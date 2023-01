Ngắm tuyệt phẩm Pagani Huayra Codalunga "hàng thửa" hơn 170 tỷ đồng

Ra mắt tại Goodwood Festival of Speed 2022 từ tháng 6, Pagani Huayra Codalunga hàng thửa là biến thể đặc biệt của dòng siêu xe Huayra cùng số lượng sản xuất giới hạn chỉ 5 chiếc toàn cầu. Chiếc xe đầu tiên mang màu sơn xám mờ đã được bàn giao từ cuối năm ngoái. Chiếc thứ 2 mới đây đã được bàn giao cho Oleg Egorov, chủ sở hữu hãng độ TopCar Design nổi tiếng. Chiếc Pagani Huayra Codalunga thứ 2 mang màu sơn đồng Ayamara Bronze và họa tiết viền đen cổ điển tại phần đuôi xe. So với Huayra Coupe tiêu chuẩn, Huayra Codalunga có phần đuôi dài hơn 360 mm đi kèm hệ thống ống xả titan mở rộng chỉ nặng 4,4 kg, bộ ống xả này được phủ một lớp gốm giống như những chiếc xe đua của Ferrari từng tham gia cuộc thi 24 Hours of Le Mans. Siêu phẩm này chỉ nặng 1.280 kg và có hiệu quả khí động học cực cao. Xe được trang bị tới 4 vây đảo gió chủ động, đem đến cho Pagani Huayra Codalunga khả năng bám đường tốt ngay cả khi chạy ở tốc độ cao. Cơ cấu mở nắp capo, thân sau và cửa cánh chim gullwing vẫn là những thiết kế đặc trưng của dòng Huayra. Hệ thống đèn pha và đèn hậu của xe được biến tấu với phong cách bo tròn nhẹ nhàng, trái ngược với nhiều phiên bản giới hạn trước đó của Pagani giúp xe nhìn mềm mại, thanh lịch hơn. Điểm nhấn không thể bỏ lỡ trên siêu phẩm này chính là bộ mâm 7 chấu bằng hợp kim nhôm Avional được gia công bởi thương hiệu App Tech, có kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau. Về nội thất, khách hàng khi mua chiếc hypercar đặc biệt này sẽ có thể tùy biến chiếc xe theo đúng ý mình, tương tự như những chiếc Pagani khác. Khoang lái vẫn có thiết kế tổng thể tương đồng với các mẫu Huayra khác mặc dù vẫn có một số các chi tiết được cập nhật mới. Ngoài các yếu tố sợi carbon, bên trong khoang cabin còn có thêm các bề mặt bọc da lộn kiểu dệt hay một số chi tiết khác được làm từ nhôm nguyên khối nhằm mang đến không gian cổ điển cho chiếc xe. Huayra Codalunga được trang bị ghế ngồi thể thao và thảm sàn được làm từ da thật cao cấp với những đường chỉ màu trắng tương phản. Cơ cấu cần số được chế tác lộ thiên và đầu cần số được ốp gỗ thật. Ghế xe gây ấn tượng với hình huy hiệu số thứ tự "2 di 5" được đặt giữa 2 ghế, đi kèm dòng chữ "Codalunga", hình ảnh phác thảo của chiếc xe cùng chữ ký của nhà sáng lập Horacio Pagani. Bên cạnh đó, chìa khóa xe cũng được mô phỏng theo hình dạng thực tế của từng chiếc Pagani. Trái tim của Pagani Huayra Codalunga vẫn là khối động cơ V12 dung tích 6.0L do AMG lắp ráp thủ công, với sức mạnh lên đến 840 mã lực và mô-men xoắn 1.100 Nm. Vì sản xuất giới hạn, dành riêng cho các khách hàng thân thiết của thương hiệu đến từ Italy nên giá xe Pagni Huayra Codalunga khá đắt đỏ, khoảng 7,35 triệu USD (tương đương 170,8 tỷ đồng). Và hiện tại, tất cả 5 chiếc xe đều đã có chủ. Video: Giới thiệu siêu xe Pagani Huayra Codalunga triệu đô.

