Koenigsegg Jesko triệu đô đại gia Việt "đặt gạch" lập kỷ lục mới

Koenigsegg đã đi một chặng đường dài kể từ khi những chiếc siêu xe của họ lần đầu tiên được giới thiệu trên Top Gear cách đây gần 20 năm. Những chiếc xe của hãng không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều mà còn được trang bị những công nghệ mới, động cơ vòng tua cao, hộp số cung cấp khả năng chuyển số cực nhanh... và Koenigsegg Jesko triệu đô cũng không nằm ngoài số đó Không có gì ngạc nhiên khi Top Gear được trao cơ hội thử nghiệm siêu xe Koenigsegg Jesko Attack tại Sân bay Dunsfold, The Stig đã tiến hành lập kỷ lục vòng đua mới trên chiếc siêu xe Thụy Điển này. Jesko đại diện cho đỉnh cao hiện tại của dòng xe Koenigsegg. Nó được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 5,1 lít tạo ra công suất 1.280 mã lực khi sử dụng xăng bơm hoặc 1.600 mã lực khi sử dụng E85. Động cơ này không chỉ đặc biệt vì nó mạnh mẽ như thế nào mà còn vì nó có trục khuỷu phẳng 180 độ và vòng tua máy lên đến 8.500 vòng/phút. Hơn nữa, chỉ mất 213 mili giây để động cơ quay từ chế độ không tải đến 7.800 vòng/phút, khiến nó trở thành động cơ sản xuất có vòng tua máy nhanh nhất thế giới. Trước khi Koenigsegg chạy thử trên đường đua Top Gear, kỷ lục về một chiếc xe hợp pháp trên đường phố đã được Ferrari SF90 Stradale nắm giữ với thời gian 1:11.3. Điều đó giúp nó vượt qua Ferrari 488 Pista với thời gian 1:12.7, Dallara Stradale với thời gian 1:12.8 và Porsche 911 GT2 RS với thời gian 1:13.4. Jesko Attack đã xoay xở để chạy hết đường đua chỉ trong 1:10.9. Thời gian này chỉ chậm hơn 0,2 giây so với Ferrari FXX và một số xe không hợp lệ khác trên đường phố như Caparo T1, Aston Martin DBR9, Pagani Zonda R và McLaren 720S GTX. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết Jesko 'chỉ' nhanh hơn SF90 Stradale 0,4 giây, mặc dù mạnh hơn khoảng 600 mã lực, nhẹ hơn 250 kg và tạo ra lực ép xuống lớn hơn đáng kể. Vâng, trước hết, SF90 Stradale có lợi thế là dẫn động bốn bánh, trong khi Jesko là dẫn động cầu sau. Ngoài ra, đường đua Top Gear khá nhỏ gọn và The Stig chỉ có thể tăng ga hết cỡ trong một vài lần. Nếu đường đua có nhiều đoạn thẳng và nhiều khúc cua tốc độ cao hơn, Koenigsegg có thể thậm chí còn nhanh hơn Ferrari. Vào năm 2002, một trang chuyên tổng hợp thông tin về siêu xe Koenigsegg đã đăng tải một bài đăng hé lộ danh sách những quốc gia đã đặt hàng Jesko, cụ thể là có 27 nước và trong đó có Việt Nam. Điều đó có nghĩa là đã có một đại gia Việt đặt mua Koenigsegg Jesko "hàng khủng". Trang này ghi chú rằng đây là thông tin không chính thức và đây rất có thể chỉ là tin đồn, bởi hiện tại vẫn chưa có thông tin về chiếc Koenigsegg Jesko nào về Việt Nam. Tại Mỹ mức giá xe Koenigsegg Jesko dao động từ 2,8 tới 3 triệu USD trước thuế (khoảng 69 tỷ đồng), nhưng khi về Việt Nam chắc chắn sẽ có giá hàng trăm tỷ. Video: Siêu xe Koenigsegg Jesko triệu đô lập kỷ lục mới.

