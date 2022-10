Ngoại hình Suzuki Swift thế hệ mới sau hơn 8 năm chưa nâng cấp

Suzuki Swift thế hệ hiện tại đã ở trên thị trường khá lâu kể từ khi nó ra mắt chính thức vào năm 2016. Kể từ đó, dấu ấn nhỏ bé của nó đã vươn tới một số thị trường trên toàn cầu. Tuy nhiên không lâu nữa, Suzuki sẽ giới thiệu Swift thế hệ tiếp theo với thiết kế tinh tế hơn, công nghệ cao hơn nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần vốn có của Swift. CarScoops đã tái hiện những bức ảnh chụp ngụy trang của Swift trên đường phố bằng những đường nét dễ nhìn hơn. Điều này giúp chúng ta hình dung về thế hệ Swift mới cũng dễ dàng hơn. Dù là thế hệ mới nhưng Swift sẽ không thay đổi quá bất ngờ. Lưới tản nhiệt hình thang lớn với đèn pha LED đậm hình chữ C tạo điểm nhấn ở đầu xe. Nóc xe gọn gàng và mượt mà, dàn mâm hầm hố. Đường vai xe được khoét sâu tạo cảm giác thế thao. Hãng cũng có thể sẽ sơn đen các cột để tạo hiệu ứng mái nổi. Nội thất Suzuki Swift hứa hẹn sẽ được thay bằng các vật liệu cao cấp hơn. Không gian cho người ngồi có thể sẽ vẫn như cũ do kích thước khung gầm không thay đổi nhiều. Được biết Suzuki Swift thế hệ thứ tư sẽ được phát triển trên nền tảng Heartect. Xe sẽ có màn hình thông tin giải trí lớn hơn, sở hữu hệ thống SmartPlay Pro + mới của hãng cùng với Android Auto, Apple CarPlay. Chiếc xe Nhật nay còn có hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói khi đọc khẩu lệnh ‘Hi Suzuki’. Nhiều dự đoán về trang bị bao gồm camera 360 độ, điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo... Các chi tiết kỹ thuật hiện chưa được công bố. Mặc dù có khả năng Suzuki Swift sẽ sử dụng động cơ mild-hybrid tăng áp 1.4L. Một phiên bản HEV của Swift cũng đang được phát triển. Đây là phiên bản mà Suzuki hợp tác với Toyota.Swift Sport sẽ được giới thiệu trong vòng một năm sau khi phiên bản tiêu chuẩn ra mắt. Biến thể Swift Sport có thể sẽ trang bị động cơ tăng áp Boosterjet 1,4 lít kết hợp mild-hybrid. Đi cùng là hộp số CVT hoặc số sàn 6 cấp, cùng công suất ít nhất 130 mã lực. Suzuki Swift thế hệ tiếp theo có thể sẽ được giới thiệu vào năm 2023. Swift ban đầu phát triển hướng đến thị trường châu Âu khó tính. Xe sở hữu kiểu dáng điệu đà, phù hợp lăn bánh trong đô thị và gây ấn tượng đối với nhóm khách hàng nữ hoặc những ai đam mê thiết kế kiểu MINI nhưng kinh phí không cho phép. Tùy vào thị trường, Swift cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Yaris, Honda Jazz / Fit, Ford Fiesta, Nissan Micra, Volkswagen Polo, Peugeot 208 và Skoda Fabia.



