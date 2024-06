Omoda E5 của Trung Quốc đã về Việt Nam, dự đoán giá không rẻ

Theo kế hoạch công bố trước đó, trong năm 2024 này, hãng xe Trung Quốc Chery sẽ chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam với 2 thương hiệu con là Omoda và Jaecoo. Trong đó, thương hiệu Omoda sẽ ra mắt 2 mẫu xe ở thị trường Việt Nam là C5 và Omoda E5 chạy điện. Mới đây, một chiếc xe điện Omoda E5 2024 đã bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam khi đang được vận chuyển trên đường phố Hà Nội. Điều này chứng tỏ ngày ra mắt thị trường Việt Nam của Omoda E5 không còn xa. Đây chính là phiên bản thuần điện của mẫu SUV cỡ nhỏ Omoda C5 cũng sắp bán ở Việt Nam. Trước khi trình làng Việt Nam, Omoda E5 đã được bán ở thị trường Indonesia vào hồi đầu năm nay. Indonesia chính là một trong những thị trường đầu tiên trên thế giới đón nhận mẫu ôtô điện Trung Quốc này. Hiện thông số kỹ thuật và trang bị và giá xe Omoda E5 tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe sở hữu trang bị giống với Omoda E5 tại Indonesia. Nguyên nhân là bởi Omoda E5 bán tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Omoda E5 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.400 x 1.830 x 1.590 mm và chiều dài cơ sở 2.630 mm. Với kích thước này, xe sẽ là đối thủ của VinFast VF e34 tại Việt Nam. Không chỉ kích thước mà thiết kế tổng thể của Chery Omoda E5 cũng không thay đổi nhiều so với người anh em C5. So với Omoda C5, mẫu xe điện này chỉ có một số thay đổi ở ngoại thất như lưới tản nhiệt đóng kín, hốc gió trung tâm rộng hơn, vành la-zăng với thiết kế khí động lực học và sự biến mất của ống xả phía sau. Tương tự ngoại thất, nội thất của Omoda E5 cũng không quá khác biệt so với C5. Sự khác biệt của mẫu xe này so với Omoda C5 bao gồm cần số điện tử nằm trên cụm vô lăng và sự biến mất của núm xoay chỉnh màn hình giải trí ở cụm điều khiển trung tâm. Tại khu vực này, xe được trang bị một dãy nút bấm, mang đến cảm giác gọn gàng cho nội thất. Ghế của Omoda E5 được bọc da phối 2 màu tương phản, bên cạnh những chi tiết ốp gỗ và ốp kim loại. Ghế trước có thiết kế thể thao trong khi hàng ghế sau có cửa gió điều hòa. Ngoài ra, mẫu xe điện này còn có vô lăng bọc da vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, hệ thống đèn viền LED 46 màu, điều hòa chỉnh bằng cảm ứng, cửa sổ trời một mảnh,... Các trang bị an toàn của Omoda E5 cũng khá đầy đủ với 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, giữ làn khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, cảnh báo tiền va chạm hay phanh khẩn cấp tự động. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu SUV điện này là mô-tơ có công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Bên cạnh đó là pin có dung lượng 61 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 430 km sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm WLTP. Thời gian tăng dung lượng pin từ 30-80% bằng bộ sạc nhanh là 28 phút. Giá bán của Omoda E5 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, tại thị trường Indonesia, xe có giá khởi điểm 498,8 triệu Rupiah (khoảng 778 triệu đồng). Như vậy, khi về Việt Nam, mẫu ô tô điện dự kiến có giá không quá rẻ. Giá bán hứa hẹn kém hấp dẫn, cộng thêm bất lợi về việc không có hạ tầng trạm sạc, sẽ khiến mẫu xe này gặp không ít khó khăn khi cạnh tranh tại Việt Nam. Video: Giới thiệu xe điện Omoda E5 cho thị trường Đông Nam Á.

