Nissan Navara 2021 từ 600 triệu đồng tại Úc, thêm cửa sổ trời

Tại thị trường Úc, Nissan Navara 2021 mới được bán ra tổng cộng 3 cấu hình khác nhau bao gồm: Cabin đơn, cabin đôi và cấu hình king cab. Xe kèm với 4 phiên bản với trang bị và trang trí khác nhau gồm: SL, ST, ST-X và Pro-4X cao cấp nhất. Nissan Navara 2021 phiên bản SL có giá bán bắt đầu từ 33.890 AUD (600 triệu đồng), trong khi hai phiên bản còn lại gồm ST và ST-X có giá lần lượt 50.990 AUD (902 triệu đồng) và 57.290 AUD (1,014 tỷ đồng). Phiên bản Pro-X cao cấp nhất có giá bán khởi điểm từ 61.290 AUD (1,085 tỷ đồng). Tại thị trường Úc, tất cả các phiên bản của mẫu xe bán tải Nissan Navara 2021 đều được trang bị cụm đồng hồ hỗ trợ lái 7 inch mới, đi kèm với đồng hồ analog. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Radio kỹ thuật số là trang bị tiêu chuẩn cho phiên bản ST có giá bán thấp nhất, phiên bản tầm trung ST-X được trang bị ghế Da. Ở phiên bản cao cấp Pro-4X có thêm lựa chọn màu xám xi măng (Stealth Grey) thời thượng. Nội thất bản PRO-4X cao cấp nhất (trong ảnh là bản số sàn) được thêu trang trí logo PRO-4X ở ghế và đường chỉ may màu sắc nổi bật. Để theo kịp các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung ngày càng có nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái hiện đại, Nissan đã mang những công nghệ an toàn và hỗ trợ lái mới nhất lên Navara 2021 Tương tự như Thái Lan, Navara 2021 sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 2.3L tăng áp kép (mã YS23DDTT) mới. Ở phiên bản cao cấp, động cơ dầu dùng bộ tăng áp kép mang công suất cực đại 190 mã lực tại vòng tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại được tại dải vòng tua máy từ 1.500 – 2.500 vòng/phút. Trong khi phiên bản thấp hơn sử dụng tăng áp đơn (single turbo) cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 403Nm. Tùy vào phiên bản, Navara 2021 được trang bị hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 7 cấp (7AT). Xe đi kèm với hệ dẫn động cầu sau (SL) và hai cầu trên các phiên bản còn lại. Hiện tại, bán tải Nissan Navara 2021 đã được bán ra ở các thị trường gồm Thái Lan và Úc. Tương tự phiên bản cũ, Navara 2021 cũng được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan. Trong tương lai gần, Navara 2021 sẽ sớm được nhà phân phối mới của Nissan tại Việt Nam đưa về nước để cạnh tranh với nhiều đối thủ trong phân khúc xe bán tải cỡ trung như Ford Ranger hay Toyota Hilux. Thiết kế mới, thêm nhiều trang bị an toàn và giải trí, động cơ dầu 2.3L tăng áp kép mới là những điểm hấp dẫn trên Navara 2021 khiến dòng bán tải này rất đáng chờ đợi về Việt Nam. Từ trước đến nay, dòng bán tải Nissan Navara được người dùng đánh giá cao ở khả năng vận hành linh hoạt, động cơ dầu bền bỉ và cực kỳ đáng tin cậy. Video: Giới thiệu Nissan Navara 2021 thế hệ mới.

