Cận cảnh Nissan Kicks Autotech 2022 tiết kiệm xăng, từ 619 triệu đồng

Mới đây, hãng Nissan đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng SUV đô thị Kicks ở thị trường Thái Lan. Bước sang phiên bản mới, Nissan Kicks 2022 có sự thay đổi đáng kể về bản trang bị và động cơ. Theo đó, bản S tiêu chuẩn bị loại bỏ ở Nissan Kicks mới trong khi bản Autotech cao cấp nhất được thêm vào. Nhờ đó, mẫu xe SUV Nissan Kicks Autotech 2022 hạng B này ở thị trường Thái Lan vẫn có 4 phiên bản là E, V, VL và Autotech. So với 3 phiên bản còn lại, Autotech chẳng những được trang bị đầy đủ hơn mà còn có thiết kế khác biệt. Nguyên nhân là do phiên bản này được lắp thêm gói phụ kiện do công ty Autotech của Nhật Bản thiết kế và phát triển. Cụ thể, Nissan Kicks Autotech 2022 được trang bị tấm ốp màu bạc ở đầu xe, sườn xe và phía sau. Tiếp đến là hốc đèn sương mù trước rộng hơn, đi kèm những chi tiết trang trí mạ crôm vốn không có ở 3 phiên bản rẻ hơn. Ngoài ra, bản Autotech còn được bổ sung nóc và bộ vành hợp kim 17 inch sơn màu đen bóng. Một điểm nhấn không thể bỏ qua nữa của phiên bản Autotech chính là cánh gió mui. Cánh gió này được chia thành 2 phần, tạo cảm giác thể thao hơn trang bị dành cho 3 phiên bản E, L và V. Trong khi đó, trên lưới tản nhiệt và cửa cốp sau có logo Autotech màu xanh dương như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản cao cấp nhất của Nissan Kicks 2022. Ngoài ra, có thể kể đến những trang bị ngoại thất đáng chú ý của Nissan Kicks Autotech 2022 như hệ thống đèn LED, bao gồm đèn pha tự động bật/tắt, đèn báo rẽ, dải đèn định vị ban ngày, đèn sương mù trước, đèn hậu và đèn phanh phía sau. Thêm vào đó là đèn chờ dẫn đường, ốp gương ngoại thất sơn màu bạc, tích hợp đèn báo rẽ, gương chỉnh điện/gập điện, baga nóc, ăng ten hình vây cá và tay nắm cửa sơn cùng màu với thân xe. Bên trong Nissan Kicks Autotech 2022 là không gian nội thất bọc da tổng hợp, phối 2 màu đen và xanh đậm chỉ có trên phiên bản này. Trong khi đó, 3 phiên bản còn lại được trang bị nội thất màu đen tuyền. Ngồi vào bên trong Nissan Kicks Autotech 2022, người dùng sẽ bắt gặp hàng loạt trang bị như ghế lái chỉnh độ cao, ghế sau gập 60:40, tay nắm cửa mạ crôm... Màn hình thông tin giải trí 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 6 loa Đặc biệt, Nissan Kicks Autotech 2022 còn có nhiều trang bị an toàn như 6 túi khí, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời... camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tự động thông minh, cảnh báo khi người lái mất tập trung và kiểm soát cân bằng khi vào cua. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn chủ động như hệ thống phát hiện vật thể di động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ đèn pha và hệ thống kiểm soát lái thông minh. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Nissan Kicks Autotech 2022 tại Thái Lan là hệ truyền động e-Power thế hệ thứ hai, vẫn bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.2L, đóng vai trò máy phát điện để sạc pin cho xe. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện có công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. So với phiên bản cũ, mô-tơ điện này mạnh hơn 7 mã lực và 20 Nm. Ngoài ra, mẫu SUV hạng B này còn được bổ sung cụm pin 2,06 kWh mới thay vì loại 1,57 kWh cũ Theo hãng Nissan, xe chỉ tiêu thụ lượng xăng 26,3 km/lít (khoảng 3,8 lít/100 km) trong nội thành. Trong khi đó, lượng xăng tiêu thụ trên đường hỗn hợp của mẫu SUV hạng B dẫn động cầu trước này là 23,8 km/lít (4,2 lít/100 km). Chưa hết, Nissan Kicks 2022 tại Thái Lan còn có thêm hệ thống e-Pedal Step nâng cấp, giúp giảm tốc độ của xe xuống còn 5 km/h khi người lái nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga. Hệ thống này sẽ khá tiện lợi khi đỗ xe hoặc bám đuôi xe phía trước.Giá xe Nissan Kicks Autotech 2022 tại Thái Lan khởi điểm từ 949.000 Baht (khoảng 619 triệu đồng). Xe có 4 màu sơn ngoại thất là đen - nóc đen, xám - nóc đen, trắng - nóc đen và xanh đậm - nóc đen. Theo tin đồn, Nissan Kicks 2022 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 7 này với giá dự kiến khởi điểm từ 650 triệu đồng. Tại Việt Nam, Nissan Kicks 2022 sẽ là đối thủ của Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Kia Seltos và Hyundai Creta. Video: Nissan Kicks 2022 về Việt Nam có gì hay?

