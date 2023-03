Nissan Terra Sport 2023 hơn 1 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Theo đó, tại thị trường Thái Lan, xe được bán ra với 7 tùy chọn màu sắc, giá là 1,555 triệu baht (tương đương 1,07 tỷ đồng). Nissan Terra Sport 2023 mới tại Thái Lan dường như không có nhiều khác biệt so với xe từng ra mắt tại Philippines. Xe gây ấn tượng với ngoại hình khỏe khoắn, trẻ trung đúng như tên gọi của nó. Nissan Terra 2023 bản Sport, hầu hết các chi tiết ngoại thất của xe như: lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, tấm ốp gầm dưới đầu xe, ốp gương chiếu hậu, baga nóc, tay nắm cửa, khe gió giả sau chắn bùn trước, bệ bước chân….đều sử dụng tông thuần đen. Mẫu xe SUV Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan vẫn sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn hình thang, đi kèm đèn pha LED với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp và gương chiếu hậu gập điện. Bên cạnh đó, ở phiên bản Sport này, Nissan Terra 2023 còn được trang bị bộ mâm 6 chấu phay xước 2 tông màu có kích thước lên đến 18 inch. Thiết kế mới này khác biệt đôi chút so với xe ở Philippines nhưng lại giúp xe nhìn khỏe khoắn, hiện đại thể hiện sự vững chãi của một chiếc SUV cỡ D. Về nội thất, Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan vẫn giữ nguyên tông màu đen chủ đạo. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại như: màn hình màu TFT 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, màn hình 11 inch trên trần xe, tích hợp cổng HDMI. Bên cạnh đó, hành khách dù ngồi ở vị trí nào cũng được trang bị cửa gió với hệ thống điều hòa tự động. Từ vị trí hàng ghế trước có thể bấm nút để gập ghế phía sau. Ghế trước có thiết kế không trọng lực Zero Gravity, sạc điện thoại không dây. Nằm dưới nắp capo của Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan là khối động cơ diesel YD25DDTi 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Hộp số tự động 7 cấp, 2 cầu 4x4 với tính năng khóa vi sai điện tử trên cầu sau và hệ thống gài cầu điện tử. Về tính năng an toàn, Nissan Terra Sport 2023 được trang bị các tính năng hiện đại, tiên tiến như: camera 360, gương chiếu hậu thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo chống ngủ gật, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống giám sát áp suất lốp, 6 túi khí… Dự kiến, Việt Nam sẽ là một trong những “điểm dừng chân” tiếp theo của mẫu SUV cỡ D này tại khu vực Đông Nam Á. Khi về nước ta, xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như Ford Everest hay Toyota Fortuner. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Nissan Terra 2023 sắp về Việt Nam.

Theo đó, tại thị trường Thái Lan, xe được bán ra với 7 tùy chọn màu sắc, giá là 1,555 triệu baht (tương đương 1,07 tỷ đồng). Nissan Terra Sport 2023 mới tại Thái Lan dường như không có nhiều khác biệt so với xe từng ra mắt tại Philippines. Xe gây ấn tượng với ngoại hình khỏe khoắn, trẻ trung đúng như tên gọi của nó. Nissan Terra 2023 bản Sport, hầu hết các chi tiết ngoại thất của xe như: lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, tấm ốp gầm dưới đầu xe, ốp gương chiếu hậu, baga nóc, tay nắm cửa, khe gió giả sau chắn bùn trước, bệ bước chân….đều sử dụng tông thuần đen. Mẫu xe SUV Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan vẫn sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn hình thang, đi kèm đèn pha LED với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp và gương chiếu hậu gập điện. Bên cạnh đó, ở phiên bản Sport này, Nissan Terra 2023 còn được trang bị bộ mâm 6 chấu phay xước 2 tông màu có kích thước lên đến 18 inch. Thiết kế mới này khác biệt đôi chút so với xe ở Philippines nhưng lại giúp xe nhìn khỏe khoắn, hiện đại thể hiện sự vững chãi của một chiếc SUV cỡ D. Về nội thất, Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan vẫn giữ nguyên tông màu đen chủ đạo. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại như: màn hình màu TFT 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, màn hình 11 inch trên trần xe, tích hợp cổng HDMI. Bên cạnh đó, hành khách dù ngồi ở vị trí nào cũng được trang bị cửa gió với hệ thống điều hòa tự động. Từ vị trí hàng ghế trước có thể bấm nút để gập ghế phía sau. Ghế trước có thiết kế không trọng lực Zero Gravity, sạc điện thoại không dây. Nằm dưới nắp capo của Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan là khối động cơ diesel YD25DDTi 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Hộp số tự động 7 cấp, 2 cầu 4x4 với tính năng khóa vi sai điện tử trên cầu sau và hệ thống gài cầu điện tử. Về tính năng an toàn, Nissan Terra Sport 2023 được trang bị các tính năng hiện đại, tiên tiến như: camera 360, gương chiếu hậu thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo chống ngủ gật, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống giám sát áp suất lốp, 6 túi khí… Dự kiến, Việt Nam sẽ là một trong những “điểm dừng chân” tiếp theo của mẫu SUV cỡ D này tại khu vực Đông Nam Á. Khi về nước ta, xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm như Ford Everest hay Toyota Fortuner. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Nissan Terra 2023 sắp về Việt Nam.