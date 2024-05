6 loài chim hung tợn nhất quả đất, sư tử cũng phải nể sợ

Đà điểu đầu mào (Cassowary): Đà điểu đầu mào là thành viên duy nhất của họ Casuariidae và thuộc bộ Casuariiformes và Emu, là loài có nhiều chủng tộc, sống trong môi trường trải dài khắp các vùng của Úc và New Guinea. Đà điểu đầu mào được biết đến là loài chim có khả năng giết người bằng những cú chém bằng bàn chân, vì phần trong cùng của ba ngón chân của nó có một chiếc móng vuốt dài giống như dao găm. Người ta quan sát thấy chúng có khả năng di chuyển nhanh chóng dọc theo những con đường hẹp trong bụi rậm, chạy nước rút với tốc độ 50 km (31 dặm) một giờ.







Đà điểu châu Phi: Đà điểu châu Phi là loài chim không biết bay, chúng được tìm thấy ở vùng đất mở rộng ở Châu Phi. Là loài chim lớn nhất còn sống, con đực trưởng thành có thể cao 2,75 mét (khoảng 9 feet) - gần một nửa chiều cao của nó là do chiếc cổ dài - và nặng hơn 150 kg (330 pound). Đà điểu châu Phi được nhìn thấy riêng lẻ, theo cặp, theo đàn nhỏ hoặc thành đàn lớn, tùy theo mùa. Chúng dựa vào đôi chân khỏe mạnh với có hai ngón độc đáo, ngón chân cái phát triển gần như móng guốc - để thoát khỏi kẻ thù, chủ yếu là con người và những động vật ăn thịt lớn hơn. Một con đà điểu sợ hãi có thể chạy với tốc độ 72,5 km (45 dặm) một giờ. Nếu bị dồn vào chân tường, nó có thể tung ra những cú đá nguy hiểm có khả năng giết chết sư tử và những kẻ săn mồi lớn khác. Tử vong do đá và chém rất hiếm, hầu hết các vụ tấn công là do con người khiêu khích chúng. Đà điểu Emu: Đà điểu Emu có thân hình mập mạp và chân dài giống như họ hàng của nó là đà điểu châu Phi và đà điểu đầu mào. Chúng có thể lao đi với tốc độ gần 50 km (30 dặm) một giờ; nếu bị dồn vào chân tường, chúng sẽ đá bằng đôi chân to ba ngón. Móng vuốt của đà điểu Emu có khả năng chém rách da các loài động vật khác trong điều kiện thích hợp. Các báo cáo về các cuộc tấn công của đà điểu Emu dẫn đến một loạt thương tích ở Úc và tại các công viên động vật hoang dã, trang trại đà điểu và vườn thú trên khắp thế giới không phải là hiếm, với hơn 100 vụ xảy ra chỉ riêng trong năm 2009. Kền kền râu (Lammergeier): Lammergeiers, còn được gọi là kền kền râu, là loài kền kền lớn giống đại bàng của Thế giới cũ (họ Accipitridae). Những con chim này thường đạt chiều dài hơn 1 mét (40 inch), với sải cánh dài gần 3 mét (10 feet). Chúng sống ở các vùng núi từ Trung Á và Đông Phi đến Tây Ban Nha và ăn xác thối, đặc biệt là xương, chúng thả từ độ cao tới 80 mét (260 feet) xuống những tảng đá phẳng bên dưới. Điều này làm nứt xương nạn nhân và cho phép nó tiếp cận tới tận tủy của con mồi. Cú sừng lớn (Bubo virginianus): Cú là loài có thể tấn công con người khi bảo vệ con non, bạn tình hoặc lãnh thổ của chúng. Các mục tiêu thường xuyên bao gồm những người chạy bộ và đi bộ đường dài. Cú sừng lớn là loài săn mồi mạnh mẽ, thường dài tới hơn 2 feet (60 cm), với sải cánh thường dài tới 200 cm (80 inch). Những con cú này được tìm thấy trên khắp châu Mỹ, thường ăn các loài gặm nhấm và chim nhỏ nhưng cũng có thể săn những con mồi lớn hơn. Lực bám của móng vuốt của chúng có thể mạnh tới 500 psi (tương tự như vết cắn của một con chó bảo vệ lớn, do đó vết thương đủ lớn để biến dạng vĩnh viễn, bị mù hoặc tử vong). Cú sừng lớn, giống như hầu hết các loài cú, có xu hướng tập trung vào mặt và đầu khi chiến đấu với những động vật lớn hơn. Cú vọ sọc (Strix varia): Cú vọ sọc sống phần lớn miền đông Hoa Kỳ và đông nam Canada, nhỏ hơn cú sừng lớn. Chúng nặng từ 630 đến 800 gram (1,4 đến 1,8 pound) và có sải cánh khoảng 110 cm (43 inch).



Các cuộc tấn công của loài cú cấm nhằm vào những người đi bộ đường dài đã được biết đến ở Texas và British Columbia.

