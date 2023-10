Bộ 3 xe môtô Aprilia và Moto Guzzi ra mắt Việt Nam, từ 102 triệu đồng

Moto Guzzi V100 Mandello S – 535 triệu đồng

Trong số 3 mẫu xe môtô mới của Aprilia và Moto Guzzi tại Việt Nam, đầu tiên phải kể đến Moto Guzzi V100 Mandello S - đây là bước tiến của Moto Guzzi vào kỷ nguyên mới của công nghệ và tinh thần phiêu lưu. Được thiết kế dành cho những cung đường trường, V100 Mandello đem tới sự thoải mái tối đa cùng những công nghệ đỉnh cao để gia tăng hiệu suất vận hành và khả năng điều khiển. Chiếc xe giữ nguyên những nét đặc trưng, được coi là di sản của Moto Guzzi như hệ thống dẫn động bằng trục các đăng (cardan), đèn pha trước với biểu tượng cánh chim đại bàng và đặc biệt là kết cấu động cơ huyền thoại V-twins đặt ngang 90 độ, tuy nhiên được cải tiến để mang kích thước nhỏ gọn và thích ứng linh hoạt với khung sườn thể thao mới. Khối động cơ mới mang tên Compact Block, sở hữu hộp số 6 cấp, làm mát bằng dung dịch, cho đầu ra công suất cực đại 115 HP tại 8,700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 105 Nm tại 6750 vòng/phút, với 82% công suất có thể đạt được tại 3,500 vòng/phút. Piaggio Việt Nam chỉ phân phối phiên bản cao cấp V100 Mandello S, sở hữu như hệ thống giảm xóc bán chủ động Öhlins Smart EC 2.0, hệ thống phanh Brembo tích hợp công nghệ Cornering ABS, kính chắn gió được điều chỉnh điện tử, hệ thống đèn Full-LED với chức năng “Bending Light” tăng hiệu quả chiếu sáng trong cua, màn hình màu TFT 5” kết nối với điện thoại qua ứng dụng Moto Guzzi MIA,… Aprilia Tuareg 660 – 498 triệu đồng

Aprilia Tuareg 660 là phiên bản mới nhất của dòng xe huyền thoại Tuareg, được sinh ra từ năm 1985, với sứ mệnh chinh phục những địa hình thử thách nhất và truyền cảm hứng xê dịch bất tận cho những người theo đuổi sự tự do. Xây dựng trên nền tảng động cơ 660cc đang áp dụng cho hai dòng xe thể thao Aprilia RS và Tuono, động cơ của Tuareg được tinh chỉnh để tối ưu hơn cho đường địa hình, cung cấp công suất tối đa 80 HP tại 9,250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm tại 6,500 vòng/phút. Hệ thống điện tử APRC (Aprilia Performance Ride Control) cho phép tùy chỉnh công nghệ an toàn trên xe bao gồm: Kiểm soát lực kéo (ATC), Ga tự động (ACC), Phanh động cơ (AEB), Mapping động cơ (AEM); bên cạnh công nghệ sang số nhanh một chiều AQS. Người lái có thể tùy chỉnh 4 chế độ lái trên màn hình màu TFT 5”, ngoài ra, có thể điều hướng hành trình thông qua kết nối với điện thoại thông bằng ứng dụng Aprilia MIA. Hệ thống khung của Tuareg được Aprilia thiết kế để chịu lực tốt hơn, gắp nhôm được kéo dài giúp tăng độ bám và tối giản các chi tiết để đạt trọng lượng nhẹ nhất trong phân khúc: 204kg. Tuareg 660 được trang bị giảm xóc Kayaba hành trình 240mm với khả năng tùy chỉnh hoàn toàn, hệ thống phanh Brembo và cặp lốp Pirelli Scorpion Rally STR để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đường off-road. Aprilia SR GT Replica 200 – 102 triệu đồng

Aprilia SR GT Replica 200 là phiên bản đặc biệt của dòng xe tay ga thể thao đa địa hình SR GT 200 – được sinh ra để mang tới trải nghiệm hứng thú khi di chuyển hàng ngày trong đô thị hoặc trên những cung đường trường. Lấy cảm hứng từ dự án MotoGP mà Aprilia đang theo đuổi, SR GT Replica 200 mang những nét thiết kế đặc trưng của chiếc xe đua RS-GP do hai tay đua Aleix Espargaró and Maverick Viñales điều khiển. Màu sơn đen nhám kết hợp cùng các họa tiết đỏ và tím nổi bật, logo Aprilia chạy dọc theo thân xe và viền mâm xe màu đỏ là những điểm nhấn thiết kế mang đậm dấu ấn của đội đua Aprilia Racing, thể thiện cá tính thể thao và năng động của chiếc xe. Khác với phiên bản SR GT 200 và SR GT 200 Sport được trang bị đôi lốp đa địa hình, SR GT Replica 200 sử dụng đôi lốp trơn thể thao, giúp gia tăng độ bám đường cũng như khả năng tăng tốc. Động cơ 174cc được giữ nguyên, cung cấp công suất tối đa 17,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 16,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Các trang bị công nghệ đáng chú ý trên Aprilia SR GT Replica 200 bao gồm hệ thống giảm xóc thương hiêu Showa, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống đèn Full LED, đồng hồ kỹ thuật số LCD và cổng sạc USB. Video: Giới thiệu Aprilia SR GT Replica 2023 mới.

Moto Guzzi V100 Mandello S – 535 triệu đồng

Trong số 3 mẫu xe môtô mới của Aprilia và Moto Guzzi tại Việt Nam, đầu tiên phải kể đến Moto Guzzi V100 Mandello S - đây là bước tiến của Moto Guzzi vào kỷ nguyên mới của công nghệ và tinh thần phiêu lưu. Được thiết kế dành cho những cung đường trường, V100 Mandello đem tới sự thoải mái tối đa cùng những công nghệ đỉnh cao để gia tăng hiệu suất vận hành và khả năng điều khiển. Chiếc xe giữ nguyên những nét đặc trưng, được coi là di sản của Moto Guzzi như hệ thống dẫn động bằng trục các đăng (cardan), đèn pha trước với biểu tượng cánh chim đại bàng và đặc biệt là kết cấu động cơ huyền thoại V-twins đặt ngang 90 độ, tuy nhiên được cải tiến để mang kích thước nhỏ gọn và thích ứng linh hoạt với khung sườn thể thao mới. Khối động cơ mới mang tên Compact Block, sở hữu hộp số 6 cấp, làm mát bằng dung dịch, cho đầu ra công suất cực đại 115 HP tại 8,700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 105 Nm tại 6750 vòng/phút, với 82% công suất có thể đạt được tại 3,500 vòng/phút. Piaggio Việt Nam chỉ phân phối phiên bản cao cấp V100 Mandello S, sở hữu như hệ thống giảm xóc bán chủ động Öhlins Smart EC 2.0, hệ thống phanh Brembo tích hợp công nghệ Cornering ABS, kính chắn gió được điều chỉnh điện tử, hệ thống đèn Full-LED với chức năng “Bending Light” tăng hiệu quả chiếu sáng trong cua, màn hình màu TFT 5” kết nối với điện thoại qua ứng dụng Moto Guzzi MIA,… Aprilia Tuareg 660 – 498 triệu đồng

Aprilia Tuareg 660 là phiên bản mới nhất của dòng xe huyền thoại Tuareg, được sinh ra từ năm 1985, với sứ mệnh chinh phục những địa hình thử thách nhất và truyền cảm hứng xê dịch bất tận cho những người theo đuổi sự tự do. Xây dựng trên nền tảng động cơ 660cc đang áp dụng cho hai dòng xe thể thao Aprilia RS và Tuono, động cơ của Tuareg được tinh chỉnh để tối ưu hơn cho đường địa hình, cung cấp công suất tối đa 80 HP tại 9,250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm tại 6,500 vòng/phút. Hệ thống điện tử APRC (Aprilia Performance Ride Control) cho phép tùy chỉnh công nghệ an toàn trên xe bao gồm: Kiểm soát lực kéo (ATC), Ga tự động (ACC), Phanh động cơ (AEB), Mapping động cơ (AEM); bên cạnh công nghệ sang số nhanh một chiều AQS. Người lái có thể tùy chỉnh 4 chế độ lái trên màn hình màu TFT 5”, ngoài ra, có thể điều hướng hành trình thông qua kết nối với điện thoại thông bằng ứng dụng Aprilia MIA. Hệ thống khung của Tuareg được Aprilia thiết kế để chịu lực tốt hơn, gắp nhôm được kéo dài giúp tăng độ bám và tối giản các chi tiết để đạt trọng lượng nhẹ nhất trong phân khúc: 204kg. Tuareg 660 được trang bị giảm xóc Kayaba hành trình 240mm với khả năng tùy chỉnh hoàn toàn, hệ thống phanh Brembo và cặp lốp Pirelli Scorpion Rally STR để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đường off-road. Aprilia SR GT Replica 200 – 102 triệu đồng

Aprilia SR GT Replica 200 là phiên bản đặc biệt của dòng xe tay ga thể thao đa địa hình SR GT 200 – được sinh ra để mang tới trải nghiệm hứng thú khi di chuyển hàng ngày trong đô thị hoặc trên những cung đường trường. Lấy cảm hứng từ dự án MotoGP mà Aprilia đang theo đuổi, SR GT Replica 200 mang những nét thiết kế đặc trưng của chiếc xe đua RS-GP do hai tay đua Aleix Espargaró and Maverick Viñales điều khiển. Màu sơn đen nhám kết hợp cùng các họa tiết đỏ và tím nổi bật, logo Aprilia chạy dọc theo thân xe và viền mâm xe màu đỏ là những điểm nhấn thiết kế mang đậm dấu ấn của đội đua Aprilia Racing, thể thiện cá tính thể thao và năng động của chiếc xe. Khác với phiên bản SR GT 200 và SR GT 200 Sport được trang bị đôi lốp đa địa hình, SR GT Replica 200 sử dụng đôi lốp trơn thể thao, giúp gia tăng độ bám đường cũng như khả năng tăng tốc. Động cơ 174cc được giữ nguyên, cung cấp công suất tối đa 17,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 16,5 Nm tại 7.000 vòng/phút. Các trang bị công nghệ đáng chú ý trên Aprilia SR GT Replica 200 bao gồm hệ thống giảm xóc thương hiêu Showa, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống đèn Full LED, đồng hồ kỹ thuật số LCD và cổng sạc USB. Video: Giới thiệu Aprilia SR GT Replica 2023 mới.