cao. Với mức giá chào bán gấp hơn gấp 3 lần so với giá bán niêm yết sẽ khó bán hơn, bởi nhiều yếu tố như thương hiệu xe và ngoài ra biển số này cũng không "hot" như các đầu số có đuôi 6 hay 8 từng xuất hiện trên một số mẫu xe được rao bán trước đây. Về ngoại hình - so với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Peugeot 5008 mới mang trên mình sự khác biệt và được xem như làn gió mới đầy thú vị trong phân khúc xe 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Nhìn thực tế, 5008 trông giống như một chiếc SUV thể thao mạnh mẽ kết hợp với phong cách thiết kế của một chiếc MPV đa dụng. Nội thất của Peugeot 5008 tương tự với 3008 mới và có tên i-Cockpit. Điểm nhấn là vô lăng nhỏ, vát trên dưới tích hợp lẫy chuyển số thể thao. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, MirrorLink, Bluetooth,... Màn hình hiển thị thông tin HUD hiện đại kích thước 12,3 inch phía sau vô-lăng. Hệ thống âm thanh Focal Premium Hi-Fi, đĩa sạc không dây Qi, định vị TomTom, cửa sổ trời Panorama. Xe sử dụng động cơ 4cyl dung tích 1.6L tăng áp, sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) đi cùng với dẫn động cầu trước (FWD). Peugeot 5008 được đánh giá cao bởi thiết kế nội ngoại thất đẹp mắt, bên cạnh nhiều công nghệ hỗ trợ lái như: hệ thống nhận diện biển báo tốc độ, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường,… Tại thị trường Việt Nam, với giá bán và thiết kế của mình, mẫu xe Peugeot 5008 mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport,... Xe được tập đoàn Trường Hải lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc như trước đây. Video: Chi tiết xe CUV 5+2 Peugeot 5008 mới tại Việt Nam.

