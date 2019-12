Nissan Navara VL và SL A-IVI, từ 725 triệu tại Việt Nam

So với các phiên bản khác, bộ đôi phiên bản VL A-IVI và SL A-IVI sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá, có thể kể đến như Hệ thống camara quan sát xung quanh xe, Hệ thống 7 túi khí an toàn, Móc ghế trẻ em ISOfix cho phiên bản Nissan Navara VL A-IVI mới; Camera lùi cho phiên bản Nissan Navara SL A-IVI và Màn hình giải trí cảm ứng (AVN) được trang bị cho cả 2 phiên bản. Với tổng cộng 4 camera gắn trên xe: 1 camera ở phần đầu xe, cung cấp hình ảnh toàn cảnh phía trước xe; 2 camera trên 2 gương chiếu hậu cung cấp hình ảnh 2 bên thân xe; 1 camera ở đuôi xe đem lại tầm nhìn bao quát phía sau xe, hệ thống camera quan sát xung quanh xe (AVM) giúp người lái dễ dàng xác định vị trí và khoảng cách của xe đối với các vật cản từ góc nhìn 360° để có những thao tác lái chính xác. Phiên bản của mẫu bán tải Nissan Navara VL A-IVI được trang bị đến 7 túi khí an toàn, ngoài 2 túi khí phía trước là trang bị tiêu chuẩn thường gặp trên các mẫu xe bán tải hiện nay, xe được trang bị thêm các túi khí bên hông cho hàng ghế trước, 2 túi khí rèm cho cả hàng ghế trước và sau và đặc biệt còn có thêm túi khí bảo vệ đầu gối cho người lái. Với trang bị 7 túi khí, người lái và hành khách trên xe sẽ được bảo vệ tối đa trong trường hợp xảy ra va chạm ngoài ý muốn. Cả hai phiên bản Nissan Navara VL A-IVI và Nissan Navara SL A-IVI mới được trang bị màn hình giải trí thế hệ mới theo chuẩn của Nissan toàn cầu - Màn hình giải trí (AVN) có kích thước 8 inch, điều khiển bằng cảm ứng đa điểm. Nhờ chức năng Nissan Connect, khách hàng có thể dễ dàng kết nối màn hình với điện thoại thông minh thông qua các ứng dụng Google Android Auto hoặc Apple Car Play và sử dụng các tính năng như Bản đồ dẫn đường, Đàm thoại rảnh tay, Ra lệnh bằng giọng nói, Giải trí qua AM/FM, USB/AUX/Bluetooth. Hàng ghế sau của Nissan Navara VL A-IVI được trang bị móc ghế trẻ em ISOfix, dùng để cố định ghế nôi trẻ em theo tiêu chuẩn chung của ghế trẻ em trên thị trường. Đây là trang bị rất hữu ích và an toàn cho các gia đình có trẻ nhỏ, giúp phụ huynh an tâm hơn khi đưa con em đồng hành trên những chuyến đi. Để hỗ trợ người lái quan sát phía sau xe, Nissan Navara SL A-IVI được trang bị thêm camera lùi. Hình ảnh thu được từ camera được hiển thị trên màn hình trung tâm 8 inch giúp người lái có được tầm nhìn bao quát, tự tin thao thác, dễ dàng lùi và đỗ xe trong các khu vực đông đúc. Riêng trên phiên bản Nissan Navara VL A-IVI Premium Z, ngoài những thay đổi trên, xe còn được trang bị bộ phụ kiện cao cấp Premium Z với ốp cản trước đầy cá tính ở phần đầu xe, kết hợp với ốp đèn sương mù màu đen nổi bật, bộ tem Primium Z nổi bật chạy dọc thân xe và logo Primium Z sang trọng ở phần đuôi xe. Bộ phụ kiện Premium Z mang đến cho mẫu xe bán tải vẻ ngoài đậm chất thể thao, đầy khỏe khoắn và ấn tượng trên từng đường nét. Diện mạo mới cùng sự gia tăng về công nghệ trên các phiên bản Nissan Navara A-IVI thể hiện cam kết của Nissan Việt Nam và TCIE Việt Nam về việc không ngừng mang đến cho khách hàng những sản phẩm mới với chất lượng vượt trội. Tất cả các phiên bản Nissan Navara A-IVI đã có mặt tại Hệ thống Đại lý Nissan trên toàn quốc với 6 lựa chọn về màu sắc gồm: Vàng sa mạc, Nâu đậm, Trắng ngọc trai, Bạc, Xám và Xanh dương. Mức giá xe Nissan Navara VL A-IVI tại Việt Nam là 835 triệu đồng và cho Nissan Navara SL A-IVI là 725 triệu đồng. Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, khách hàng mua xe Nissan Navara A-IVI sẽ được nhận quà tặng tiền mặt trị giá lên đến 20 triệu đồng và quà tặng bộ phụ kiện cao cấp Premium Z. Video: Nissan Navara VL 2018 tại Việt Nam.

