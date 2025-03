Lý do Toyota Raize sẽ tăng giá lên 510 triệu đồng tại Việt Nam?

Cách đây không lâu, Toyota đã lặng lẽ điều chỉnh giá bán của dòng SUV cỡ lớn Land Cruiser LC300. Không chỉ Land Cruiser mà mẫu SUV cỡ nhỏ Toyota Raize cũng tăng giá niêm yết. Theo một số nguồn tin, từ tháng 4/2025, giá xe Toyota Raize sẽ tăng thêm 12 triệu đồng, từ 498 triệu lên 510 triệu. Phiên bản màu trắng ngọc trai vẫn đắt hơn 8 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản hai tông màu, kết hợp giữa trắng ngọc trai và nóc đen, sẽ đắt hơn 12 triệu so với màu đơn sắc. Hiện nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã thông báo cho người mua về chính sách giá mới của Toyota Raize tại Việt Nam. Nguyên nhân khiến hãng Toyota điều chỉnh giá bán của mẫu SUV hạng A này vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng việc tăng giá này đến từ yếu tố chi phí đầu vào. Với giá bán mới, Toyota Raize không còn là mẫu xe rẻ nhất trong phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam như trước. Vị trí này sẽ thuộc về Hyundai Venue với giá bán dao động từ 499 - 539 triệu đồng. Trong khi đó, so với 2 đối thủ VinFast VF 5 (529 triệu đồng) và Kia Sonet (539 - 624 triệu đồng), mẫu xe nhà Toyota vẫn rẻ hơn. Giá bán tăng lên sẽ khiến Toyota Raize đánh mất lợi thế cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng A. Đây hiện là mẫu xe có ít phiên bản nhất phân khúc này. Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2021, Toyota Raize có doanh số khá ổn định trong phân khúc. Trong năm 2024, mẫu xe này bán ra 4.984 chiếc, đứng thứ 3 trong phân khúc, sau VinFast VF 5 và Kia Sonet. Trong hai tháng đầu năm 2025, mẫu xe nhà Toyota tiếp tục duy trì vị thế này với doanh số cộng dồn 464 chiếc. So với các đối thủ cùng phân khúc, Toyota Raize không thua kém về mặt thiết kế hay trang bị. Xe sở hữu hệ thống đèn LED, vành hợp kim 17 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, khởi động bằng nút bấm, hệ thống điều hòa tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, 4 cảm biến trước/sau và 6 túi khí. "Trái tim" của Toyota Raize là động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ kết hợp với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp (D-CVT). Khác với 3 đối thủ cùng phân khúc, Toyota Raize không được lắp ráp tại Việt Nam mà nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Video: Đánh giá xe SUV cơx A - Toyota Raize tại Việt Nam.

