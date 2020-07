Nissan Magnite 2021 mới có gì để cạnh tranh Ford EcoSport?

Trở lại vào tháng 2/2020, Nissan cũng đã nhá hàng một số hình ảnh được xác nhận là mẫu SUV hạng B mới cho thị trường đông dân thứ 2 này. Do đó Nissan Magnite 2021 mới chính xác là mẫu SUV mà Nissan đang thai nghén. Xét về ngoại hình, Nissan Magnite thế hệ mới sở hữu giao diện bên ngoài như một sự kết hợp giữa phong cách của Nissan và thương hiệu Datsun. Chiếc SUV cỡ nhỏ sở trang bị đèn pha vuốt ngược, khiến chúng ta liên tưởng đến đàn anh Nissan Kicks , cụm lưới tản nhiệt bát giác và dãy LED ban ngày chữ L cỡ lớn lấy cảm hứng từ những mẫu xe Datsun. Nhìn tổng thể, chiếc SUV sẽ có mui xe ngắn, mái đổ dốc về sau và ốp vòm bánh xe nổi khối. Ngoài ra một số đặc điểm đáng chú ý khác như cột C to và dày, viền cửa sổ sau được vuốt góc cạnh,.. Nội thất của Nissan Magnite không được tiết lộ, nhưng Nissan cho biết tân binh mới này có thể là một trong những mẫu xe rộng rãi nhất phân khúc. Hãng xe Nhật cũng xác nhận các trang bị tiêu chuẩn như màn hình cảm ứng 8.0 inch, công nghệ hỗ trợ kết nối, camera 360 độ và kiểm soát hành trình. Điều hòa tự động và vô lăng đa chức năng cũng có thể là một phần của trang bị nội thất. Nissan Magnite sẽ được phân phối tại Ấn Độ vào tháng 1/2021 với hai hệ truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ trang bị động cơ xăng 3 cyl 1.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 72 mã lực tương tự như anh em họ Renault Triber. Xe sẽ trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc tùy chọn hộp số bán tự động. Ở phiên bản cao cấp hơn, Nissan Magnite sẽ đi kèm với động cơ 3 cyl 1.0L tăng áp kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT, cho công suất 95 mã lực. Theo Nissan, phiên bản sản xuất thực tế sẽ không có quá nhiều khác biệt với bản concept này. Trên thực tế, Nissan Magnite (tên mà EM2) ban đầu được xác định là mẫu xe thuộc về Datsun. Tuy nhiên do kế hoạch tái cấu trúc và “lận đận" về tài chính gần đây, buộc EM2 trở thành mẫu xe mang thương hiệu cốt lõi của hãng. Cái tên Magnite là sự kết hợp giữa 2 từ Magnet (nam châm) và Ignite(bùng cháy). Dựa vào đó, Nissan mong muốn chiếc SUV mới của mình sẽ thu hút được một lượng khách hàng lớn đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới mà hãng muốn mang tới Ấn Độ Giám đốc điều hành, Nissan Motor Ấn Độ cho biết: “Nissan Magnite là một bước tiến hóa trong DNA toàn cầu của Nissan với phân khúc SUV. Với công nghệ tiên tiến, Magnite sẽ là một kẻ thay đổi cuộc chơi trong phân khúc, giúp định hình lại phong cách thiết kế của những mẫu xe SUV hạng cỡ nhỏ trong ngành công nghiệp ôtô.” - Giá xe Nissan Magnite 2021 chưa công bố, nhưng nó được đánh giá là khá mềm. Video: Nhá hàng Nissan Magnite 2021 hoàn toàn mới.

