Nissan Sylphy e-Power 2023 lộ diện, "uống" dưới 4,6 lít xăng/100km

Sylphy hiện chính là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Nissan ở thị trường Trung Quốc. Không dừng ở đó, đây còn là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường tỷ dân này trong nửa đầu năm 2022. Để duy trì vị thế của mẫu sedan hạng C này, hãng Nissan đã phát triển Sylphy phiên bản mới. Những hình ảnh của Nissan Sylphy 2023 mới được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh này, có thể thấy mẫu xe sedan Nissan Sylphy 2023 được áp dụng phong cách thiết kế mới giống những mẫu xe cùng thương hiệu như Teana và Almera. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt V-Motion mới với thiết kế rộng hơn và đi kèm viền mạ crôm ở hai bên. Tiếp đến là cụm đèn pha LED mới với thiết kế mượt mà hơn, nối liền với lưới tản nhiệt. Ngoài ra, Nissan Sylphy 2023 còn được bổ sung cản trước mới với hốc gió trung tâm khá hẹp và khe gió hình tam giác nằm dọc ở hai góc. Trong khi đó, thiết kế bên sườn và phía sau xe không thay đổi nhiều so với trước. Đèn phản quang của xe được đổi xuống vị trí thấp hơn, mang đến sự gọn gàng cho cản sau. Chưa hết, Nissan còn dùng logo màu đen mới cho mẫu sedan hạng C này, tạo cảm giác trẻ trung hơn. Tại thị trường Trung Quốc, Nissan Sylphy 2023 tiếp tục được chia thành 2 phiên bản là máy xăng thông thường và hybrid (e-Power). Để người tiêu dùng dễ phân biệt, hãng Nissan đã áp dụng một số chi tiết thiết kế khác biệt cho 2 phiên bản này.Cụ thể, phiên bản máy xăng sẽ dùng lưới tản nhiệt với nan mạ crôm nằm ngang. Trong khi đó, bản e-Power lại được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới đa điểm mạ crôm. Tiếp đến là nẹp mạ crôm trang trí ở khe gió trước và cản sau. Ngoài ra, phiên bản này còn có logo "e-Power" trên trước và cửa cốp sau. Đây là những chi tiết không có ở Nissan Sylphy 2023 phiên bản máy xăng. Theo trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Nissan Sylphy 2023 sở hữu kích thước bao gồm chiều dài 4.652 mm, chiều rộng 1.815 mm, chiều cao 1.450 mm và chiều dài cơ sở 2.712 mm. So với phiên bản cũ, chỉ có chiều dài là tăng nhẹ. Hiện chưa có hình ảnh và thông tin về nội thất của Nissan Sylphy 2023. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu nội thất cũng được cải tiến nhẹ như ngoại thất. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Nissan Sylphy 2023 tại thị trường Trung Quốc là 2 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.6L với công suất tối đa 132 mã lực và mô-men xoắn cực đại 159 Nm. Thứ hai là hệ truyền động e-Power, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 71 mã lực. Tuy nhiên, động cơ e-Power không truyền động cho xe mà đóng vai trò như máy phát điện để sạc pin. Mô-tơ điện mạnh 136 mã lực mới là nguồn truyền động của xe. Nhờ đó, mẫu sedan hạng C này chỉ tiêu thụ lượng xăng dao động từ 4,36 - 4,54 lít/100 km. Hiện chưa rõ thời điểm trình làng và giá xe Nissan Sylphy 2023 ở thị trường Trung Quốc. Video: Chi tiết Nissan Sylphy e-Power thế hệ mới.

