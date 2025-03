Đoàn Văn Hậu chiếm spotlight nhờ video vợ Hoa hậu

Mới đây, trên mạng xã hội, nàng WAG Doãn Hải My đăng tải video chia sẻ bí quyết làm đẹp. Điều khiến nhiều người thích thú là khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu xuất hiện bất ngờ trong video, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán vợ. Không chỉ vậy, chàng hậu vệ sinh năm 1999 còn tựa vào đầu vợ đầy tình cảm. Đây cũng là một trong số ít những lần Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My có những hành động thân mật thể hiện tình cảm công khai. Về phía Doãn Hải My, cô nở nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn cảm thán: "Bày đặt". Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nói với dân mạng: "Khỏi tập trung vào ông chồng tôi nha, ông ấy làm trò đấy". Nhiều người cũng nhận thấy Đoàn Văn Hậu có phần kém sắc, xuề xòa so với trước đây, anh chàng xuất hiện với làn da khá xỉn màu, râu không cạo. Từ khi rời sân đấu do chấn thương, những câu chuyện xoay quanh Đoàn Văn Hậu chủ yếu là về gia đình. Nhiều người bày tỏ hi vọng Đoàn Văn Hậu có thể sớm quay lại thi đấu. Bên cạnh đó, nhiều người cũng xuýt xoa trước nhan sắc của nàng WAG Doãn Hải My. Bà xã Đoàn Văn Hậu sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, pha nét kiêu kỳ chuẩn "tiểu thư Hà thành". Cô nàng ưa chuộng cách trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo tôn lên đường nét gương mặt. Trên trang cá nhân, Hải My thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc gia định hạnh phúc bên cạnh bé Lúa - con trai đầu lòng của cô và Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu dính chấn thương viêm điểm bám gót chân vào hồi tháng 9/2023. Sau khi phát hiện chấn thương, anh đã sang Singapore để thăm khám và điều trị chấn thương 2 lần. Một lần diễn ra trước thời điểm đám cưới với Doãn Hải Mỹ, một lần sau đám cưới. Đến hiện tại, anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để có thể quay lại sân thi đấu. Trong những lần đi nước ngoài điều trị, Doãn Hải My luôn là người đồng hành cùng ông xã. Cô nàng cũng nhiều lần đáp trả netizen trước những ý kiến kém duyên cho rằng "Đoàn Văn Hậu đã giải nghệ sau thời gian dài không thi đấu".

