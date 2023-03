Nissan Terra Sport 2023 có giá dự kiến từ 1,2 tỷ đồng Việt Nam

Hãng xe Nhật Bản đã chính thức giới thiệu mẫu SUV Nissan Terra Sport 2023 mới tới khách hàng Thái Lan trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2023 với ngoại hình thể thao, hầm hố hơn cùng hàng loạt các trang bị tiện nghi hiện đại Với việc mẫu xe SUV Nissan Terra Sport 2023 ra mắt Thái Lan - đất nước xuất khẩu chính các dòng xe bán tải và SUV 7 chỗ sang thị trường Việt Nam - thì việc mẫu xe này về nước ta cũng ngày một đến gần. Theo nguồn tin từ các tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan dự kiến sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay, mức giá xe Nissan Terra Sport 2023 bán ra khoảng 1,2 tỷ đồng cho bản sử dụng động cơ diesel. Nếu được ra mắt ở Việt Nam, Nissan Terra Sport sẽ là đối thủ đáng gờm của Toyota Fortuner Legender (có giá 1,259 - 1,47 tỷ đồng) hay thậm chí Ford Everest Wildtrak (1,499 tỷ đồng). So với phiên bản thường, Terra Sport sở hữu thiết kế mạnh mẽ, hầm hố hơn, thể hiện qua những chi tiết ngoại thất được sơn đen như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, cản trước, ốp gương chiếu hậu... Giống như phiên bản thường, mẫu SUV này cũng vẫn sử dụng hệ thống đèn pha LED Quad với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng. So với phiên bản thường, Terra Sport sở hữu thiết kế mạnh mẽ, hầm hố hơn, thể hiện qua những chi tiết ngoại thất được sơn đen như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, cản trước, ốp gương chiếu hậu... Giống như phiên bản thường, mẫu SUV này cũng vẫn sử dụng hệ thống đèn pha LED Quad với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng. Cốp sau xe có thể đóng mở bằng điện, có cảm biến đá cốp. Kích thước dài x rộng x cao của Nissan Terra Sport lần lượt là 4.890 x 1.865 x 1.865 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và khoảng sáng gầm 225 mm. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu bộ vành 6 chấu phay xước 2 màu, kích thước 18 inch. Bên trong cabin, Nissan Terra Sport sử dụng tông màu đen chủ đạo cùng những đường chỉ khâu tương phản tôn lên sự mạnh mẽ, khỏe khoắn của xe. Về mặt trang bị, xe đi kèm màn hình đa thông tin TFT kích thước 7 inch nằm trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh vòm Bose 8 loa, màn hình 11 inch trên trần xe dành cho hàng ghế sau, điều hòa tự động hai vùng và cửa gió cho hàng ghế sau. Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan được trang bị khối động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Cùng với đó là hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động 2 cầu 4x4 với khóa vi sai điện tử trên cầu sau và hệ thống gài cầu điện tử. Cuối cùng là những trang bị an toàn của Nissan Terra Sport 2023 như camera 360 độ, gương chiếu hậu thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo chống ngủ gật, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống giám sát áp suất lốp và 6 túi khí. Video: Nissan Terra Sport 2023 sắp về Việt Nam có gì hay?

Hãng xe Nhật Bản đã chính thức giới thiệu mẫu SUV Nissan Terra Sport 2023 mới tới khách hàng Thái Lan trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2023 với ngoại hình thể thao, hầm hố hơn cùng hàng loạt các trang bị tiện nghi hiện đại Với việc mẫu xe SUV Nissan Terra Sport 2023 ra mắt Thái Lan - đất nước xuất khẩu chính các dòng xe bán tải và SUV 7 chỗ sang thị trường Việt Nam - thì việc mẫu xe này về nước ta cũng ngày một đến gần. Theo nguồn tin từ các tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan dự kiến sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay, mức giá xe Nissan Terra Sport 2023 bán ra khoảng 1,2 tỷ đồng cho bản sử dụng động cơ diesel. Nếu được ra mắt ở Việt Nam, Nissan Terra Sport sẽ là đối thủ đáng gờm của Toyota Fortuner Legender (có giá 1,259 - 1,47 tỷ đồng) hay thậm chí Ford Everest Wildtrak (1,499 tỷ đồng). So với phiên bản thường, Terra Sport sở hữu thiết kế mạnh mẽ, hầm hố hơn, thể hiện qua những chi tiết ngoại thất được sơn đen như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, cản trước, ốp gương chiếu hậu... Giống như phiên bản thường, mẫu SUV này cũng vẫn sử dụng hệ thống đèn pha LED Quad với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng. So với phiên bản thường, Terra Sport sở hữu thiết kế mạnh mẽ, hầm hố hơn, thể hiện qua những chi tiết ngoại thất được sơn đen như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, cản trước, ốp gương chiếu hậu... Giống như phiên bản thường, mẫu SUV này cũng vẫn sử dụng hệ thống đèn pha LED Quad với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng. Cốp sau xe có thể đóng mở bằng điện, có cảm biến đá cốp. Kích thước dài x rộng x cao của Nissan Terra Sport lần lượt là 4.890 x 1.865 x 1.865 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và khoảng sáng gầm 225 mm. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu bộ vành 6 chấu phay xước 2 màu, kích thước 18 inch. Bên trong cabin, Nissan Terra Sport sử dụng tông màu đen chủ đạo cùng những đường chỉ khâu tương phản tôn lên sự mạnh mẽ, khỏe khoắn của xe. Về mặt trang bị, xe đi kèm màn hình đa thông tin TFT kích thước 7 inch nằm trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh vòm Bose 8 loa, màn hình 11 inch trên trần xe dành cho hàng ghế sau, điều hòa tự động hai vùng và cửa gió cho hàng ghế sau. Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan được trang bị khối động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Cùng với đó là hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động 2 cầu 4x4 với khóa vi sai điện tử trên cầu sau và hệ thống gài cầu điện tử. Cuối cùng là những trang bị an toàn của Nissan Terra Sport 2023 như camera 360 độ, gương chiếu hậu thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo chống ngủ gật, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống giám sát áp suất lốp và 6 túi khí. Video: Nissan Terra Sport 2023 sắp về Việt Nam có gì hay?