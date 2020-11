Nissan Terra 2021 thế hệ mới chốt ngày ra mắt

Không phải tại Thái Lan, hãng xe Nhật Bản sẽ ra mắt SUV Nissan Terra 2021 mới tại Trung Đông vào ngày 25 tháng 11 sắp tới. Bán tải Navara và SUV Terra 2021 bản nâng cấp facelift nằm trong kế hoạch “NISSAN NEXT: From A to Z” thay đổi dàn sản phẩm của Nissan từ năm 2020 đến năm 2023. Không đứng yên nhìn các đối thủ nâng cấp facelift như Toyota Fortuner 2021, Ford Everest và Isuzu Mu-X 2021 đã bước sang thế hệ hoàn toàn mới, Nissan đã phát triển bản nâng cấp mới cho dòng Terra để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, phân khúc xe ăn khách ở nhiều thị trường như Trung Đông, Úc và Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Cách đây 2 năm, phiên bản hiện tại của Nissan Terra đã được ra mắt tại Trung Quốc vào giữa tháng 4 năm 2018. Đến nay, mặc dù là phiên bản nâng cấp facelift, nhưng Nissan Terrra thế hệ mới hứa hẹn sẽ “lột xác” với thiết kế mới. Trong đó những thay đổi sẽ tập trung vào phần đầu xe, cụ thể là lưới tản nhiệt thay đổi to bản hơn, thay đổi đèn pha 4 bi-LED tương tự Navara 2021 trước đó. Trong khi cụm đèn hậu LED được đồ hoạ lại, “dàn chân” của Terra 2021 hứa hẹn sẽ được thay đổi sang một thiết kế mới. Đáng chú ý, mặc dù là phiên bản nâng cấp, nhưng Nissan sẽ thay đổi cả nội thất của Terra 2021. Nâng cấp không đơn giản là thay đổi vô lăng như Navara 2021, mà thay đổi toàn bộ thiết kế bảng điều khiển trung tâm (táp-lô) bao gồm cửa gió điều hoà, đồng hồ hỗ trợ lái, hộc để đồ phía trước, màn hình giải trí trung tâm mà phiên bản cũ nhận nhiều ý kiến đánh giá thiết kế chưa thật sự hấp dẫn. Có thể nói, Terra 2021 sẽ thay đổi tương tự như một thế hệ hoàn toàn mới, mặc dù sử dụng khung gầm, động cơ* và thiết kế tổng thể như cũ. Nissan Terra 2021 sẽ tiếp tục sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 2.3L tăng áp kép (mã YS23DDTT) mới. Động cơ này mang công suất cực đại 190 mã lực tại vòng tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại được tại dải vòng tua máy từ 1.500 - 2.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số vẫn được giữ ở mức 7 cấp (7AT) như cũ và hệ dẫn động 1 và 2 cầu. Ở nhiều thị trường khác như Thái Lan, Nissan đã dùng động cơ dầu 4cy 2.3L tăng áp kép này cho thế hệ Terra hiện tại ngay từ rất sớm, trước khi được mang lên dòng bán tải Navara 2021. Tuy nhiên, Nissan Terra phiên bản hiện tại ở thị trường Việt lại dùng động cơ xăng 4cyl 2.5L, bản máy Dầu 2.5 lại số sàn. Để theo kịp các đối thủ trong phân khúc, Nissan Terra 2021 cũng sở hữu nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái hiện đại tương tự như Navara 2021 như: Hệ thống tự động giảm tốc độ khi người lái (thòng) chân ga hoặc vào cua (AEB), Hệ thống phanh chủ động chống trượt và vi sai chống trượt, Cảnh báo chệch làn đường, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Hệ thống phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, Hệ thống camera quan sát xung quanh 360 độ (AVM), .... Mức giá xe Nissan Terra 2021 chưa được công bố, nhưng chắc chắn nó sẽ làm tăng sức hấp dẫn trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam trong tương lai sau khi được phân phối. Video: Giới thiệu Nissan Terra 2021 thế hệ mới.

