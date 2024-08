Cận cảnh Nissan Kicks 2025 mới từ 557 triệu đồng, chờ về Việt Nam

Sau khi Nissan Kicks 2025 nâng cấp ra mắt vào hồi tháng 3 năm nay, Nissan mới đây đã công bố mức giá bán chính thức của mẫu CUV cỡ B này. Điều đáng ngạc nhiều là dù được nâng cấp khá nhiều cả về thiết kế lẫn trang bị nhưng mẫu xe này có giá bán không chênh quá nhiều so với thế hệ trước. Cụ thể, giá xe Nissan Kicks 2025 khởi điểm từ 23.220 USD (khoảng 557 triệu đồng), đã bao gồm 1.390 USD chi phí lăn bánh. Con số này chỉ cao hơn 490 USD (12 triệu đồng) so với Nissan Kicks 2024. Bước sang thế hệ mới, Nissan Kicks 2025 được bổ sung khá nhiều trang bị hiện đại. Trên phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị đèn pha LED, màn hình cảm ứng 7.0 inch bên trong cabin và hệ thống công nghệ an toàn Safety Shield 360 với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, đèn pha tự động và kiểm soát hành trình thích ứng. Đối với phiên bản SV tầm trung, màn hình giải trí được nâng cấp lên loại 12.3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, phiên bản này cũng có cả đế sạc điện thoại không dây và mâm xe 17 inch. Cao cấp nhất là phiên bản SR, xe được trang bị mâm 19 inch và đèn pha LED với thiết kế độc đáo. Ở bên trong, xe cũng được trang bị màn hình giải trí 12.3 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đế sạc điện thoại không dây, cổng USB-C và ghế da nội thất 2 tông màu. Đặc biệt, phiên bản này còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe rảnh tay ProPilot. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn gói tùy chọn nâng cấp Premium trên các phiên bản SR và SV. Khi mua kèm gói này, xe sẽ được bổ sung tính năng sưởi ghế, sưởi vô lăng, hệ thống âm thanh 10 loa Bose cao cấp và cả cửa sổ trời . Gói SV Premium có giá thêm 1.500 USD (37 triệu đồng) và gói SR Premium có giá 1.950 USD (49 triệu đồng). Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe SUV Nissan Kicks 2025 là động cơ xăng 2.0L 4 xy-lanh hút khí tự nhiên mới cho công suất đạt 139 mã lực, mô-men xoắn 190 Nm, đi cùng hộp số CVT tự động Xtronic mới truyền sức mạnh tới trục trước (bản tiêu chuân) hoặc cả 2 cầu (bản cao cấp). Nissan Kicks 2025 sẽ được mở bán tại tất cả các đại lý tại Mỹ ngày từ mùa hè năm nay. Chưa rõ liệu Nissan Kicks dành cho các khu vực khác như Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng có được áp dụng những thay đổi về mặt thiết kế như xe ở Bắc Mỹ hay không. Video: Giới thiệu Nissan Kicks 2025 thế hệ mới.

