Zeekr 007 đánh bại con người trong bài kiểm tra đỗ xe phức tạp

Zeekr mới đây đã tổ chức một cuộc thử nghiệm so sánh khả năng đỗ xe của hệ thống lái xe bán tự động trên mẫu Zeekr 007 và tài xế. Nhìn chung, khả năng đỗ xe tự động của Zeekr 007 đã giành chiến thắng tuyệt đối trước con người xét về tỷ lệ thành công và nhanh hơn con người trong 2/3 số lần thử nghiệm. Đề bài của cuộc thi là đưa chiếc Zeekr 007 vào chỗ đỗ xe có bề ngang là 2060 mm. Đây được đánh giá là một tình huống không dễ xử lý đối với một chiếc sedan điện có chiều rộng lên tới 1.900 mm. Bài thử nghiệm Zeekr 007 đỗ xe tự động vượt trội hơn con người xét về tính hiệu quả với tỷ lệ thành công là 100% so với 66,7%. Tốc độ đỗ xe nhanh nhất mà nhóm tài xế tham gia thử nghiệm đạt được là 31,75 giây trong khi con số tương ứng của hệ thống tự động là 51,75 giây. Tuy nhiên, thời gian trung bình đối với ô tô là 57,85 giây trong khi người lái chậm hơn ở mức 64,07 giây. Hệ thống tự lái thông minh của Zeekr cũng có 15 lần hoàn thành bài thi đỗ xe với thời gian dưới 1 phút trong khi con người chỉ đạt được thành tích này 6 lần. Bài thử nghiệm này có thể là một phần của hoạt động quảng cáo cho việc triển khai OS 6.1 trên Zeekr 007, trong đó chức năng đỗ xe thông minh đã được nâng cấp hoàn toàn. Cải tiến quan trọng trong hệ thống đỗ xe thông minh mới của Zeekr là hệ thống quan sát mắt cá (BEV) do hãng này tự phát triển, giúp xe có thể tự động xử lý khi gặp chướng ngại vật. Là một phần của quá trình đỗ xe, ô tô sẽ tự động thu lại gương chiếu hậu. Với hệ thống đỗ xe mới, các tình huống đỗ xe thông thường hơn có thể được giải quyết với thời gian trung bình là 36 giây. Ngoài ra, hãng cũng cho biết cho biết hệ thống này có thể xử lý nhiều tình huống đỗ xe phức tạp mà ô tô khác không làm được. Zeekr 007 hiện có giá từ 209.900 đến 299.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 739 triệu – 1,05 tỷ đồng) tại thị trường Trung Quốc. Video: Xem chi tiết sedan chạy điện Zeekr 007 2024 mới.

