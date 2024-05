Huawei và CATL hé lộ crossover Avatr 15, "đối thủ" Tesla Model Y

Avatar đã cho ra mắt 2 mẫu xe đầu tiên là 11 và 12 với thiết kế đẹp, trang bị tận răng và mới đây, sản phẩm thứ 3 do Changan-Huawei-CATL sản xuất, chiếc crossover năng lượng mới Avatr 15 2025 mới đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Thông tin ban đầu cho biết rằng, mẫu xe crossover Avatar 15 2025 chạy điện sẽ gia nhập thị trường Trung Quốc vào nửa cuối năm 2024 để cạnh tranh với Tesla Model Y. Avatr 15 sẽ có sẵn ở cả hai biến thể EREV và EV. Nó là một chiếc crossover fastback với kiểu dáng đẹp và một số tính năng đáng chú ý. Như vậy, dòng xe Avatr hiện nay gồm có 3 mẫu là 11 xe SUV, 12 xe hatchback và 15 là crossover. Trước đóp, mẫu xe crossover điện Avatar 15 đã được nhìn thấy nhiều lần ở Trung Quốc trong các cuộc thử nghiệm trên đường. Và bây giờ, Avatr mới chia sẻ hình ảnh chính thức của mẫu xe này. Avatr 15 trong hình ảnh chính thức được bao phủ bởi lớp ngụy trang dày đặc. Tuy nhiên, nó tuân theo ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu. Phần đầu xe có đèn LED chạy hai tầng và khe hút gió chủ động ở phần dưới của cản. Nhìn từ bên hông, chiếc 15 sử dụng camera thay vì gương, tay nắm cửa có thể thu vào và thanh chống ở phía sau. Avatr 15 chạy điện hoàn toàn mới được định vị là một trong nhiều đối thủ của Tesla Model Y. Đây là một chiếc SUV cỡ trung với chiều dài khoảng 4750 mm. Avatr 15 dựa trên kiến trúc CHN do Changan, CATL và Huawei cùng phát triển. Nó hỗ trợ cả hai biến thể hệ truyền động EREV và BEV. Trước đây đã có thông tin xác nhận rằng Avatr 15 sẽ có các biến thể hybrid và chạy hoàn toàn bằng điện. Các đối thủ khác của Avatr 15 là Xpeng G6 , BYD Song Plus và BYD Sea Lion 07 sắp ra mắt . Lớp ngụy trang của Avatr 15 tiết lộ một số chi tiết về địa điểm thử nghiệm của nó. Chúng ta có thể nhận thấy vĩ độ 49°22'N và kinh độ 120°85'E. Với những con số cho thấy, đây là tọa độ của khu vực cạnh thành phố Yakeshi, Nội Mông. Đây được cho là thành phố lạnh nhất Trung Quốc, với nhiệt độ thấp nhất là âm 50,4 độ C. Bằng cách này, Avatr 15 gợi ý rằng nó đã sẵn sàng cho điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Video: Huawei và CATL hé lộ crossover Avatr 15.

Avatar đã cho ra mắt 2 mẫu xe đầu tiên là 11 và 12 với thiết kế đẹp, trang bị tận răng và mới đây, sản phẩm thứ 3 do Changan-Huawei-CATL sản xuất, chiếc crossover năng lượng mới Avatr 15 2025 mới đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Thông tin ban đầu cho biết rằng, mẫu xe crossover Avatar 15 2025 chạy điện sẽ gia nhập thị trường Trung Quốc vào nửa cuối năm 2024 để cạnh tranh với Tesla Model Y. Avatr 15 sẽ có sẵn ở cả hai biến thể EREV và EV. Nó là một chiếc crossover fastback với kiểu dáng đẹp và một số tính năng đáng chú ý. Như vậy, dòng xe Avatr hiện nay gồm có 3 mẫu là 11 xe SUV, 12 xe hatchback và 15 là crossover. Trước đóp, mẫu xe crossover điện Avatar 15 đã được nhìn thấy nhiều lần ở Trung Quốc trong các cuộc thử nghiệm trên đường. Và bây giờ, Avatr mới chia sẻ hình ảnh chính thức của mẫu xe này. Avatr 15 trong hình ảnh chính thức được bao phủ bởi lớp ngụy trang dày đặc. Tuy nhiên, nó tuân theo ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu. Phần đầu xe có đèn LED chạy hai tầng và khe hút gió chủ động ở phần dưới của cản. Nhìn từ bên hông, chiếc 15 sử dụng camera thay vì gương, tay nắm cửa có thể thu vào và thanh chống ở phía sau. Avatr 15 chạy điện hoàn toàn mới được định vị là một trong nhiều đối thủ của Tesla Model Y. Đây là một chiếc SUV cỡ trung với chiều dài khoảng 4750 mm. Avatr 15 dựa trên kiến trúc CHN do Changan, CATL và Huawei cùng phát triển. Nó hỗ trợ cả hai biến thể hệ truyền động EREV và BEV. Trước đây đã có thông tin xác nhận rằng Avatr 15 sẽ có các biến thể hybrid và chạy hoàn toàn bằng điện. Các đối thủ khác của Avatr 15 là Xpeng G6 , BYD Song Plus và BYD Sea Lion 07 sắp ra mắt . Lớp ngụy trang của Avatr 15 tiết lộ một số chi tiết về địa điểm thử nghiệm của nó. Chúng ta có thể nhận thấy vĩ độ 49°22'N và kinh độ 120°85'E. Với những con số cho thấy, đây là tọa độ của khu vực cạnh thành phố Yakeshi, Nội Mông. Đây được cho là thành phố lạnh nhất Trung Quốc, với nhiệt độ thấp nhất là âm 50,4 độ C. Bằng cách này, Avatr 15 gợi ý rằng nó đã sẵn sàng cho điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt. Video: Huawei và CATL hé lộ crossover Avatr 15.