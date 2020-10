Nissan Sunny 2020 dưới 600 triệu tại Việt Nam rục rịch ra mắt

Ngay từ thời điểm ra mắt tại Thái Lan, Nissan Sunny 2020 thế hệ mới (có tên Almera tại Thái) đã thu hút sự chú ý khá nhiều. Mẫu sedan cỡ nhỏ không chỉ sở hữu thiết kế mới đẹp mắt mà còn có động cơ tăng áp 1.0L. Xe còn sở hữu hệ thống trợ lái cao cấp hơn với phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, RCTA... Không để khách hàng phải chờ thêm nữa, nhà phân phối mới của Nissan tại Việt Nam có vẻ đã lên kế hoạch ra mắt dòng xe mới này. Khởi đầu bằng việc giảm giá và thanh lý lô Sunny cũ với giá từ 355 triệu đồng, sau là mở cọc cho những khách hàng đang quan tâm mẫu sedan Nissan Sunny 2020. Theo chia sẻ từ sale và đại lý, lô Nissan Sunny 2020 dự kiến sẽ cập bến thị trường Việt từ tháng 11, giao xe từ tháng 12/2020. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá tạm tính dưới 600 triệu. Được biết, Nissan Sunny 2020 tại Thái có đến 5 phiên bản gồm S, E, EL, V, VL với giá từ 400-500 triệu đồng. Vì vậy, chênh lệch các phiên bản khi về Việt Nam cũng sẽ trong khoảng 500-600 triệu đồng. Bước sang thế hệ mới, Nissan Sunny 2020 đã “lột xác” toàn diện về thiết kế. Xe mang phong cách thiết kế trẻ trung và ấn tượng hơn so với thế hệ đàn anh trước đó. Xe thừa hưởng thiết kế ngoại thất từ đàn anh Altima thế hệ mới như: lưới tản nhiệt V-motion, cụm đèn pha mảnh hơn, đèn ban ngày và cụm đèn hậu phong cách boomerang, cột C kiểu dáng 3D. Bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 15 inch, đèn pha/ sương mù/ hậu LED.Nissan Sunny thế hệ mới sở hữu kích thước (DxRxC): 4.455 x 1.695 x 1.514 mm đi cùng với chiều dài cơ sở: 2.601 mm. Nhỉnh hơn nhiều so với đời trước (DxRxC): 4.425 x 1.695 x 1.500 mm & chiều dài cơ sở: 2.600 mm. Tức dài hơn 30 mm, trong khi chiều dài cơ sở được giữ nguyên. Nhờ đó, cộng thêm việc bố trí lại nội thất, Sunny mới hứa hẹn sẽ có khoang để chân rộng hơn. Thiết kế vô lăng gây chú ý với kiêu 3 chấu đáy phẳng thể thao. Đi cùng là bảng đồng hồ tích hợp màn hình TFT 7 inch và một đồng hồ analog. Ngoài ra, hệ thống thông tin giải trí Nissan Connect với màn hình cảm ứng AIVI 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, đi cùng với 06 loa giải trí. Nissan Sunny mới được lắp động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.0L (999cc) tăng áp công nghệ IG-TURBO (mã HR10DET) mang tỷ số nén 9,5: 1. Động cơ cho công suất tối đa 98,5 mã lực (100PS) tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 152 Nm có được từ dải vòng tua 2.400 - 4.000 vòng/phút. Tại thị trường Việt Nam sau 3 quý đầu năm, doanh số của Nissan Sunny khá kém (793 xe) dù xe có giá bán khá tốt. Nguyên nhân được cho là ngoại hình "già cỗi" và trang bị "lỗi thời" của Sunny cũ không gây được ấn tượng với khách hàng. Trong khi đó, các mẫu xe thuộc phân khúc B khác như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent đều đổi mới liên tục và có chiến thuật kinh doanh hiệu quả hơn. Video: Chi tiết Nissan Sunny 2020 thế hệ mới.

