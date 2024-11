Nissan Patrol/Armada 2025 từ 1,43 tỷ đồng, đối thủ Toyota Sequoia

Nissan Armada 2025 mới có sẵn để đặt hàng ở Mỹ và Canada với mức giá bán được công bố bằng với thế hệ tiền nhiệm. Thế hệ mới mang lại hiệu suất đáng kể và nâng cấp công nghệ, động cơ V8 được thay thế bằng động cơ V6 tăng áp 425 mã lực Nissan Armada 2025 tại Mỹ và Canada, bắt đầu bán ra vào tháng 12. Sự xuất hiện của Armada thế hệ mới báo hiệu một sự phát triển đã phải chờ đợi từ lâu đối với một mẫu xe gần như không thay đổi kể từ năm 2010. Đáng ngạc nhiên là giá cơ bản của xe vẫn không thay đổi. Cụ thể mức giá xe Nissan Armada 2025 bán ra khởi điểm tương đương 56.520 USD (khoảng 1,43 tỷ đồng) như phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, những phiên bản cao cấp hơn sẽ có sự tăng giá đáng kể. Bất chấp việc tăng giá, Armada mới vẫn có những nâng cấp đáng kể về hiệu suất, công nghệ và trang bị, giúp nó trở nên cạnh tranh hơn trong thị trường SUV cỡ lớn với nhiều mẫu xe xuất hiện tại Mỹ. Tất cả phiên bản của xe SUV Nissan Armada 2025 đều được trang bị động cơ V6 3.5 lít tăng áp kép, sản sinh công suất cực đại 425 mã lực và mô-men xoắn cực đại 699 Nm. Những con số này thể hiện sự gia tăng đáng kể sức mạnh so với động cơ V8 cũ. Hộp số tự động 9 cấp xử lý việc chuyển số, truyền lực tới bánh sau (4×2) hoặc cả bốn bánh (4×4), tùy thuộc vào cấu hình. Đúng như nguồn gốc của nó, Armada vẫn giữ được kiến trúc khung gầm rời Body on Frame chắc chắn, đảm bảo nó vẫn là một chiếc SUV có khả năng hoạt động tốt và đa dụng. Nissan Armada 2025 bổ sung phiên bản Pro-4X, hướng đến những người đam mê địa hình. Xe có bộ body kit cải tiến để cải thiện góc tiếp cận và góc tới, ốp bảo vệ gầm xe chắc chắn, bánh xe 20 inch và lốp địa hình, khóa vi sai cầu sau điện tử và hệ thống treo khí nén Adaptive Electronic. Thiết lập hệ thống treo khí tương tự này cũng là tiêu chuẩn trên phiên bản Platinum Reserve cao cấp, mâm xe tới 22 inch. Bên trong, Armada chứng kiến một cuộc đại tu công nghệ rất cần thiết. Các phiên bản SV và SL hiện có màn hình kép 12,3 inch, trong khi phiên bản Platinum và Pro-4X tiến một bước xa hơn với màn hình 14,3 inch bóng mượt. Bắt đầu từ phiên bản SL, người mua sẽ được thưởng thức hệ thống âm thanh Klipsch 12 loa cao cấp, một bước tiến đáng kể so với 6 loa khiêm tốn của phiên bản SV tiêu chuẩn. Hệ thống kiểm soát khí hậu 3 vùng là tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản và đúng như mong đợi Phiên bản Platinum bổ sung một loạt tính năng cao cấp, bao gồm ghế trước chỉnh điện 12 hướng có hỗ trợ thắt lưng, sưởi, thông gió và thậm chí cả chức năng mát-xa. Về mặt an toàn, tất cả các phiên bản Armada đều được trang bị tiêu chuẩn bộ Safety Shield 360 của Nissan, cung cấp các tính năng hỗ trợ người lái thiết yếu. Phiên bản Platinum Reserve cao cấp nhất được nâng tầm với hệ thống ProPILOT Assist 2.1 tiên tiến, cung cấp khả năng lái bán tự động. Nissan Armada 2025 ở Mỹ với 9 phiên bản có giá từ 56-80.000 USD (1,43-2 tỷ đồng). Tại thị trường Mỹ, xe sẽ cạnh tranh với đối thủ Toyota Sequoia. Video: Giới thiệu Nissan Patrol/Armada 2025 mới.

