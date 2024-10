Nữ biker Tiểu Ái đọ dáng siêu môtô Aprilia RSV4 Factory 1100

Tiểu Ái là một hot girl nổi tiếng trong cộng đồng môtô phân khối lớn tại Việt Nam. Hình ảnh người đẹp mạnh mẽ rong ruổi trên những "chú ngựa sắt" đã trở nên quen thuộc với những người chơi xe 2 bánh. Mới đây, cô nàng đã có màn đọ dáng cũng siêu môtô Aprilia RSV4 Factory 1100 đầy cá tính. Về chiếc Aprilia RSV4 Factory 1100 đọ dáng Tiểu Ái trong bài viết này, đây là mẫu xe được nhập khẩu từ Italy về Việt Nam và cũng là mẫu môtô mạnh mẽ nhất của thương hiệu Aprilia. Xe trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái, từ đường đô thị cho đến đường đua. Về ngoại hình, RSV4 Factory 1100 sẽ khiến giới mê xe 2 bánh dễ dàng nhận biết so với các mẫu xe đối thủ nhờ những chi tiết đặc trưng đến từ dãy đèn DRL cùng cánh gió cỡ lớn. Hệ thống đèn trên xe sử dụng công nghệ LED hiện đại. Aprilia RSV4 Factory 1100 được nghiên cứu bởi đội ngũ phụ trách đua xe của thương hiệu Italy, vì thế không khó để thấy được những dấu ấn đặc trưng của xe đua từ bộ tem cho đến gắp sau dạng ngược. Dung tích bình xăng của mẫu sportbike này là 17,9 lít. Hướng đến việc cầm lái một mình hơn là đi cùng bạn đồng hành, phần yên sau của xe được làm nhỏ và hẹp. Trong khi đó yên trước tạo hình phẳng và gọt mềm mại theo bình xăng phía trước, tạo cảm giác linh hoạt khi sử dụng hàng ngày lẫn trên sân đua. Chiếc xe có chiều cao yên tới 851 mm. Xe sở hữu khối động cơ 4 xi-lanh chữ V với góc nghiêng 65 độ, dung tích thực 1.099 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, công suất 217 mã lực tại 13.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 125 Nm tại 10.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp với hệ thống chuyển số nhanh AQS (Aprilia Quick Shift). Động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5. Không giống như những thương thiệu khác, Aprilia đưa những tính năng trên đường đua vào một mẫu môtô thương mại. Aprilia RSV4 Factory 1100 phát triển dựa trên khung nhôm hai dầm dọc điều chỉnh được. Bộ giảm chấn lái Ohlins quản lý điện tử EC2.0. Cặp phuộc trước Up Side Down Ohlins điều khiển điện đường kính 43 mm, hành trình 125 mm. Phuộc đơn sau liên kết với hệ thống APS và bộ nén thủy lực điều chỉnh điện. Cặp bánh với vành 17 inch, đi kèm cặp lốp hiệu suất cao Pirelli Diablo Supercorsa. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hỗ trợ phanh khi vào cua. Các tính năng hỗ trợ lái trang bị trên RSV4 Factory 1100 với hệ thống APRC (Aprilia Performance Ride Control), gồm kiểm soát lực kéo, hệ thống quản lý động cơ, phanh động cơ, kiểm soát bốc đầu, hỗ trợ khởi động, điều khiển đường trường. Là một chiếc sportbike đầu bảng, không có gì ngạc nhiên khi Aprilia RSV4 Factory 1100 có đến 6 chế độ lái (3 Road và 3 Track), hệ thống quản lý động cơ AEM, kiểm soát bốc đầu AWC, hỗ trợ tăng tốc xuất phát ALC... Mức giá xe Aprilia RSV4 Factory 1100 tại Việt Nam hiện đang bán chính hãng tới 885 triệu đồng và là đối thủ cạnh tranh với những cái tên quen thuộc như BMW S 1000 RR (từ 949 triệu đồng), Honda CBR1000RR-R Fireblade (từ 949 triệu đồng) hay Kawasaki Ninja H2 (1,299 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu môtô Aprilia RSV4 Factory 1100.

