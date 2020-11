Nissan Navara 2021 từ 458 triệu đồng tại Thái, sắp về Việt Nam?

Mẫu xe bán tải Nissan Navara 2021 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã lần đầu tiên trình làng vào ngày 5/11/2020 vừa qua. Chẳng bao lâu sau đó, hãng Nissan đã công bố thông số kỹ thuật của Navara 2021 dành cho thị trường Thái Lan. Qua đó, chúng ta có thể phần nào biết trước trang bị của Nissan Navara 2021 tại Việt Nam vì mẫu xe bán tải này vốn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tương tự phiên bản ở thị trường nước ngoài, Nissan Navara thế hệ mới tại Thái Lan cũng sở hữu thiết kế ngoại thất chịu ảnh hưởng từ mẫu xe bán tải cỡ lớn Titan, đặc biệt ở phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt mới, được chia thành 3 thanh nằm ngang với mắt lưới đan chéo và đi kèm viền mạ crôm dày dặn. Viền trên cùng, nằm trên nắp ca-pô còn được dập chữ "Navara", tạo cảm giác khỏe khoắn cho mẫu xe bán tải này. Tiếp đến là cụm đèn pha hình chữ nhật ... cản trước cải tiến với thiết kế hình dấu nhân, đi kèm 2 hốc đèn sương mù nằm dọc, trang trí bằng mắt lưới đan chéo giống lưới tản nhiệt. Bên dưới nữa là tấm ốp bảo vệ gầm cỡ lớn và nắp che móc kéo nổi bật. Ngoài ra, Nissan Navara 2021 còn được trang bị nắp ca-pô được thiết kế cao hơn và dập gân thể thao. Đằng sau, Nissan Navara 2021 được trang bị đèn hậu với tạo hình chữ "C" bên trong, cửa thùng mới dập chữ "Navara" và cản sau "cơ bắp" tích hợp bậc cửa. Thêm vào đó là thùng sau cao hơn. Ở các bản cao cấp, Nissan Navara 2021 tại thị trường Thái Lan sẽ có đèn pha LED với 4 bóng vuông vắn hình viên đá, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ C và đèn hậu LED. Chưa hết, hãng Nissan còn giới thiệu thêm 2 phiên bản Pro-2X 4×2 và Pro-4X 4×4 hầm hố hơn cho dòng Navara 2021 tại thị trường Thái Lan. Ở 2 phiên bản này, xe sẽ có những điểm nhấn ngoại thất màu đen, ốp cua lốp, bộ vành hợp kim 17 inch và lốp chạy mọi địa hình. Bên trong, Nissan Navara 2021 tại Thái Lan chỉ có một số thay đổi như hệ thống thông tin giải trí NissanConnect mới với màn hình cảm ứng 7 inch hoặc 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó là nhiều cổng USB hơn và nội thất được cách âm tốt hơn. Tùy vào phiên bản, Nissan Navara 2021 tại Thái Lan sẽ có màn hình đa thông tin lớn hơn với kích cỡ 7 inch trong bảng đồng hồ, kính lái và kính cửa sổ ở hàng ghế trước cách âm, gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập tự động, khóa cửa cảm biến tốc độ cũng như camera 360 độ. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Nissan Navara 2021 tại thị trường Thái Lan là khối động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2,3 lít với 2 phiên bản khác nhau. Đầu tiên là phiên bản tăng áp đơn, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực tại tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 403 Nm tại tua máy từ 1.500 - 2.500 vòng/phút. Phiên bản này kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản tăng áp đơn của động cơ kể trên sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Phiên bản này đồng hành với hộp số tự động 7 cấp. Cuối cùng là những trang bị an toàn, bao gồm phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo mất tập trung cho người lái. Bản cao cấp hơn sẽ có thêm tính năng cảnh báo chuyển làn đường và cảnh báo điểm mù. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Nissan Navara 2021 có mức bán ra dao động từ 599.000 - 1.149.000 Bath (khoảng 458 - 880 triệu đồng). Dự định mẫu xe này sẽ về Việt Nam vào đầu năm 2021. Video: Nissan Navara 2021 mới ra mắt có gì hay?

Mẫu xe bán tải Nissan Navara 2021 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã lần đầu tiên trình làng vào ngày 5/11/2020 vừa qua. Chẳng bao lâu sau đó, hãng Nissan đã công bố thông số kỹ thuật của Navara 2021 dành cho thị trường Thái Lan. Qua đó, chúng ta có thể phần nào biết trước trang bị của Nissan Navara 2021 tại Việt Nam vì mẫu xe bán tải này vốn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tương tự phiên bản ở thị trường nước ngoài, Nissan Navara thế hệ mới tại Thái Lan cũng sở hữu thiết kế ngoại thất chịu ảnh hưởng từ mẫu xe bán tải cỡ lớn Titan, đặc biệt ở phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt mới, được chia thành 3 thanh nằm ngang với mắt lưới đan chéo và đi kèm viền mạ crôm dày dặn. Viền trên cùng, nằm trên nắp ca-pô còn được dập chữ "Navara", tạo cảm giác khỏe khoắn cho mẫu xe bán tải này. Tiếp đến là cụm đèn pha hình chữ nhật ... cản trước cải tiến với thiết kế hình dấu nhân, đi kèm 2 hốc đèn sương mù nằm dọc, trang trí bằng mắt lưới đan chéo giống lưới tản nhiệt. Bên dưới nữa là tấm ốp bảo vệ gầm cỡ lớn và nắp che móc kéo nổi bật. Ngoài ra, Nissan Navara 2021 còn được trang bị nắp ca-pô được thiết kế cao hơn và dập gân thể thao. Đằng sau, Nissan Navara 2021 được trang bị đèn hậu với tạo hình chữ "C" bên trong, cửa thùng mới dập chữ "Navara" và cản sau "cơ bắp" tích hợp bậc cửa. Thêm vào đó là thùng sau cao hơn. Ở các bản cao cấp, Nissan Navara 2021 tại thị trường Thái Lan sẽ có đèn pha LED với 4 bóng vuông vắn hình viên đá, dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ C và đèn hậu LED. Chưa hết, hãng Nissan còn giới thiệu thêm 2 phiên bản Pro-2X 4×2 và Pro-4X 4×4 hầm hố hơn cho dòng Navara 2021 tại thị trường Thái Lan. Ở 2 phiên bản này, xe sẽ có những điểm nhấn ngoại thất màu đen, ốp cua lốp, bộ vành hợp kim 17 inch và lốp chạy mọi địa hình. Bên trong, Nissan Navara 2021 tại Thái Lan chỉ có một số thay đổi như hệ thống thông tin giải trí NissanConnect mới với màn hình cảm ứng 7 inch hoặc 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó là nhiều cổng USB hơn và nội thất được cách âm tốt hơn. Tùy vào phiên bản, Nissan Navara 2021 tại Thái Lan sẽ có màn hình đa thông tin lớn hơn với kích cỡ 7 inch trong bảng đồng hồ, kính lái và kính cửa sổ ở hàng ghế trước cách âm, gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập tự động, khóa cửa cảm biến tốc độ cũng như camera 360 độ. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Nissan Navara 2021 tại thị trường Thái Lan là khối động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 2,3 lít với 2 phiên bản khác nhau. Đầu tiên là phiên bản tăng áp đơn, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực tại tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 403 Nm tại tua máy từ 1.500 - 2.500 vòng/phút. Phiên bản này kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản tăng áp đơn của động cơ kể trên sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Phiên bản này đồng hành với hộp số tự động 7 cấp. Cuối cùng là những trang bị an toàn, bao gồm phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo mất tập trung cho người lái. Bản cao cấp hơn sẽ có thêm tính năng cảnh báo chuyển làn đường và cảnh báo điểm mù. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Nissan Navara 2021 có mức bán ra dao động từ 599.000 - 1.149.000 Bath (khoảng 458 - 880 triệu đồng). Dự định mẫu xe này sẽ về Việt Nam vào đầu năm 2021. Video: Nissan Navara 2021 mới ra mắt có gì hay?