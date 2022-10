Pagani Utopia gần 60 tỷ "khoe dáng" bên kiệt tác của Leonardo da Vinci

Chính chiếc Hypercar Pagani Utopia đặc biệt này đã được lấy cảm hứng từ tác phẩm của Leonardo da Vinci và hiện chiếc xe này đang được ra mắt công chúng bên cạnh các tác phẩm của vị họa sĩ huyền thoại. Siêu phẩm Pagani Utopia đang được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học & Công nghệ Quốc gia Ý ở Milan, nơi tổ chức Phòng trưng bày Leonardo, triển lãm lớn nhất thế giới về da Vinci, người sống ở thành phố trong thời kỳ phục hưng. Horacio Pagani, nhà sáng lập Pagani Automobili, cho biết: “Buổi giới thiệu chiếc xe mới của chúng tôi trong khung cảnh đặc biệt của Bảo tàng Khoa học & Công nghệ Quốc gia ở Milan có một ý nghĩa đặc biệt. Họa sĩ Leonardo da Vinci đã có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời tôi kể từ khi tôi còn là một cậu bé, ông là nguồn cảm hứng cho những khái niệm cơ bản về Nghệ thuật và Khoa học định hướng cho công việc của chúng tôi. Vì vậy, việc chiếc Pagani Utopia được trưng bày ở trong bảo tàng mang tên vị họa sĩ này là một cảm xúc thực sự khó tả đối với tôi”. Sự kiện đặc biệt này sẽ cho phép du khách theo dõi quá trình tạo ra Utopia, từ nguồn cảm hứng cho những bản phác thảo đầu tiên, đến bảng màu và vật liệu được sử dụng. Sau đó, triển lãm sẽ chảy vào Sala del Cenacolo, nơi khách tham quan sẽ được phép chiêm ngưỡng những chiếc hypercar mới nhất của Pagani. Phiên bản với phần khung carbon trần của Utopia sẽ được trưng bày giữa các bức họa của da Vinci rất đặc biệt. Sự kiện triển lãm đặc biệt này do Pagani Automobili và Pietro C. Marani, chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về da Vinci phụ trách. Pietro C. Marani nhận xét: “Một chuỗi liên kết những quan sát của Leonardo và những hiểu biết của cố họa sĩ về khí động học với những sáng tạo của Horacio Pagani. Có vẻ như nhà thiết kế cuối cùng đã đưa ra hình dạng cụ thể cho những gì Leonardo mường tượng về không khí để tạo ra các tác phẩm điêu khắc, chẳng hạn như bạn có thể thấy trong hai bản vẽ pháo đài trong triển lãm.” Cùng với Utopia, bảo tàng cũng sẽ trưng bày một chiếc Pagani Zonda C12 1999 và một chiếc Huayra Coupe 2011, kể về hành trình gần 25 năm của thương hiệu Pagani. Du khách sẽ được chào đón bằng âm thanh của tác phẩm giao hưởng do Nhạc viện Milan viết. Được trang bị động cơ V12 công suất 852 mã lực, Utopia có trọng lượng chỉ 1.280 kg, nhẹ hơn gần 70 kg so với người tiền nhiệm Huayra. Sức mạnh được chuyển đến bánh sau thông qua hộp số sàn bảy cấp hoặc hộp số ly hợp đơn tự động và giá xe Pagani Utopia mới bắt đầu từ từ 2,5 triệu đô la (khoảng gần 60 tỷ đồng). Video: Pagani Utopia triệu Đô khoe dáng kiệt tác của Leonardo da Vinci.

