Làm giàu nhờ review xe sang, hội gái xinh đời bỗng lên hương

Alex Hirschi (33 tuổi, đến từ Australia) nổi tiếng MXH với những clip review xe sang với biệt danh Supercar Blondie. Trước khi gia nhập thế giới của những người mê xe sang, Alex từng có 5 năm làm phát thanh viên cho một chương trình radio địa phương. Với mơ ước được đặt chân tới Dubai, cô quyết định bỏ việc ở quê nhà, chuyển đến sống tại đây cùng chồng vào năm 2008. Ngay khi vừa đặt chân tới Dubai, Alex nhanh chóng thiết lập mối quan hệ với các đại lý của hãng xe hơi hạng sang. Nhờ đó, cô được nhiều nhãn hàng ký hợp đồng quảng cáo, mời lái thử siêu xe. Alex cũng là cái tên quen thuộc trên trang Instagram của hội con nhà giàu Dubai. Cô hiện được mệnh danh là "carfluencer" (người có ảnh hưởng về siêu xe) có thu nhập cao nhất, với 2 triệu USD/năm, theo The Sun. Sophia Floersch (sinh năm 2000) là nữ tay đua F3 nổi tiếng tại Đức. Cô có niềm đam mê với tốc độ từ khi còn bé. Năm 14 tuổi, cô nàng tham gia Ginetta Junior Championship và trở thành người chiến thắng trẻ nhất ở giải đấu này. Năm 2017, Sophia gia nhập đội Van Amersfoort Racing và chính thức góp mặt ở giải đua F3. Cô gái 19 tuổi được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá trong giới mê tốc độ. Năm 2018, Sophia gặp chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu giải Macau Grand Prix và gần như phải chấm dứt sự nghiệp. Sau thời gian dài chữa trị, cô may mắn vượt qua và trở lại đường đua. Trên Instagram, Sophia thường chia sẻ hình ảnh khoe dáng bên những xe hơi hạng sang. Nhờ đó, cô được chú ý và có thu nhập không kém các "carfluencer" đàn chị trong làng mê siêu xe. Becky Evans (26 tuổi, Anh) cũng là reviewer (người đánh giá) đình đám trong giới siêu xe. Cô bắt đầu sự nghiệp review xe hơi khá sớm, từng hợp tác với nhiều nhãn hàng và làm MC cho chương trình trực tuyến của sự kiện đua xe Drift Queen. Trong các video của mình, Becky luôn giải thích ưu và nhược điểm của từng loại siêu xe khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire, Becky cho biết phần lớn người xung quanh đều không ủng hộ khi cô bắt đầu sự nghiệp. Nhưng nhờ sự kiên trì, Becky dần được công nhận. Ngoài review xe hơi, cô nàng còn tự tay chế tạo và cải tiến những chiếc xe của mình, trong đó có chiếc BMW E21. Mời quý độc giả xem video: Review Livestream The Remix Liveshow 5 - Nguồn: Saostar

Alex Hirschi (33 tuổi, đến từ Australia) nổi tiếng MXH với những clip review xe sang với biệt danh Supercar Blondie. Trước khi gia nhập thế giới của những người mê xe sang, Alex từng có 5 năm làm phát thanh viên cho một chương trình radio địa phương. Với mơ ước được đặt chân tới Dubai, cô quyết định bỏ việc ở quê nhà, chuyển đến sống tại đây cùng chồng vào năm 2008. Ngay khi vừa đặt chân tới Dubai, Alex nhanh chóng thiết lập mối quan hệ với các đại lý của hãng xe hơi hạng sang. Nhờ đó, cô được nhiều nhãn hàng ký hợp đồng quảng cáo, mời lái thử siêu xe . Alex cũng là cái tên quen thuộc trên trang Instagram của hội con nhà giàu Dubai. Cô hiện được mệnh danh là "carfluencer" (người có ảnh hưởng về siêu xe) có thu nhập cao nhất, với 2 triệu USD/năm, theo The Sun. Sophia Floersch (sinh năm 2000) là nữ tay đua F3 nổi tiếng tại Đức. Cô có niềm đam mê với tốc độ từ khi còn bé. Năm 14 tuổi, cô nàng tham gia Ginetta Junior Championship và trở thành người chiến thắng trẻ nhất ở giải đấu này. Năm 2017, Sophia gia nhập đội Van Amersfoort Racing và chính thức góp mặt ở giải đua F3. Cô gái 19 tuổi được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá trong giới mê tốc độ. Năm 2018, Sophia gặp chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu giải Macau Grand Prix và gần như phải chấm dứt sự nghiệp. Sau thời gian dài chữa trị, cô may mắn vượt qua và trở lại đường đua. Trên Instagram, Sophia thường chia sẻ hình ảnh khoe dáng bên những xe hơi hạng sang. Nhờ đó, cô được chú ý và có thu nhập không kém các "carfluencer" đàn chị trong làng mê siêu xe. Becky Evans (26 tuổi, Anh) cũng là reviewer (người đánh giá) đình đám trong giới siêu xe. Cô bắt đầu sự nghiệp review xe hơi khá sớm, từng hợp tác với nhiều nhãn hàng và làm MC cho chương trình trực tuyến của sự kiện đua xe Drift Queen. Trong các video của mình, Becky luôn giải thích ưu và nhược điểm của từng loại siêu xe khác nhau. Trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire, Becky cho biết phần lớn người xung quanh đều không ủng hộ khi cô bắt đầu sự nghiệp. Nhưng nhờ sự kiên trì, Becky dần được công nhận. Ngoài review xe hơi, cô nàng còn tự tay chế tạo và cải tiến những chiếc xe của mình, trong đó có chiếc BMW E21. Mời quý độc giả xem video: Review Livestream The Remix Liveshow 5 - Nguồn: Saostar