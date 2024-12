Toyota Việt Nam chốt giá Camry 2024, cao nhất hơn 1,5 tỷ đồng

Toyota Camry hoàn toàn mới 2024 tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản Hybrid và 1 phiên bản xăng cùng 5 lựa chọn màu sắc (Trắng Ngọc Trai, Đen, Đỏ, Xám Ánh Kim, Xám Ánh Bạc). Mức giá xe Toyota Camry 2024 bán ra chính hãng tại Việt Nam niêm yết từ 1,22 tỷ đồng - 1,543 tỷ đồng, tuỳ thuộc vào thức phiên bản. Cũng như thế hệ trước đó, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngoại thất của Camry 2025 được lột xác với thiết kế mới giàu cảm xúc, trẻ trung hơn, thể thao. Thiết kế phần đầu xe được lấy cảm hứng từ hình ảnh mạnh mẽ của “Cá mập đầu búa” với lưới tản nhiệt họa tiết kim cương mở rộng sang hai bên tạo nên vẻ ngoài bề thế và đầy uy lực. Các đường dập nổi trên thân xe hội tụ về phía sau hòa nhập với thiết kế mới của cụm đèn hậu tạo hình nên chiếc đuôi mạnh mẽ của cá mập đầu búa, cụm đèn LED sắc sảo, kích thước mâm xe lớn hơn. Ngoài ra, cột C của mẫu xe sedan cỡ D - Toyota Camry hoàn toàn mới 2024 được hạ thấp và phần mở rộng cửa sổ được kéo dài về phía sau để tạo sự liền mạch và mượt mà trong thiết kế. Không gian nội thất của Camry hoàn toàn mới nổi bật với phong cách đơn giản và hiện đại. Màn hình giải trí được bố trí theo nghệ thuật tạo hình cây đàn guitar. Ngời ra, xe còn được nâng cấp công nghệ cho phép cá nhân hóa phần cài đặt. Ngoài ra, màn hình cảm ứng đa phương tiện đã được tăng kích thước lên 12.3 inch mang lại trải nghiệm rõ nét và kết nối điện thoại thông minh không dây tiện nghi hơn. Cửa sổ trời toàn cảnh được mở rộng tối đa mang lại ánh sáng tự nhiên phủ khắp không gian và mọi vị trí ngồi trên xe. Toyota Camry hoàn toàn mới được trang bị hệ thống Toyota Hybrid thế hệ thứ 5 với động cơ điện được tinh chỉnh mang lại hiệu suất cao đồng thời đảm bảo sự êm ái khi vận hành. Ngoài ra, xe vẫn được cung cấp bản xăng thường 2.0L cho những người dùng muốn sử dụng xe chạy động cơ đốt trong truyền thống. Pin Hybrid trên Camry 2025 được chuyển từ dạng Ni-MH sang Lithium-ion với kích thước pin nhỏ gọn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và công suất cao hơn. Do đó, mang lại khả năng tăng tốc vượt trội. Chế độ thể thao cũng có sẵn trên phiên bản Hybrid. Về trang bị an toàn, bên cạnh Hệ thống an toàn chủ động Toyota (Toyota Safety Sense – TSS) cùng các trang bị an toàn tiên tiến nhất, Toyota Camry hoàn toàn mới 2025 còn được tăng cường thêm tính năng an toàn với Hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và Phanh hỗ trợ đỗ xe. Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn sẽ đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu ngoài xe, màn hình đa thông tin, kết hợp âm thanh cảnh báo qua đó hỗ trợ tránh va chạm, giảm thiểu thiệt hại tối đa với phương tiện tiếp cận từ phía sau. Phanh hỗ trợ đỗ xe sẽ đưa ra cảnh báo (âm thanh), giảm công suất động cơ, tự động phanh khi phát hiện có vật thể tĩnh (phía trước và phía sau) hoặc phương tiện tiếp cận từ phía sau xe giúp khách hàng hạn chế va chạm và lái xe/đỗ xe an toàn ở tốc độ thấp. Video: Trải nghiệm Toyota Camry 2024 tại Việt Nam.

