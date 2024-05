Vợ NSND Công Lý từng bị nghi ngờ “kiếm cớ bán nhà bỏ đi“

Sau 3 năm gặp biến cố, sức khoẻ của NSND Công Lý đang dần phục hồi và có những chuyển biến tích cực. Mới đây nhất, vợ NSND Công Lý - Ngọc Hà đăng tải bài viết dài kể về hành trình khó khăn của hai vợ chồng. Cụ thể, vào năm 2021, cặp đôi đã lên kế hoạch bán nhà chuyển về nơi gần công ty để thuận tiện cho cả hai vợ chồng đi làm. Tuy nhiên, NSND Công Lý bất ngờ nhập viện suốt 3 tháng, thế nên Ngọc Hà phải luôn túc trực chăm sóc chồng. Đứng trước nhiều rủi ro, vợ Công Lý vẫn quyết định bán nhà dù thời điểm đó bản thân cô vướng nhiều tin đồn không hay, cho rằng cô tranh thủ thấy NSND Công Lý ngã bệnh kiếm cớ bán nhà lấy hết tiền, rồi bỏ đi. Theo Ngọc Hà, thời điểm đó cô rất dũng cảm và mạo hiểm đưa ra quyết định bán nhà, chuyển đến nơi ở mới trong khi điều kiện kinh tế không dư giả. "Thế là tôi quyết định chuyển nhà, bán căn nhà ở Cầu Giấy để về Time thuê nhà. May mắn là thật sự ở căn nhà này, vợ chồng mình đã mua luôn chính căn nhà thuê sau 4 tháng. Đó là điều mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và anh Lý cũng rất vui", Ngọc Hà chia sẻ. Đến hiện tại, theo bà xã Công Lý, nhờ được gia đình, bạn bè hỗ trợ, sức khoẻ của "Cô Đẩu" đã có nhiều tiến triển tích cực. Cuối bài viết, Ngọc Hà nghẹn ngào nói: "Dẫu biết, cuộc sống hiện tại mình và anh Lý sẽ còn vất vả. Hành trình còn dài nhưng chỉ cần mình sống đúng, làm đúng thì mọi chông gai sẽ sớm vượt qua. Cuộc sống mình không khát vọng quá nhiều điều tham lam, chỉ mong gia đình bình an, anh Lý vượt qua bệnh tật thôi. Thương anh Lý rất nhiều". Trải qua bao khó khăn, thử thách, Ngọc Hà vẫn luôn "kề vai sát cánh" cùng NSND Công Lý vượt qua. Vượt qua dư luận, tình cảm của cô dành chồng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Lê Ngọc Hà sinh năm 1988, hiện làm KOL và truyền thông. Cô kết hôn với nghệ sĩ Công Lý hồi tháng 1/2020 sau 5 năm hẹn hò. Ở tuổi 36, cô được nhiều người khen trẻ so với tuổi.Xem video: Công Lý tập leo cầu thang. Nguồn video: Ngọc Hà

