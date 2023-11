Những mẫu xe khấu hao nhiều nhất trong năm 2023: Chủ yếu là xe sang

Cadillac Escalade ESV

Theo khảo sát, Cadillac Escalade ESV là mẫu SUV có mức khấu hao cao nhất sau 5 năm sử dụng, khoảng 58,5%. Hiện tại, Escalade ESV có giá khởi điểm khoảng 80.090 USD (khoảng 1,9 tỷ VNĐ). Mức chênh lệch trung bình so với giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất là khoảng 63.885 USD (khoảng 1,5 tỷ VNĐ). BMW X5

Không hề kém cạnh Escalade ESV, BMW X5 cũng có mức khấu hao khá cao là 58,2% trong 5 năm đầu tiên sử dụng. Như vậy, sau một thời gian sử dụng, người dùng sẽ bị mất khoảng 44.828 USD (hơn 1 tỷ VNĐ) so với giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất. Hiện BMW X5 2023 đang có giá khởi điểm là 63.900 USD (1,5 tỷ VNĐ). INFINITI QX80

INFINITI QX80 cũng là mẫu SUV có mức khấu hao khá cao, chiếm 58,1%. Tương đương sau 5 năm sử dụng, giá trị xe mất khoảng 47.399 USD (1,5 tỷ VNĐ) so với giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất. Hiện Infiniti QX80 2023 đang có giá khoảng 74.595 USD (1,8 tỷ VNĐ). Mức giá này được cho là khá “phải chăng” trong phân khúc. Tuy nhiên, mức khấu hao cao như vậy khiến nhiều người “e dè” khi chọn mua mẫu SUV hạng sang này. Maserati Levante

Sau 5 năm sử dụng, Maserati Levante bị khấu hao trung bình 57,8%, tương đương người dùng sẽ mất khoảng 55.858 USD (1,3 tỷ VNĐ) giá trị xe. Hiện mẫu xe này đang được bán ra với mức giá 92.200 USD (2,2 tỷ VNĐ). Audi Q7

Là mẫu xe sang được nhiều người ưa thích, nhưng Q7 cũng bị khấu hao khá nhiều, khoảng 56,8% sau 5 năm đầu tiên. Như vậy, người dùng sẽ mất khoảng 41.731 USD (hơn 1 tỷ VNĐ) so với giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ cháy gara ở Hà Nội: xót xa hình ảnh xe sang bị thiêu rụi:

