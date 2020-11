Nissan Navara 2021 mới, sẵn sàng cho cuộc "đấu" với Ford Ranger

Nissan đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe bán tải Navara. Bước sang phiên bản nâng cấp, Nissan Navara 2021 mới chẳng những được thay đổi thiết kế mà còn được nâng cấp cả công nghệ và trang bị an toàn nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton. Đây là lần nâng cấp lớn nhất của chiếc bán tải Nissan Navara thế hệ thứ 3 từ khi ra mắt vào năm 2014. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật cũng bỏ tên mã NP300 của Navara đời trước. Điều này cho thấy Nissan Navara được thay đổi khá nhiều. Kiểu dáng của Nissan Navara 2021 lấy cảm hứng từ mẫu bán tải cỡ lớn Titan. Dễ nhận thấy nhất là lưới tản nhiệt cỡ lớn được kéo dài xuống phía dưới, làm vuông vức hơn và chia 3 tầng rõ rệt. Phần viền lưới tản nhiệt được làm dày bản hơn và sơn đen. Cụm đèn chiếu sáng mới giúp chiếc Navara trông hiện đại hơn. Cụm đèn này gồm đèn chiếu sáng chính là 4 bóng LED Projector đi kèm đèn daylight hình chữ C. Cản va trước cũng được sửa đổi, khe hút gió giả được đặt dọc tích hợp đèn sương mù. Thiết kế này khá quen thuộc trên những mẫu xe của Nissan ra mắt trong năm nay. Ốp gầm trước được làm hầm hố hơn. Nắp ca-pô của Nissan Navara 2021 trông cao và hầm hố hơn nhờ đường gân cơ bắp ở giữa. Ốp vòm bánh xe được sơn đen đi kèm bậc cửa mới. Ở phía sau, đèn hậu LED được tạo hình chữ C tương tự đèn trước, tên xe được dập ẩn ở giữa. Cản sau mạnh mẽ hơn đi kèm bậc thùng được làm rộng hơn, giúp việc tiếp cận thùng sau dễ hơn. Nissan Navara 2021 có thêm phiên bản cao cấp nhất mang tên Pro-4X nhằm cạnh tranh với Ford Ranger Wildtrak. Theo hãng xe Nhật, phiên bản này hướng tới những khách hàng yêu thích off-road. Phiên bản này có vòm bánh xe rộng hơn và các chi tiết sơn đen như huy hiệu, lưới tản nhiệt, tay nắm cửa, gương chiếu hậu, baga mui, bậc cửa. Xe vẫn đi kèm mâm 17 inch như bản tiêu chuẩn nhưng được sơn đen và bọc bên trong bộ lốp đa dụng Nội thất của Navara 2021 không thay đổi nhiều so với đời trước. Xe vẫn được nâng cấp với màn hình đa thông tin 7 inch ở giữa bảng đồng hồ và độ hiển thị sắc nét hơn. Hệ thống thông tin giải trí Nissan Connect với màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple CarPlay. Số cổng USB cũng được tăng lên và có thêm cổng USB-C cho hàng ghế trước. Nissan cũng quan tâm đến tiện nghi của hành khách khi sử dụng kính cách âm cho kính chắn gió và cửa trước. Hành khách phía sau cũng được hưởng lợi từ ghế êm hơn, lưng ghế được định hình lại và bổ sung tựa tay tích hợp giá để cốc. Nissan chưa công bố chi tiết về động cơ của Navara 2021. Ở khu vực Đông Nam Á, các phiên bản Navara đời cũ trang bị động cơ diesel 2.5L với thông số 161 mã lực hoặc 188 mã lực. Tại một vài thị trường khác, mẫu bán tải Nhật sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 4 xy-lanh 2.3L, sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp. Về an toàn, Navara 2021 có gói tính năng tiêu chuẩn Nissan Intelligent Mobility gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, camera 360 độ tích hợp phát hiện chuyển động, giám sát điểm mù.Giá xe Nissan Navara 2021 chưa công bố, thế hệ hiện hành đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, có giá 679-845 triệu đồng. Nissan Navara cạnh tranh với các đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mazda BT-50 và Mitsubishi Triton. Video: Nissan Navara 2021 nâng cấp, quyết đấu Ford Ranger.

