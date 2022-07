Nissan Kicks 2022 tại Nhật Bản, mạnh hơn xe bán tại Việt Nam

Vào hồi đầu tháng 7/2022, hãng Nissan đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Kicks ở thị trường Thái Lan. Đến nay, mẫu SUV hạng B này tiếp tục trình làng ở thị trường nội địa Nhật Bản. Tuy nhiên, so với xe dành cho thị trường Thái Lan và cả Việt Nam, Nissan Kicks 2022 tại Nhật Bản mạnh mẽ hơn đáng kể. Cụ thể, Nissan Kicks 2022 mới ở Nhật Bản được trang bị hệ truyền động e-Power thế hệ thứ hai giống người anh em Note. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 60 kW (khoảng 80 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 103 Nm, đóng vai trò như máy phát điện để sạc pin cho xe. Tiếp đến là mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 100 kW (134 mã lực) và 280 Nm. Hai con số tương ứng của mô-tơ điện trên cầu sau là 50 kW (67 mã lực) và 100 Nm. Tổng cộng, Nissan Kicks 2022 sở hữu công suất 150 kW (201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Nissan Kicks 2022 ở thị trường Nhật Bản có thêm mô-tơ điện trên cầu sau nên mạnh hơn 65 mã lực và 100 Nm so với xe ở Thái Lan. Ngoài ra, sự xuất hiện của mô-tơ điện trên cầu sau còn mang đến hệ dẫn động 4 bánh 4WD cho Nissan Kicks 2022 ở Nhật Bản. Trong khi đó, Nissan Kicks 2022 tại Thái Lan chỉ dùng hệ dẫn động cầu trước. Nissan Kicks 4WD 2022 nặng hơn 120 kg nên tốn nhiều nhiên liệu hơn. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Nissan Kicks 2022 tại Nhật Bản là 23 km/lít (khoảng 4,34 lít/100 km) ở phiên bản dẫn động cầu trước và 19,2 km/lít (5,2 lít/100 km) với phiên bản dẫn động 4 bánh. Nissan Kicks 2022 ở Nhật Bản còn có một khác biệt lớn nữa so với xe ở Thái Lan, đó là không có phiên bản Autotech. Bên cạnh đó, nội thất của mẫu SUV hạng B này ở Nhật Bản còn được bọc da màu nâu nhạt phối đen thay vì đen tuyền như xe ở Thái Lan. Tuy nhiên, xe vẫn được trang bị cần số điện tử mới. Đáng tiếc là những trang bị dành cho các mẫu xe Nissan đời mới như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch không được áp dụng cho Kicks 2022. Thay vào đó, xe chỉ có một số trang bị tiêu chuẩn như vành 17 inch, vô lăng bọc da thật và hệ thống an toàn chủ động ProPilot. Tại thị trường Nhật Bản, Nissan Kicks 2022 được bán với giá dao động từ 2,79 - 3,01 triệu Yên (471,5 - 508 triệu đồng) cho bản 2WD và 3,06 - 3,28 triệu Yên (517 - 554 triệu đồng) cho bản 4WD.Kicks 2022 không có màn hình thông tin giải trí 12,3 inch như nhiều mẫu xe Nissan đời mới khác Theo tin đồn, Nissan Kicks 2022 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 7 này. Mức giá xe Nissan Kicks 2022 dự kiến khởi điểm từ 650 triệu đồng. Một số nhân viên tư vấn tại đại lý khẳng định xe bán tại Việt Nam chính là Nissan Kicks 2022 mới ra mắt ở Thái Lan. Video: Nissan Kicks chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam.

